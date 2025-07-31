Оскандалившийся премьер Литвы подал в отставку

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас объявил о своей отставке. Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.
«Сегодняшняя новость такова, что Палуцкас позвонил сегодня утром и объявил о своей отставке», — передает слова Науседы Sputnik. По его словам, решение Палуцкаса не было запоздалым — президент дал премьеру двухнедельный срок для определения своей дальнейшей политической карьеры в связи с коррупционным скандалом. Палуцкас сообщил, что планирует провести это время в отпуске вместе с семьей и заняться сбором меда со своими пчелами.
Президент Литвы отметил, что уход Палуцкаса не приведет к существенным изменениям в политической жизни страны. Социал-демократическая партия, обладающая большинством в Сейме, уже начала консультации по формированию новой коалиции. В ближайшее время партия определится с кандидатурой на пост нового премьер-министра. Новым руководителем партии станет Миндаугас Синкявичюс, мэр Йонавского района и бывший первый заместитель Палуцкаса.
Причиной отставки стали скандалы, связанные с бизнес-интересами Палуцкаса. Ранее в литовских СМИ появилась информация о компании, получившей значительную финансовую помощь от Евросоюза и связанной с родственниками экс-премьера. Часть средств была потрачена на закупку оборудования у компании, частично принадлежащей самому Палуцкасу.
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