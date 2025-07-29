Экс-жена Диброва ушла от мужа к женатому бизнесмену и отцу шестерых детей

Экс-жена известного телеведущего Дмитрия Диброва ушла от мужа к женатому бизнесмену. Однако сама Полина отрицала слухи, утверждая, что семья по-прежнему вместе.
По данным издания «СтарХит», Полина Диброва ушла от мужа к состоятельному бизнесмену, который состоит в браке и воспитывает шестерых детей. В окружении семьи отмечают, что Полине пришлось скрывать свои отношения, чтобы не травмировать близких. Сейчас все участники ситуации обдумывают, как корректно завершить свои браки и решить вопросы воспитания детей.
Несмотря на разлад в семье, официально развод Дмитрия и Полины Дибровых пока не оформлен. Пара прожила в браке более 15 лет, воспитав троих сыновей: Александра, Федора и Илью. Старшему сыну уже 15 лет, младшему — 10. Дмитрий Дибров познакомился с будущей женой на конкурсе красоты, когда Полине было всего 17 лет. Пара официально зарегистрировала отношения в марте 2009 года. Разница в возрасте между супругами составляла 28 лет.
В последние месяцы супруги перестали появляться вместе на светских мероприятиях и публиковать совместные фотографии. Дмитрий Дибров объяснял отсутствие в блоге жены тем, что находится в процессе похудения и готовит сюрприз для поклонников. Полина Диброва ранее отрицала расставание, утверждая, что у мужа просто новый этап в жизни. Однако, по информации из близкого окружения, она уже давно состоит в отношениях с другим мужчиной, который предложил ей серьезные отношения.
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