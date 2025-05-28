День пограничника: кто из российских знаменитостей служил на границе

28 мая в России отмечают День пограничника. Эти подразделения всегда пользовались уважением не только внутри страны, но и среди самих военнослужащих. Защищать Родину, неся службу на границе, довелось и некоторым знаменитостям. URA.RU рассказывает, кто из российских звезд и государственных деятелей служили в этих войсках.
Кто из российских звезд служил в погранвойсках
Владимир Шахрин и Владимир Бегунов
Владимир Шахрин и Вячеслав Бегунов создали первый состав будущей группы «Чайф» еще в школьные годы, но тогда музыка оставалась увлечением. После окончания строительного техникума в 1978 году оба были призваны в пограничные войска и два года служили на дальневосточной границе под Хабаровском.
Шахрин сначала оказался на заставе на острове Большой Уссурийский, где СССР граничил с Китаем. Узнав о его музыкальных способностях, командование перевело его в ансамбль Дальневосточного пограничного округа. Там он ежедневно давал по несколько концертов, перемещаясь между частями на ГАЗ-66 по бездорожью. Этот армейский «тур» стал для него отличной школой выносливости и сцены — навыки пригодились, когда он стал выступать перед тысячами зрителей.
«Служба научила ладить с людьми. Там это очень важно. Поэтому у меня остались друзья армейские, с которыми мы до сих пор общаемся», — рассказывал музыкант изданию «Звезда».
После демобилизации в 1980 году Шахрин и Бегунов вернулись к мирной жизни и работе по специальности. Лишь в 1985-м они дали первый концерт, с которого началась история «Чайфа». Армейская дружба и опыт сыграли в этом немалую роль — и в творчестве, и в человеческих отношениях, сохранившихся на всю жизнь.
Леонид Агутин
Леонид Агутин был призван в армию сразу после школы в 1986 году и служил в пограничных войсках на советско-финской границе. Первое время занимался хозяйственными работами — убирал территорию, колол дрова, доил коров.
«Я не собирался именно в погранвойска, это получилось случайно, но вероятность была высокая — из вузов частенько брали именно туда. Мне эта песня была очень важна: на съемки приехал мой бывший старший лейтенант, он успел уже дослужиться до полковника и даже уйти в отставку. Мы с ним сели, выпили, и это для меня было удовольствие», — делился воспоминаниями Агутин с корреспондентом газеты «Известия».
Позже, благодаря вокальным и музыкальным способностям, его перевели в гарнизонный ансамбль, а затем — в Краснознаменный ансамбль песни и пляски Северо-Западного пограничного округа. Однако дисциплина давалась ему нелегко: за самовольные отлучки Агутина отстранили от участия в коллективе и вернули к обычной службе.
Несмотря на сложности, Агутин с теплотой вспоминает этот период. Также он написал песню «Граница», в которой отразил собственный опыт службы. Композиция, вышедшая в 2003 году, принесла ему несколько музыкальных наград и стала одной из знаковых в его репертуаре. Строчка «паровоз умчится, прямо на границу» — отсылка ко времени службы на границе Карелии и Финляндии.
Борис Галкин
Борис Галкин после окончания Щукинского театрального училища в конце 1960-х был призван в пограничные войска на Дальнем Востоке. Отслужив примерно год, он получил досрочную демобилизацию: командование отпустило его для работы над военно-исторической лентой, в которой требовался молодой артист. В армию он уже не вернулся, но этот опыт навсегда остался в его творчестве.
Незадолго до службы Галкин дебютировал на большом экране, а после — блистательно воплотил более десятка военных ролей, отдавая дань подлинности образу: строгий офицер, смелый пограничник, преданный товарищ. С 2003 по 2018 год он вел на ТВ патриотическую передачу «Служу Отчизне!», знакомя зрителей с подвигами российских пограничников, хрониками армейской жизни и историями ветеранов. Именно эта программа сделала Галкина в одного из самых узнаваемых «голосов» российского телевидения.
Михаил Гребенщиков
Михаил Гребенщиков, участник «Фабрики Звезд», бывший ведущий «12 злобных зрителей» на MTV, два года служил в пограничных войсках Черняховского ПОГО.
Сначала его направили на флот, но он настоял на переводе к пограничникам и служил в первый год на российско-польской границе, второй год — на российско-литовской. За проявленную инициативу и руководство отделением получил звание сержанта.
Службу Михаил завершил досрочно из-за курьеза: по административной ошибке демобилизовался на 45 дней раньше назначенного срока.
Николай Трубач
Николай Харьковец, более известный как Николай Трубач, отслужил в погранвойсках в 1988–1990 гг. у побережья Анапы. Попав на флот в статусе рядового, он сразу продемонстрировал музыкальные способности: год исполнял авторские песни на гитаре и заочно осваивал трубу, после чего его перевели в военный оркестр, где он начал сочинять первые мелодии и делать записи прямо в казарме.
Армейский опыт дал ему не только звание музыканта-профессионала, но и уникальную сценическую закалку: выступления перед сослуживцами и участие в парадных концертах превратили юного артиста в уверенного исполнителя, а первые демо-ленты, записанные на полевых магнитофонах, легли в основу его сольного творчества.
Кто из государственных деятелей служил в погранвойсках
Павел Астахов
Павел Астахов отслужил в пограничных войсках КГБ СССР на советско-финской границе в 1984–1986 годах. По собственным воспоминаниям, сразу после прибытия в Выборгский Краснознаменный округ он успешно прошел шестимесячную сержантскую школу и стал исполняющим обязанности старшины заставы, а вскоре получил звание старшины.
Помимо оперативных задач по задержанию нарушителей границы, он вел активную комсомольскую работу. В последний год службы Астахов организовал клуб юного друга пограничника в школе поселка Кондратьево, привозя ребятам служебных собак, оружие и амуницию для демонстраций.
Именно армейский опыт определил выбор дальнейшей карьеры: во время службы Астахов освоил шведский язык и решил связать жизнь с правоохранительными органами, после чего поступил на факультет правоведения Высшей школы КГБ.
Два года в пограничных войсках не только сформировали в нем чувство ответственности и лидерские качества, но и подарили множество ярких историй:
«Серьезных было два задержания нарушителей границы. И был один курьезный случай. Мы с товарищем долго выслеживали по следам нарушителя, а на самом деле поймали майора милиции, который пришел рыбачить в пограничную зону на льду, хотел заняться зимней рыбалкой», — рассказывал Павел Астахов корреспонденту «Национальной службы новостей».
Владимир Колокольцев
Владимир Колокольцев был призван в пограничные войска КГБ СССР в 1979 году и на протяжении двух лет нес службу на советско-афганской границе. Он не принимал активного участия в боевых действиях, но ежедневно патрулировал горные перевалы и следил за перемещением транспортных колонн, отрабатывая навыки ориентирования в сложном рельефе и взаимодействия с пограничной авиацией.
По возвращении в тыл Колокольцев планировал продолжить карьеру офицера: подал документы в Алма-Атинское пограничное военное училище, однако не прошел медкомиссию из-за острой ангины. В 1981 году он был демобилизован в звании старшины заставы, имея за плечами не только боевую выучку и опыт ведения разведки на местности, но и навыки организации патрульных служб.
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