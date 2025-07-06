Власти Эфиопии рассматривают возможность пригласить президента России Владимира Путина на церемонию открытия гидроэлектростанции «Возрождение», которое запланировано на сентябрь 2025 года. Об этом сообщил депутат эфиопского парламента и советник министра водных ресурсов и энергетики страны Мухаммед аль-Аруси.
«Конечно, Эфиопия не исключает, что направит приглашения ряду международных лидеров и партнеров, включая руководителей дружественных стран, таких как президент Владимир Путин», — заявил Мухаммед аль-Аруси, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что детали международного представительства на церемонии станут известны позднее.
О завершении строительства плотины «Возрождение» ранее сообщил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. По его словам, торжественное открытие объекта состоится в сентябре. На мероприятие уже приглашены представители Египта и Судана. Власти Египта заявили, что окончание строительства плотины нарушает международное право и расценивают односторонние действия Эфиопии по использованию воды реки Нил как неприемлемые.
Строительство крупнейшей на Африканском континенте плотины на Голубом Ниле ведется с 2012 года. По оценкам экспертов, запуск объекта способен привести к сокращению водных ресурсов в Судане и Египте, находящихся ниже по течению. За время реализации проекта стороны провели множество переговоров, однако разногласия по вопросам распределения воды и эксплуатации плотины остаются нерешенными.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.