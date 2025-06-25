Украинские беспилотники сбили над Самарской областью

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Украинские беспилотники долетели до Самарской области
Украинские беспилотники долетели до Самарской области Фото:

В небе над Самарской областью сбили два беспилотника ВСУ. Об этом сообщило Минобороны. 

«По два БПЛА уничтожено над территориями Курской и Самарской областей», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Отмечается, что также были уничтожены дроны над Воронежской областью. Их было четыре. 

Ранее ВСУ попытались атаковать Татарстан. Было ликвидировано два БПЛА. Сообщения о пострадавших и разрушениях пока не поступали.  

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В небе над Самарской областью сбили два беспилотника ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.  «По два БПЛА уничтожено над территориями Курской и Самарской областей», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Отмечается, что также были уничтожены дроны над Воронежской областью. Их было четыре.  Ранее ВСУ попытались атаковать Татарстан. Было ликвидировано два БПЛА. Сообщения о пострадавших и разрушениях пока не поступали.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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