Продюсер Пригожин хочет отправить свою жену на «Интервидение — 2026»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предложил кандидатуру певицы Валерии для представления России на конкурсе «Интервидение-2026» в Саудовской Аравии. Он также выступил против повторного участия SHAMANа и артистов, уже выступавших на «Евровидении».
«Надеюсь, что мы обойдемся без прецедентов, как это было при Билане, когда один и тот же артист второй год подряд представляет страну. Я, например, очень хочу, чтобы Россию представила Валерия, потому что я считаю, что таких талантливых певиц в России крайне мало», — заявил Пригожин для ОСН.
Финал «Интервидения-2025» прошел в Москве на прошлой неделе. Продюсер уверен, что страну должны представлять артисты без скандальной репутации и с мощной сценической харизмой.
В 2025 году финал «Интервидения» прошел в Москве, где Россию представлял певец Shaman, а ведущими стали Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина. Победителю конкурса вручили приз в 30 миллионов рублей, а трансляцию посмотрели миллионы зрителей по всему миру. Теперь Иосиф Пригожин предлагает изменить подход к выбору участника и выдвинуть Валерию на следующий конкурс в Саудовской Аравии. Подробнее о финале Международного музыкального конкурса «Интервидение» прошедшем в Москве 20 сентября — в материале URA.RU.
