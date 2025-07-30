Спикер парламента Турции оценил пользу для Запада от эмбарго Трампа против России

Спикер парламента Турции Куртулмуш: эмбарго против России будет неэффективным
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Спикер парламента Турции рассказ о неэффективности эмбарго против России
Спикер парламента Турции рассказ о неэффективности эмбарго против России Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Введение президентом США Дональдом Трампом эмбарго против России окажется неэффективным. Об этом сообщил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш.

«Блокады и эмбарго никогда не побеждают и никогда не приносят результатов. Этот [эмбарго] против РФ также не будет результативным. Потому что даже перед лицом эмбарго, которое уже введено против России, они (РФ — прим URA.RU) продолжали свои действия», — подчеркнул спикер в беседе с РИА Новости.

Куртулмуш также пояснил, что введение ограничительных мер чаще всего сказывается на жизни гражданских лиц, а не на тех, против кого направлены санкции. По словам политика, эмбарго приводит к дополнительным трудностям для населения, но не влияет на ключевые решения и действия государств.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости достижения мира между Россией и Украиной в ближайшие 10–12 дней. Американский лидер уже выставлял РФ ультиматум, согласно которому, если президент России Владимир Путин не согласится на перемирие в течение 50 дней, Штаты введут стопроцентные вторичные тарифы для всех покупателей российских энергоносителей. Теперь Трамп сократил количество дней.

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Введение президентом США Дональдом Трампом эмбарго против России окажется неэффективным. Об этом сообщил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш. «Блокады и эмбарго никогда не побеждают и никогда не приносят результатов. Этот [эмбарго] против РФ также не будет результативным. Потому что даже перед лицом эмбарго, которое уже введено против России, они (РФ — прим URA.RU) продолжали свои действия», — подчеркнул спикер в беседе с РИА Новости. Куртулмуш также пояснил, что введение ограничительных мер чаще всего сказывается на жизни гражданских лиц, а не на тех, против кого направлены санкции. По словам политика, эмбарго приводит к дополнительным трудностям для населения, но не влияет на ключевые решения и действия государств. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости достижения мира между Россией и Украиной в ближайшие 10–12 дней. Американский лидер уже выставлял РФ ультиматум, согласно которому, если президент России Владимир Путин не согласится на перемирие в течение 50 дней, Штаты введут стопроцентные вторичные тарифы для всех покупателей российских энергоносителей. Теперь Трамп сократил количество дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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