Легкомоторный самолет разбился под Рязанью

На земле жертв и разрушений в результате падения нет (архивное фото)
На земле жертв и разрушений в результате падения нет (архивное фото)

Легкомоторный самолет Х-32 «Бекас» разбился под Рязанью. Об этом сообщили в региональных оперативных службах.

«Разбился легкомоторный самолет Х-32 „Бекас“», — рассказали в оперативных службах ТАСС. Трагедия случилась в районе села Зимарово. Предварительно, в результате крушения погиб пилот воздушного судна. На земле жертв и разрушений в результате падения нет.

Разбившийся самолет был модели Х-32 «Бекас» — легкомоторное воздушное судно, предназначенное для учебных, сельскохозяйственных и частных полетов. Воздушное судно известно своей простотой в управлении, однако, как и любой летательный аппарат, требует регулярного технического обслуживания и квалифицированного управления.

