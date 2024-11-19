Oxxxymiron* перенес свой тур на год из-за проблем со здоровьем

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Oxxxymiron пообещал назвать новые даты тура позже
Oxxxymiron пообещал назвать новые даты тура позже Фото:

Рэпер Oxxxymiron* перенес свой тур DOLCE VITA на 2026 год из-за проблем со здоровьем. Об этом исполнитель сообщил в социальных сетях.

«К моему огромному сожалению, тур DOLCE VITA переносится на 2026 год в связи с состоянием моего здоровья», — написал рэпер в своем telegram-канале. Он добавил, что решение об отмене было для него непростым.

По словам исполнителя, все купленные билеты останутся действительными. Новые даты концертов Oxxxymiron пообещал назвать позже. 

Тур рэпера должен был начаться в марте 2025 года в Брюсселе и завершиться в мае того же года в Софии. Однако за шесть месяцев до запланированного начала, даты концертов были перенесены на 2026 год.

*Oxxxymiron признан в РФ иностранным агентом

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Рэпер Oxxxymiron* перенес свой тур DOLCE VITA на 2026 год из-за проблем со здоровьем. Об этом исполнитель сообщил в социальных сетях. «К моему огромному сожалению, тур DOLCE VITA переносится на 2026 год в связи с состоянием моего здоровья», — написал рэпер в своем telegram-канале. Он добавил, что решение об отмене было для него непростым. По словам исполнителя, все купленные билеты останутся действительными. Новые даты концертов Oxxxymiron пообещал назвать позже.  Тур рэпера должен был начаться в марте 2025 года в Брюсселе и завершиться в мае того же года в Софии. Однако за шесть месяцев до запланированного начала, даты концертов были перенесены на 2026 год. *Oxxxymiron признан в РФ иностранным агентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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