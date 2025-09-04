Легкомоторный самолет разбился под Рязанью

Легкомоторный самолет Х-32 «Бекас» разбился под Рязанью. Об этом сообщили в региональных оперативных службах.
«Разбился легкомоторный самолет Х-32 „Бекас“», — рассказали в оперативных службах ТАСС. Трагедия случилась в районе села Зимарово. Предварительно, в результате крушения погиб пилот воздушного судна. На земле жертв и разрушений в результате падения нет.
Разбившийся самолет был модели Х-32 «Бекас» — легкомоторное воздушное судно, предназначенное для учебных, сельскохозяйственных и частных полетов. Воздушное судно известно своей простотой в управлении, однако, как и любой летательный аппарат, требует регулярного технического обслуживания и квалифицированного управления.
