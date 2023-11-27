Пермские власти потратят 16,3 млрд рублей на догазификацию

На программу догазификации уйдет 16,3 миллиарда рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Стоимость программы догазификации в Пермском крае составит 16,3 миллиарда рублей к 2025 году. Об этом говорится в письме представителя правительства в краевом заксобрании Ольги Антипиной.

«Стоимость программы догазификации в регионе составит 16,3 миллиарда рублей к 2025 году. Предполагается, что с докладом на эту тему 30 ноября выступит министр ЖКХ Артем Балахнин», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на письмо.

Расходы по газификации несет ООО «Газпром газификация», общая сумма которых в 2021—2025 годах в Пермском крае составляет 24,5 миллиарда рублей. Уже в 2022 году в рамках программы было газифицировано 17,6 тысяч домовладений, а в 2023 году планируется 19,6 тысяч. В период до 2025 года учтена газификация почти 44 тысяч домов в 531 населенном пункте, сообщает Антипина.

В микрорайоне «Пихтовая стрелка» в Перми подключили коттеджный поселок к газопроводу. Торжественное мероприятие состоялось в рамках Петербургского международного газового форума — 2023.