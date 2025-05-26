26 мая 2025

В Екатеринбурге федералы и КРСУ представили новые меры поддержки промышленности. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мероприятие посетило более 160 бизнесменов
Мероприятие посетило более 160 бизнесменов Фото:

В Екатеринбурге прошла практическая сессия, на которой Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России (АКИТ РФ) вместе с Корпорацией развития Среднего Урала (КРСУ) представили новые инструменты поддержки промышленности. Мероприятие объединило более 160 бизнесменов, сообщили в департаменте информполитики региона.

По словам гендиректора КРСУ Андрея Мисюры, предприятиям представили актуальные меры господдержки, которые уже доступны для применения. В рамках практической сессии участники смогли ознакомиться с особенностями федеральных инструментов поддержки. «Эта площадка станет важным шагом к динамичному развитию бизнеса», — отметил Мисюра.

Замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков подчеркнул, что площадка важна для обмена опытом и наращивания промышленного потенциала. «Развитие промышленных кластеров и инфраструктурных объектов является одним из приоритетных направлений нашей работы. Мы стремимся к условиям, при которых предприятия смогут эффективно развиваться, создавать новые рабочие места и вносить вклад в экономику Среднего Урала», — добавил он.

В рамках сессии участники поделились практическим опытом по развитию промышленности. Также они показали успешные кейсы использования новых мер господдержки.

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В Екатеринбурге прошла практическая сессия, на которой Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России (АКИТ РФ) вместе с Корпорацией развития Среднего Урала (КРСУ) представили новые инструменты поддержки промышленности. Мероприятие объединило более 160 бизнесменов, сообщили в департаменте информполитики региона. По словам гендиректора КРСУ Андрея Мисюры, предприятиям представили актуальные меры господдержки, которые уже доступны для применения. В рамках практической сессии участники смогли ознакомиться с особенностями федеральных инструментов поддержки. «Эта площадка станет важным шагом к динамичному развитию бизнеса», — отметил Мисюра. Замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков подчеркнул, что площадка важна для обмена опытом и наращивания промышленного потенциала. «Развитие промышленных кластеров и инфраструктурных объектов является одним из приоритетных направлений нашей работы. Мы стремимся к условиям, при которых предприятия смогут эффективно развиваться, создавать новые рабочие места и вносить вклад в экономику Среднего Урала», — добавил он. В рамках сессии участники поделились практическим опытом по развитию промышленности. Также они показали успешные кейсы использования новых мер господдержки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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