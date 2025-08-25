Краснов стал единственным претендентом на должность председателя Верховного суда России

На пост главы председателя Верховного суда претендует только Генеральный прокурор России Игорь Краснов. Об этом сообщила пресс-служба коллегии.
«В установленный срок поступило заявление и документы от Краснова И.В. — Генерального прокурора Российской Федерации», — сказано в сообщении. Новость опубликована на сайте коллегии.
Ранее сообщалось, что Краснов подал заявление на вакантную должность председателя Верховного суда РФ. Отмечается, что его кандидатура будет рассмотрена коллегией, и в случае положительного заключения потребуется утверждение со стороны президента России и Совета Федерации.
