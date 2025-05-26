Пермячку наказали за издевательства над приемными детьми

Судебные приставы взыскали с жительницы Александровского округа (Пермский край) компенсацию морального вреда за жестокое обращение с приемными детьми. Суд признал 57-летнюю гражданку виновной в истязании несовершеннолетних и обязал выплатить им деньги еще летом 2024 года.
«Она была опекуном двух сестер 2009 и 2011 года рождения, а также мальчика 2012 года рождения почти два года. Под видом воспитания она лишала их полноценного питания, ставила в угол и принуждала подолгу лежать в кровати. Проступки детей также жестоко наказывались. Например, за обнаружение сигарет у 11-летнего мальчика, окурки опекун заставила съесть, а также спички и часть спичечного коробка», — уточняет пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю в telegram-канале.
Дети убежали из дома и пожаловались на приемную мать полиции. Специалисты нашли у ребят психотравмы, стресс и нервное истощение. Женщина получила условный приговор сроком на 3 года и один месяц. Кроме того, ее обязали выплатить по 50 тысяч рублей компенсации каждому потерпевшему.
Она вовремя этого не сделала и судебный пристав ввел ей запрет на выезд за пределы РФ, а также наложил арест на имущество и доходы. По итогу, деньги были перечислены детям.
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