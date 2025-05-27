Применение Украиной дальнобойных вооружений по территории России может привести к расширению зоны конфликта, охватив всю континентальную часть Европы. Об этом сообщил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов.
«Обстрел общепризнанных российских земель, да еще на большую глубину немецким „точечным“ оружием легко, быстро и фатально может расширить зону „украинского“ конфликта на всю континентальную Европу», — написал сенатор в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что в подобной ситуации Москва может не ограничиваться только текущими средствами обороны.
По словам Климова, после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на использование Украиной дальнобойного вооружения, жители приграничных регионов Польши и Литвы начали массово покидать свои дома. Сенатор отметил, что в отличие от представителей НАТО и ЕС, которых он назвал «лунатиками», местные граждане осознают, что удары могут привести к расширению конфликта.
Ранее Мерц заявил, что запрет на поставки Украине дальнобойных вооружений был отменен. В распоряжение Киева передано по меньшей мере 30 ракет Taurus немецкого производства, которые обладают возможностью поражать цели в Москве, передает «Царьград».
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