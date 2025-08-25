Краснов стал единственным претендентом на должность председателя Верховного суда России

Краснов стал единственным претендентом на должность председателя Верховного суда
Генпрокурор России единственный подал заявление на должность главы Верховного суда
Генпрокурор России единственный подал заявление на должность главы Верховного суда

На пост главы председателя Верховного суда претендует только Генеральный прокурор России Игорь Краснов. Об этом сообщила пресс-служба коллегии.

«В установленный срок поступило заявление и документы от Краснова И.В. — Генерального прокурора Российской Федерации», — сказано в сообщении. Новость опубликована на сайте коллегии.

Ранее сообщалось, что Краснов подал заявление на вакантную должность председателя Верховного суда РФ. Отмечается, что его кандидатура будет рассмотрена коллегией, и в случае положительного заключения потребуется утверждение со стороны президента России и Совета Федерации.

