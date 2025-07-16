Школьники, завалившие экзамен, смогут получить рабочую профессию

Школьники, не сдавшие основной государственный экзамен после 9 класса, смогут бесплатно получить рабочую профессию. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.
«...предлагается закрепить в Федеральном законе об образовании возможность для девятиклассников, не прошедших успешно государственную итоговую аттестацию, право пройти обучение по программам профессиональной подготовки рабочего, служащего». — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Там также сказано, что инициатива направлена на устранение дефицита рабочих кадров и расширение возможностей получения профессии для молодежи. Согласно законопроекту, перечень профессий и учебных организаций будут определять региональные власти. При этом школьники продолжат изучать основной курс общего образования, а по итогам обучения смогут получить свидетельство о профессии и сдать итоговую аттестацию.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект о предоставлении участникам СВО права бесплатно получать второе средне-специальное или высшее образование. Инициатива направлена на социальную поддержку ветеранов боевых действий и расширение их образовательных возможностей, поскольку в настоящее время бесплатное обучение распространяется только на первое образование. Проект был разработан по поручению президента России Владимира Путина.
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