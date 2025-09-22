Продюсер Пригожин хочет отправить свою жену на «Интервидение — 2026»

Пригожин: Валерия должна представить Россию на «Интервидении-2026»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пригожин предложил отправить Валерию на «Интервидение-2026» вместо SHAMANа
Пригожин предложил отправить Валерию на «Интервидение-2026» вместо SHAMANа Фото:

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предложил кандидатуру певицы Валерии для представления России на конкурсе «Интервидение-2026» в Саудовской Аравии. Он также выступил против повторного участия SHAMANа и артистов, уже выступавших на «Евровидении».

«Надеюсь, что мы обойдемся без прецедентов, как это было при Билане, когда один и тот же артист второй год подряд представляет страну. Я, например, очень хочу, чтобы Россию представила Валерия, потому что я считаю, что таких талантливых певиц в России крайне мало», — заявил Пригожин для ОСН.

Финал «Интервидения-2025» прошел в Москве на прошлой неделе. Продюсер уверен, что страну должны представлять артисты без скандальной репутации и с мощной сценической харизмой.

В 2025 году финал «Интервидения» прошел в Москве, где Россию представлял певец Shaman, а ведущими стали Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина. Победителю конкурса вручили приз в 30 миллионов рублей, а трансляцию посмотрели миллионы зрителей по всему миру. Теперь Иосиф Пригожин предлагает изменить подход к выбору участника и выдвинуть Валерию на следующий конкурс в Саудовской Аравии.  Подробнее о финале Международного музыкального конкурса «Интервидение» прошедшем в Москве 20 сентября — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предложил кандидатуру певицы Валерии для представления России на конкурсе «Интервидение-2026» в Саудовской Аравии. Он также выступил против повторного участия SHAMANа и артистов, уже выступавших на «Евровидении». «Надеюсь, что мы обойдемся без прецедентов, как это было при Билане, когда один и тот же артист второй год подряд представляет страну. Я, например, очень хочу, чтобы Россию представила Валерия, потому что я считаю, что таких талантливых певиц в России крайне мало», — заявил Пригожин для ОСН. Финал «Интервидения-2025» прошел в Москве на прошлой неделе. Продюсер уверен, что страну должны представлять артисты без скандальной репутации и с мощной сценической харизмой. В 2025 году финал «Интервидения» прошел в Москве, где Россию представлял певец Shaman, а ведущими стали Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина. Победителю конкурса вручили приз в 30 миллионов рублей, а трансляцию посмотрели миллионы зрителей по всему миру. Теперь Иосиф Пригожин предлагает изменить подход к выбору участника и выдвинуть Валерию на следующий конкурс в Саудовской Аравии.  Подробнее о финале Международного музыкального конкурса «Интервидение» прошедшем в Москве 20 сентября — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...