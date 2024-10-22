Приставы потребовали у экс-жены челябинского военврача вернуть долю в санатории

Судебные приставы потребовали от Инги Майер вернуть долю в санатории Александру Мицукову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Судебные приставы потребовали у бывшей жены бизнесмена-военврача Александра Мицукова из Челябинска, Инги Майер, вернуть 70% доли в компании «Южуралпродукт» экс-супругу. Фирма контролирует работу санатория «Увильды». Коллизии заключается в том, что арбитражный суд, напротив, предписал налоговикам 100% владения записать на Майер.

«Признать право собственности за Мицуковым А.Ф. на 70% доли, за Майер И.А. на 30% доли в уставном капитале ООО „Южуралпродукт“. Возбудить исполнительное производство в отношении Майер Инги Александровны», — отмечено в постановлении Главного управления службы.

Должнику установлен пятидневный срок для добровольного возврата доли Мицукова, вслед за которым должнику могут перекрыть выезд за рубеж с наложением других санкций. Данный период прошел, и нет понимания, как исполнить предписание. Фактически ситуация осталась без изменений. В сентябре арбитраж признал недействительными решения управления ФНС по региону, принятые в мае. Налоговики вслед за решением Советского районного суда внесли запись о принадлежности Мицукову 70% в компании.

Спор бывших супругов длится с 2020 года. В ходе развода Мицуков узнал, что еще в 2014 году его лишили доли в бизнесе. К 2024 году несколько экспертиз подтвердили, что это было сделано по смонтированному документу.

Военврач заявил URA.RU, что есть два решения: бизнесмену должны вернуть собственность или выплатить ее эквивалент. Дозвониться до Майер URA.RU не удалось.