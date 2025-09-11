Депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа, обвинившего Россию в якобы затягивании украинского военного конфликта. По его мнению, подобные слова американского лидера являются поспешными и не подкреплены конкретными фактами.
«К сожалению, Дональд Трамп делает поспешные и голословные заявления. Россия как никто другой заинтересована в мирных переговорах, о чем неоднократно заявляла», — сказал Шеремет. Его слова передает РИА Новости.
Он также отметил, что, напротив, именно Украина препятствует продвижению мирных инициатив, поскольку не проявляет готовности к компромиссам и конструктивному диалогу. Киев использует паузу для перевооружения и накопления ресурсов, чтобы в дальнейшем вновь обострить конфликт у российских границ.
Ранее президент США заявил, что изначально считал урегулирование украинского кризиса «самой легкой задачей». Однако процесс оказался существенно затруднен из-за глубоких личных противоречий между лидерами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он также заверил, что, несмотря на сложности, намерен довести дело до конца.
