Лавров: западного бизнеса в России как в прошлом уже не будет

Москва готова к возобновлению диалога с западными странами, если те проявят инициативу, однако бизнеса как раньше уже не будет. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО.
«Не мы разрывали отношения, не мы разрывали контакты. И если наши западные коллеги ... захотят эти отношения возобновить, то мы будем к этому готовы. Но, естественно, бизнеса как обычно, как в прошлом уже быть не может», — заявил министр. Слова передает ТАСС.
Ранее президент Американской торговой палаты Роберт Эйджи сообщил, что крупные энергетические и IT-компании из США рассматривают перспективу возобновления деятельности на российском рынке. Организации продолжают внимательно отслеживать развитие ситуации, однако пока считают возобновление своей работы преждевременным. По словам Эйджи, ключевым требованием для возвращения американского бизнеса в Россию является заключение мирного соглашения по Украине.
