Хоккеист Малкин рассказал о своем возвращении в Магнитогорск

Играющий в НХЛ хоккеист из Магнитогорска (Челябинская область) Евгений Малкин заявил, что его неправильно поняли, цитируя слова о нежелании возвращаться играть в Россию. Об этом сообщают специализированные СМИ.
«Мысль моя заключалась в том, что у меня контракт с „Питтсбургом“ до 2026 года. Я хочу доиграть его до конца. Тогда мне будет 40 лет. И на данный момент, прямо сейчас я чувствую, что в таком возрасте ехать в Магнитогорск… Может получиться так, что я буду занимать чье-то место. Я не хочу доигрывать, просто катаясь по льду и отбывая номер, напоминая лишь тень Малкина. Но если у меня в 2026 году будут силы и желание, и я почувствую, что еще в хоккее что-то могу, то обязательно рассмотрю возможность возвращения в „Магнитку“, — заявил Малкин „Матч ТВ“.
Ранее в интервью The Athletic Малкин сообщал, что не вернется в Россию, чтобы завершить карьеру в магнитогорском «Металлурге». Теперь хоккеист говорит, что его не так поняли при переводе, поскольку интервью было на английском языке.
Ранее Малкин заявлял, что следит за игрой «Металлурга» в Континентальной хоккейной лиге. Для него это родная команда.
«Читаю различные новости и интервью про КХЛ, но в основном там постоянно говорит Роман Ротенберг. Однако я продолжаю следить за „Металлургом“ — ребята показывают отличную игру», — сообщил хоккеист.
Малкин — воспитанник и игрок магнитогорского «Металлурга». С 2006 года выступает в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз». Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный чемпион мира. В ноябре он забил 500-й гол за «Питтсбург». За это достижение ему подарили золотую клюшку.
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