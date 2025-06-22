Президент Ирана пообещал США ответ на их атаки

Пезешкиан: Иран ответит на удары США по ядерным объектам республики
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Пезешкиан провел телефонный разговор с Макроном
Пезешкиан провел телефонный разговор с Макроном Фото:
новость из сюжета
США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики

В ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан заявил, что Соединенные Штаты должны получить ответ за свою атаку на иранские ядерные объекты. Встреча двух лидеров проходила на фоне растущего международного беспокойства относительно возможного усугубления конфликта на Ближнем Востоке.

«США атаковали нас. Если бы Вы были в таких условиях, что бы Вы сделали? Естественно, они должны получить ответ на свою агрессию», — сказал Пезешкиан. Цитату приводит РИА Новости.

Президент Франции, в свою очередь, выразил готовность Парижа к предпринятию усилий для остановки боевых действий на Ближнем Востоке. Эммануэль Макрон также подтвердил готовность продолжать диалог с Тегераном в целях урегулирования напряженности в регионе.

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В ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан заявил, что Соединенные Штаты должны получить ответ за свою атаку на иранские ядерные объекты. Встреча двух лидеров проходила на фоне растущего международного беспокойства относительно возможного усугубления конфликта на Ближнем Востоке. «США атаковали нас. Если бы Вы были в таких условиях, что бы Вы сделали? Естественно, они должны получить ответ на свою агрессию», — сказал Пезешкиан. Цитату приводит РИА Новости. Президент Франции, в свою очередь, выразил готовность Парижа к предпринятию усилий для остановки боевых действий на Ближнем Востоке. Эммануэль Макрон также подтвердил готовность продолжать диалог с Тегераном в целях урегулирования напряженности в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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