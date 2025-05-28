День пограничника: кто из российских знаменитостей служил на границе

В России отмечают День пограничника 28 мая 2025
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Служба научила лидера группы «Чайф» ладить с людьми
Служба научила лидера группы «Чайф» ладить с людьми Фото:

28 мая в России отмечают День пограничника. Эти подразделения всегда пользовались уважением не только внутри страны, но и среди самих военнослужащих. Защищать Родину, неся службу на границе, довелось и некоторым знаменитостям. URA.RU рассказывает, кто из российских звезд и государственных деятелей служили в этих войсках. 

Кто из российских звезд служил в погранвойсках

Владимир Шахрин и Владимир Бегунов

Армейская дружба и опыт сыграли в формировании группы немалую роль. На фото: Владимир Бегунов, 2022г.
Армейская дружба и опыт сыграли в формировании группы немалую роль. На фото: Владимир Бегунов, 2022г.
Фото:

Владимир Шахрин и Вячеслав Бегунов создали первый состав будущей группы «Чайф» еще в школьные годы, но тогда музыка оставалась увлечением. После окончания строительного техникума в 1978 году оба были призваны в пограничные войска и два года служили на дальневосточной границе под Хабаровском.

Шахрин сначала оказался на заставе на острове Большой Уссурийский, где СССР граничил с Китаем. Узнав о его музыкальных способностях, командование перевело его в ансамбль Дальневосточного пограничного округа. Там он ежедневно давал по несколько концертов, перемещаясь между частями на ГАЗ-66 по бездорожью. Этот армейский «тур» стал для него отличной школой выносливости и сцены — навыки пригодились, когда он стал выступать перед тысячами зрителей.

«Служба научила ладить с людьми. Там это очень важно. Поэтому у меня остались друзья армейские, с которыми мы до сих пор общаемся», — рассказывал музыкант изданию «Звезда».

После демобилизации в 1980 году Шахрин и Бегунов вернулись к мирной жизни и работе по специальности. Лишь в 1985-м они дали первый концерт, с которого началась история «Чайфа». Армейская дружба и опыт сыграли в этом немалую роль — и в творчестве, и в человеческих отношениях, сохранившихся на всю жизнь.

Леонид Агутин

Леонид Агутин был призван в армию сразу после школы в 1986 году и служил в пограничных войсках на советско-финской границе. Первое время занимался хозяйственными работами — убирал территорию, колол дрова, доил коров.

«Я не собирался именно в погранвойска, это получилось случайно, но вероятность была высокая — из вузов частенько брали именно туда. Мне эта песня была очень важна: на съемки приехал мой бывший старший лейтенант, он успел уже дослужиться до полковника и даже уйти в отставку. Мы с ним сели, выпили, и это для меня было удовольствие», — делился воспоминаниями Агутин с корреспондентом газеты «Известия».
Именно в армии Леонид Агутин написал песню «Граница»
Именно в армии Леонид Агутин написал песню «Граница»
Фото:

Позже, благодаря вокальным и музыкальным способностям, его перевели в гарнизонный ансамбль, а затем — в Краснознаменный ансамбль песни и пляски Северо-Западного пограничного округа. Однако дисциплина давалась ему нелегко: за самовольные отлучки Агутина отстранили от участия в коллективе и вернули к обычной службе.

Несмотря на сложности, Агутин с теплотой вспоминает этот период. Также он написал песню «Граница», в которой отразил собственный опыт службы. Композиция, вышедшая в 2003 году, принесла ему несколько музыкальных наград и стала одной из знаковых в его репертуаре. Строчка «паровоз умчится, прямо на границу» — отсылка ко времени службы на границе Карелии и Финляндии.

Борис Галкин

Актер и телеведущий Борис Галкин служил на дальневосточной границе
Актер и телеведущий Борис Галкин служил на дальневосточной границе
Фото:

Борис Галкин после окончания Щукинского театрального училища в конце 1960-х был призван в пограничные войска на Дальнем Востоке. Отслужив примерно год, он получил досрочную демобилизацию: командование отпустило его для работы над военно-исторической лентой, в которой требовался молодой артист. В армию он уже не вернулся, но этот опыт навсегда остался в его творчестве.

Незадолго до службы Галкин дебютировал на большом экране, а после — блистательно воплотил более десятка военных ролей, отдавая дань подлинности образу: строгий офицер, смелый пограничник, преданный товарищ. С 2003 по 2018 год он вел на ТВ патриотическую передачу «Служу Отчизне!», знакомя зрителей с подвигами российских пограничников, хрониками армейской жизни и историями ветеранов. Именно эта программа сделала Галкина в одного из самых узнаваемых «голосов» российского телевидения.

Михаил Гребенщиков

Ведущий программы «12 злобных зрителей» тоже служил на границе
Ведущий программы «12 злобных зрителей» тоже служил на границе
Фото:

Михаил Гребенщиков, участник «Фабрики Звезд», бывший ведущий «12 злобных зрителей» на MTV, два года служил в пограничных войсках Черняховского ПОГО.

Сначала его направили на флот, но он настоял на переводе к пограничникам и служил в первый год на российско-польской границе, второй год — на российско-литовской. За проявленную инициативу и руководство отделением получил звание сержанта.

Службу Михаил завершил досрочно из-за курьеза: по административной ошибке демобилизовался на 45 дней раньше назначенного срока.

Николай Трубач

Николай Трубач начал сочинять свои первые мелодии прямо в казарме
Николай Трубач начал сочинять свои первые мелодии прямо в казарме
Фото:

Николай Харьковец, более известный как Николай Трубач, отслужил в погранвойсках в 1988–1990 гг. у побережья Анапы. Попав на флот в статусе рядового, он сразу продемонстрировал музыкальные способности: год исполнял авторские песни на гитаре и заочно осваивал трубу, после чего его перевели в военный оркестр, где он начал сочинять первые мелодии и делать записи прямо в казарме.

Армейский опыт дал ему не только звание музыканта-профессионала, но и уникальную сценическую закалку: выступления перед сослуживцами и участие в парадных концертах превратили юного артиста в уверенного исполнителя, а первые демо-ленты, записанные на полевых магнитофонах, легли в основу его сольного творчества.

Кто из государственных деятелей служил в погранвойсках

Павел Астахов

Павел Астахов в последний год службы организовал клуб юного друга пограничника
Павел Астахов в последний год службы организовал клуб юного друга пограничника
Фото:

Павел Астахов отслужил в пограничных войсках КГБ СССР на советско-финской границе в 1984–1986 годах. По собственным воспоминаниям, сразу после прибытия в Выборгский Краснознаменный округ он успешно прошел шестимесячную сержантскую школу и стал исполняющим обязанности старшины заставы, а вскоре получил звание старшины.

Помимо оперативных задач по задержанию нарушителей границы, он вел активную комсомольскую работу. В последний год службы Астахов организовал клуб юного друга пограничника в школе поселка Кондратьево, привозя ребятам служебных собак, оружие и амуницию для демонстраций.

Именно армейский опыт определил выбор дальнейшей карьеры: во время службы Астахов освоил шведский язык и решил связать жизнь с правоохранительными органами, после чего поступил на факультет правоведения Высшей школы КГБ.

Два года в пограничных войсках не только сформировали в нем чувство ответственности и лидерские качества, но и подарили множество ярких историй:

«Серьезных было два задержания нарушителей границы. И был один курьезный случай. Мы с товарищем долго выслеживали по следам нарушителя, а на самом деле поймали майора милиции, который пришел рыбачить в пограничную зону на льду, хотел заняться зимней рыбалкой», — рассказывал Павел Астахов корреспонденту «Национальной службы новостей».

Владимир Колокольцев

Владимир Колокольцев во время службы на границе ежедневно патрулировал горные перевалы
Владимир Колокольцев во время службы на границе ежедневно патрулировал горные перевалы
Фото:

Владимир Колокольцев был призван в пограничные войска КГБ СССР в 1979 году и на протяжении двух лет нес службу на советско-афганской границе. Он не принимал активного участия в боевых действиях, но ежедневно патрулировал горные перевалы и следил за перемещением транспортных колонн, отрабатывая навыки ориентирования в сложном рельефе и взаимодействия с пограничной авиацией.

По возвращении в тыл Колокольцев планировал продолжить карьеру офицера: подал документы в Алма-Атинское пограничное военное училище, однако не прошел медкомиссию из-за острой ангины. В 1981 году он был демобилизован в звании старшины заставы, имея за плечами не только боевую выучку и опыт ведения разведки на местности, но и навыки организации патрульных служб.

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28 мая в России отмечают День пограничника. Эти подразделения всегда пользовались уважением не только внутри страны, но и среди самих военнослужащих. Защищать Родину, неся службу на границе, довелось и некоторым знаменитостям. URA.RU рассказывает, кто из российских звезд и государственных деятелей служили в этих войсках.  Кто из российских звезд служил в погранвойсках Владимир Шахрин и Владимир Бегунов Владимир Шахрин и Вячеслав Бегунов создали первый состав будущей группы «Чайф» еще в школьные годы, но тогда музыка оставалась увлечением. После окончания строительного техникума в 1978 году оба были призваны в пограничные войска и два года служили на дальневосточной границе под Хабаровском. Шахрин сначала оказался на заставе на острове Большой Уссурийский, где СССР граничил с Китаем. Узнав о его музыкальных способностях, командование перевело его в ансамбль Дальневосточного пограничного округа. Там он ежедневно давал по несколько концертов, перемещаясь между частями на ГАЗ-66 по бездорожью. Этот армейский «тур» стал для него отличной школой выносливости и сцены — навыки пригодились, когда он стал выступать перед тысячами зрителей. После демобилизации в 1980 году Шахрин и Бегунов вернулись к мирной жизни и работе по специальности. Лишь в 1985-м они дали первый концерт, с которого началась история «Чайфа». Армейская дружба и опыт сыграли в этом немалую роль — и в творчестве, и в человеческих отношениях, сохранившихся на всю жизнь. Леонид Агутин Леонид Агутин был призван в армию сразу после школы в 1986 году и служил в пограничных войсках на советско-финской границе. Первое время занимался хозяйственными работами — убирал территорию, колол дрова, доил коров. Позже, благодаря вокальным и музыкальным способностям, его перевели в гарнизонный ансамбль, а затем — в Краснознаменный ансамбль песни и пляски Северо-Западного пограничного округа. Однако дисциплина давалась ему нелегко: за самовольные отлучки Агутина отстранили от участия в коллективе и вернули к обычной службе. Несмотря на сложности, Агутин с теплотой вспоминает этот период. Также он написал песню «Граница», в которой отразил собственный опыт службы. Композиция, вышедшая в 2003 году, принесла ему несколько музыкальных наград и стала одной из знаковых в его репертуаре. Строчка «паровоз умчится, прямо на границу» — отсылка ко времени службы на границе Карелии и Финляндии. Борис Галкин Борис Галкин после окончания Щукинского театрального училища в конце 1960-х был призван в пограничные войска на Дальнем Востоке. Отслужив примерно год, он получил досрочную демобилизацию: командование отпустило его для работы над военно-исторической лентой, в которой требовался молодой артист. В армию он уже не вернулся, но этот опыт навсегда остался в его творчестве. Незадолго до службы Галкин дебютировал на большом экране, а после — блистательно воплотил более десятка военных ролей, отдавая дань подлинности образу: строгий офицер, смелый пограничник, преданный товарищ. С 2003 по 2018 год он вел на ТВ патриотическую передачу «Служу Отчизне!», знакомя зрителей с подвигами российских пограничников, хрониками армейской жизни и историями ветеранов. Именно эта программа сделала Галкина в одного из самых узнаваемых «голосов» российского телевидения. Михаил Гребенщиков Михаил Гребенщиков, участник «Фабрики Звезд», бывший ведущий «12 злобных зрителей» на MTV, два года служил в пограничных войсках Черняховского ПОГО. Сначала его направили на флот, но он настоял на переводе к пограничникам и служил в первый год на российско-польской границе, второй год — на российско-литовской. За проявленную инициативу и руководство отделением получил звание сержанта. Службу Михаил завершил досрочно из-за курьеза: по административной ошибке демобилизовался на 45 дней раньше назначенного срока. Николай Трубач Николай Харьковец, более известный как Николай Трубач, отслужил в погранвойсках в 1988–1990 гг. у побережья Анапы. Попав на флот в статусе рядового, он сразу продемонстрировал музыкальные способности: год исполнял авторские песни на гитаре и заочно осваивал трубу, после чего его перевели в военный оркестр, где он начал сочинять первые мелодии и делать записи прямо в казарме. Армейский опыт дал ему не только звание музыканта-профессионала, но и уникальную сценическую закалку: выступления перед сослуживцами и участие в парадных концертах превратили юного артиста в уверенного исполнителя, а первые демо-ленты, записанные на полевых магнитофонах, легли в основу его сольного творчества. Кто из государственных деятелей служил в погранвойсках Павел Астахов Павел Астахов отслужил в пограничных войсках КГБ СССР на советско-финской границе в 1984–1986 годах. По собственным воспоминаниям, сразу после прибытия в Выборгский Краснознаменный округ он успешно прошел шестимесячную сержантскую школу и стал исполняющим обязанности старшины заставы, а вскоре получил звание старшины. Помимо оперативных задач по задержанию нарушителей границы, он вел активную комсомольскую работу. В последний год службы Астахов организовал клуб юного друга пограничника в школе поселка Кондратьево, привозя ребятам служебных собак, оружие и амуницию для демонстраций. Именно армейский опыт определил выбор дальнейшей карьеры: во время службы Астахов освоил шведский язык и решил связать жизнь с правоохранительными органами, после чего поступил на факультет правоведения Высшей школы КГБ. Два года в пограничных войсках не только сформировали в нем чувство ответственности и лидерские качества, но и подарили множество ярких историй: Владимир Колокольцев Владимир Колокольцев был призван в пограничные войска КГБ СССР в 1979 году и на протяжении двух лет нес службу на советско-афганской границе. Он не принимал активного участия в боевых действиях, но ежедневно патрулировал горные перевалы и следил за перемещением транспортных колонн, отрабатывая навыки ориентирования в сложном рельефе и взаимодействия с пограничной авиацией. По возвращении в тыл Колокольцев планировал продолжить карьеру офицера: подал документы в Алма-Атинское пограничное военное училище, однако не прошел медкомиссию из-за острой ангины. В 1981 году он был демобилизован в звании старшины заставы, имея за плечами не только боевую выучку и опыт ведения разведки на местности, но и навыки организации патрульных служб.
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