Украинский дрон ранил женщину в курском селе

Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Курской области, пострадала 28-летняя девушка. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«Вчера вечером вблизи села Мокрушино Беловского района украинский FPV-дрон совершил атаку на гражданский автомобиль. Пострадала 28-летняя девушка», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что пострадавшая обратилась за помощью с ранениями правой руки, и врачи оперативно оказали ей всю необходимую медицинскую помощь. Ее отпустили на амбулаторное лечение домой.
Хинштейн также подчеркнул важность соблюдения мер безопасности и призвал жителей региона проявлять максимальную бдительность. Он рекомендовал отказаться от любых поездок в приграничные районы.
В ночь на 2 октября ВСУ атаковали Россию 85 беспилотниками. Об этом пишет MK.RU.
