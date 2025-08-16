Американские журналисты обрадовался русской водке

Американские журналисты получили в подарок бутылку русской водки после саммита на Аляске благодаря профессиональной взаимопомощи между российской и американской прессой. В восторге от подарка оказался американец Брайан Гленн. Об этом сообщил один из американских репортеров.
«Американские журналисты после саммита на Аляске получили в подарок бутылку русской водки благодаря необычному случаю профессиональной взаимопомощи», — пишет Life.ru со ссылкой на слова журналистов. По словам собеседника, представитель российской делегации столкнулся с техническими трудностями во время работы на саммите и обратился за помощью к американской команде.
Американские журналисты предоставили необходимое оборудование, после чего российский коллега в знак благодарности преподнес им бутылку традиционной русской водки. Американский журналист Брайан Гленн оказался в восторге. «Приезжайте в Москву, и вы получите три таких водки», — передал слова российского журналиста Юнашев.
Ранее, 15 августа, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). Переговоры шли почти три часа.
