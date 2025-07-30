Спикер парламента Турции оценил пользу для Запада от эмбарго Трампа против России

Введение президентом США Дональдом Трампом эмбарго против России окажется неэффективным. Об этом сообщил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш.
«Блокады и эмбарго никогда не побеждают и никогда не приносят результатов. Этот [эмбарго] против РФ также не будет результативным. Потому что даже перед лицом эмбарго, которое уже введено против России, они (РФ — прим URA.RU) продолжали свои действия», — подчеркнул спикер в беседе с РИА Новости.
Куртулмуш также пояснил, что введение ограничительных мер чаще всего сказывается на жизни гражданских лиц, а не на тех, против кого направлены санкции. По словам политика, эмбарго приводит к дополнительным трудностям для населения, но не влияет на ключевые решения и действия государств.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости достижения мира между Россией и Украиной в ближайшие 10–12 дней. Американский лидер уже выставлял РФ ультиматум, согласно которому, если президент России Владимир Путин не согласится на перемирие в течение 50 дней, Штаты введут стопроцентные вторичные тарифы для всех покупателей российских энергоносителей. Теперь Трамп сократил количество дней.
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