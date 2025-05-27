В Авдеевке (Донецкая Народная Республика) заселили второй многоквартирный дом, восстановленный Челябинской областью. Ключи от 72 отремонтированных квартир вручили местным жителям, пережившими боевые действия. Проект реализован по инициативе губернатора региона Алексея Текслера в рамках шефской помощи Донбассу, сообщили в пресс-службе правительства области.
«Мы не просто передаем ключи от квартир, мы возвращаем людям надежду и веру в будущее. Видеть счастливые лица детей — это бесценно. Завершение работ по восстановлению этого дома — это лишь один из этапов помощи Донбассу со стороны Челябинской области. Мы намерены и дальше оказывать поддержку в восстановлении жилья и социальной инфраструктуры региона», — отметил замгубернатора Челябинской области Александр Лазарев.
В доме полностью заменили кровлю, окна, инженерные коммуникации и внутреннюю отделку, установили мебель и технику. Также благоустроена и придомовая территория. Параллельно Челябинская область ведет реконструкцию 30 объектов в Ясиноватском муниципальном округе, включая замену водовода и благоустройство парков — бульвара Ленина и входной группы парка Железнодорожников, а также парка Машиностроителей. Все работы планируется завершить к октябрю 2025 года, уточнили в пресс-службе правительства.
Кроме того, на 24 объектах жилого фонда, пострадавших от обстрелов, выполняется полный комплекс работ: от замены кровли и конструкций до ремонта инженерных сетей и замены окон. Глава региона Алексей Текслер лично контролирует все этапы восстановления подшефных территорий.
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