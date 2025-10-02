Журналистку «Дождя»* Котрикадзе** заочно арестовали в России

Головинский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест журналистки «Дождя»* Екатерины Котрикадзе**
Головинский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест журналистки «Дождя»* Екатерины Котрикадзе** Фото:

Головинский районный суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу журналистке телеканала «Дождь»* (признан в РФ СМИ-иноагентом) Екатерине Котрикадзе** (признана иноагентом в РФ) по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда. 

«Суд удовлетворил ходатайство о заочном избрании Котрикадзе меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в суде. Передает РИА Новости. Котрикадзе вменяется часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Ранее ее объявили в международный розыск. Минюст РФ внес Котрикадзе в реестр иностранных агентов в марте 2025 года.

Следственный комитет в июле 2025 года завел уголовное дело на главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко (признан иноагентом в РФ) и ведущих Екатерины Котрикадзе и Валерии Ратниковой (признана иноагентом в РФ). Следствие просило арестовать по статьям о фейках про армию и неисполнении обязанностей иноагентов.

*Телеканал «Дождь» — признан в РФ СМИ-иноагентом

**Екатерина Котрикадзе, Валерия Ратникова, Тихон Дзядко — признаны иноагентами в РФ

