Дибров решил подзаработать на своем разводе

Продюсер Сергей Дворцов сообщил о текущем положении дел в рамках карьеры телеведущего Дмитрия Диброва, оказавшегося в центре скандала из-за предполагаемой измены супруги. По оценке продюсера, в связи с широким освещением этой ситуации и возможным разводом ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» может повысить свой гонорар до двух миллионов рублей.
«Возможно, в связи со скандалом его гонорары поднимутся — я не исключаю. Как правило, у артиста повышается цитируемость в связи с разводом или браком, и это влияет за гонорары. Я не думаю, что он будет зарабатывать именно хайпом. Он будет получать деньги за мероприятия и, возможно, какие-то привилегии», — заявил Дворцов в интервью порталу «Страсти».
С конца июля 22025 года в интернете активно обсуждается возможное расставание Дмитрия Диброва с его молодой супругой — блогершей Полиной (в девичестве Наградова). Причиной слухов стали обвинения в адрес девушки в неверности и отношениях с близким другом семьи и бизнесменом, у которого есть жена и дети. Сам телеведущий официальных заявлений по этому поводу не делал, а его жена опровергла подобные слухи. Однако появилась информация о том, что Дибров обратился за юридической помощью в судебных разбирательствах к известному адвокату Александру Добровинскому.
Сергей Дворцов подчеркнул, что, несмотря на то, что Дмитрий Дибров в последнее время редко появляется на публике, уходить в тень из-за развода он не намерен. После завершения работы в программе «Кто хочет стать миллионером?», несмотря на мнения об окончании карьеры, телеведущий сохранил значительное влияние в шоу-бизнесе. В связи с этим, считает музыкальный эксперт, даже негативная огласка личной жизни Диброва может сыграть ему на руку. «У него с карьерой все хорошо. Он любим всеми, он уважаемый человек. После увольнения с Первого канала работы он не лишился и меньше звать его на корпоративы не стали», — уточнил Дворцов.
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