В Екатеринбурге прошла практическая сессия, на которой Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России (АКИТ РФ) вместе с Корпорацией развития Среднего Урала (КРСУ) представили новые инструменты поддержки промышленности. Мероприятие объединило более 160 бизнесменов, сообщили в департаменте информполитики региона.
По словам гендиректора КРСУ Андрея Мисюры, предприятиям представили актуальные меры господдержки, которые уже доступны для применения. В рамках практической сессии участники смогли ознакомиться с особенностями федеральных инструментов поддержки. «Эта площадка станет важным шагом к динамичному развитию бизнеса», — отметил Мисюра.
Замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков подчеркнул, что площадка важна для обмена опытом и наращивания промышленного потенциала. «Развитие промышленных кластеров и инфраструктурных объектов является одним из приоритетных направлений нашей работы. Мы стремимся к условиям, при которых предприятия смогут эффективно развиваться, создавать новые рабочие места и вносить вклад в экономику Среднего Урала», — добавил он.
В рамках сессии участники поделились практическим опытом по развитию промышленности. Также они показали успешные кейсы использования новых мер господдержки.
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