Наиболее напряженным моментом при освобождении населенного пункта Троицкое в ДНР стал ночной переход через открытое поле под наблюдением вражеских дронов и беспилотника «Баба Яга». Об этом сообщил рядовой Владимир Стариков.
«Самое, мне кажется, волнительное было переходить открытку поля, чтобы закатиться в населенный пункт. Закатывались мы ночью, и как бы были дроны. И Баба Яга была три раза над нами пролетала, пока мы шли. И ГАЗа была. Обходили все. Как бы слева был пулеметчик, справа был пулеметчик противника», — заявил Стариков. Его слова приводит Минобороны РФ.
Он отметил, что несмотря на опасность, российским бойцам удалось скоординировано выполнить задачу, зачистить улицы и установить государственный флаг на одном из домов. После успешных действий российских военных противник покинул Троицкое, и сейчас населенный пункт находится под контролем российской армии.
Ранее командир мотострелкового отделения группировки войск «Центр» Сергей Талалаев рассказал, что для освобождения поселка российским бойцам пришлось преодолеть 15 километров по открытой местности под атакой украинских беспилотников. Он отметил, что из-за укрепленных позиций противника обход осуществлялся малыми группами через лесополосы. После проникновения в Троицкое подразделение закрепилось на улице и провело зачистки позиций ВСУ, что позволило занять выгодные позиции для дальнейших действий.
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