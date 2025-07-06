Путин может получить предложение о международном визите

Эфиопия рассматривает возможность приглашения Путина на открытие плотины
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Эфиопия может пригласить Путина на открытие плотины «Возрождение» в сентябре
Эфиопия может пригласить Путина на открытие плотины «Возрождение» в сентябре Фото:

Власти Эфиопии рассматривают возможность пригласить президента России Владимира Путина на церемонию открытия гидроэлектростанции «Возрождение», которое запланировано на сентябрь 2025 года. Об этом сообщил депутат эфиопского парламента и советник министра водных ресурсов и энергетики страны Мухаммед аль-Аруси.

«Конечно, Эфиопия не исключает, что направит приглашения ряду международных лидеров и партнеров, включая руководителей дружественных стран, таких как президент Владимир Путин», — заявил Мухаммед аль-Аруси, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что детали международного представительства на церемонии станут известны позднее.

О завершении строительства плотины «Возрождение» ранее сообщил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. По его словам, торжественное открытие объекта состоится в сентябре. На мероприятие уже приглашены представители Египта и Судана. Власти Египта заявили, что окончание строительства плотины нарушает международное право и расценивают односторонние действия Эфиопии по использованию воды реки Нил как неприемлемые.

Строительство крупнейшей на Африканском континенте плотины на Голубом Ниле ведется с 2012 года. По оценкам экспертов, запуск объекта способен привести к сокращению водных ресурсов в Судане и Египте, находящихся ниже по течению. За время реализации проекта стороны провели множество переговоров, однако разногласия по вопросам распределения воды и эксплуатации плотины остаются нерешенными.

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Власти Эфиопии рассматривают возможность пригласить президента России Владимира Путина на церемонию открытия гидроэлектростанции «Возрождение», которое запланировано на сентябрь 2025 года. Об этом сообщил депутат эфиопского парламента и советник министра водных ресурсов и энергетики страны Мухаммед аль-Аруси. «Конечно, Эфиопия не исключает, что направит приглашения ряду международных лидеров и партнеров, включая руководителей дружественных стран, таких как президент Владимир Путин», — заявил Мухаммед аль-Аруси, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что детали международного представительства на церемонии станут известны позднее. О завершении строительства плотины «Возрождение» ранее сообщил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. По его словам, торжественное открытие объекта состоится в сентябре. На мероприятие уже приглашены представители Египта и Судана. Власти Египта заявили, что окончание строительства плотины нарушает международное право и расценивают односторонние действия Эфиопии по использованию воды реки Нил как неприемлемые. Строительство крупнейшей на Африканском континенте плотины на Голубом Ниле ведется с 2012 года. По оценкам экспертов, запуск объекта способен привести к сокращению водных ресурсов в Судане и Египте, находящихся ниже по течению. За время реализации проекта стороны провели множество переговоров, однако разногласия по вопросам распределения воды и эксплуатации плотины остаются нерешенными.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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