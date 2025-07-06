В МВД доступно объяснили, что будет, если взять банковскую карту «напрокат»

В России появилась новая схема мошенничества: злоумышленники предлагают гражданам дать им в «аренду» свои банковские карты или доступ к личным кабинетам за денежное вознаграждение. Несмотря на такие обещания, подобные действия фактически делают россиян соучастниками преступлений, связанных с дропперством. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Мошенники предлагают гражданам взять в аренду их банковские карты или личные кабинеты (ЛК) банков, обещая высокое вознаграждение и мнимую „юридическую безопасность“. Предлогом могут быть сделки с криптовалютой или другие операции, однако карта будет использована для разового вывода средств, полученных преступным путем», — сообщили представители МВД. Информацию передает агентство «Прайм».
По данным ведомства, мошенники нередко обосновывают необходимость «аренды» карт или доступа к счетам проведением операций с криптовалютой или иными финансовыми транзакциями. На деле же предоставленные реквизиты используются для единовременного вывода денег, добытых преступным путем.
Правоохранители подчеркнули, что передача личных данных из банка третьим лицам, вне зависимости от объяснений и условий, классифицируется как дропперство и влечет за собой уголовную ответственность. Кроме того, никакие обещания безопасности со стороны мошенников не соответствуют действительности — за подобные действия владельцу карты грозит блокировка счета и привлечение к ответственности по закону.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 5 июля вступил в силу закон, предусматривающий уголовную ответственность за вывод и обналичивание денежных средств, похищенных мошенниками, — то есть закон против дропперов. По его словам, новый закон ориентированы на борьбу с пособниками кибермошенников, которые предоставляют свои банковские карты или счета для дальнейшего обналичивания средств, полученных преступным путем. Согласно документу, за передачу реквизитов пластиковых карт или счетов злоумышленникам предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, а за приобретение данных клиентов банков с целью незаконных переводов — до шести лет тюремного заключения, передает 360.ru.
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