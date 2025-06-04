При освобождении Троицкого (ДНР) российские военные использовали беспилотники для огневой поддержки и доставки необходимых боеприпасов, воды, еды и бензина. Об этом сообщило Минобороны РФ со ссылкой на командира взвода БПЛА сержант Даниила Иванова.
«В первую очередь, это огневая поддержка, огневое воздействие по противнику, чтобы наши штурмовые подразделения могли зайти. А, соответственно, потом, когда они заходят, закрепляются, мы поддерживаем их именно по логистике, то есть это вода, еда, бензин и патроны. Доставляем либо с МАВИКов (дроны DJI Mavic — прим.), либо малой FPV», — отметил Иванов. Его слова приводит Минобороны РФ. Он уточнил, что с помощью дронов удается не только доставлять грузы на передовую, но и вести наблюдение за противником.
По словам сержанта, FPV-дроны перевозят до полутора литров воды, тушенку и боеприпасы за рейс. «МАВИКи» доставляют меньшие грузы, так как их труднее обнаружить и сбить. Он отметил, что во время боев за Троицкое операторы БПЛА выявляли позиции врага и координировали огонь артиллерии. Также был сбит вражеский дрон, это временно лишило противника возможности вести разведку. Российская пехота благодаря этому смогла минимизировать потери при продвижении.
Ранее российские военные сообщали, что при освобождении Троицкого наиболее сложным этапом стал ночной переход через открытое поле, который осуществлялся под прицелом вражеских дронов, включая беспилотник «Баба Яга». Несмотря на атаки и укрепленные позиции противника, бойцам удалось скоординировано выполнить задачу, зачистить улицы и установить флаг, после чего населенный пункт перешел под контроль российской армии. Минобороны РФ официально сообщило об освобождении поселка 8 мая.
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