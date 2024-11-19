Oxxxymiron* перенес свой тур на год из-за проблем со здоровьем

Рэпер Oxxxymiron* перенес свой тур DOLCE VITA на 2026 год из-за проблем со здоровьем. Об этом исполнитель сообщил в социальных сетях.
«К моему огромному сожалению, тур DOLCE VITA переносится на 2026 год в связи с состоянием моего здоровья», — написал рэпер в своем telegram-канале. Он добавил, что решение об отмене было для него непростым.
По словам исполнителя, все купленные билеты останутся действительными. Новые даты концертов Oxxxymiron пообещал назвать позже.
Тур рэпера должен был начаться в марте 2025 года в Брюсселе и завершиться в мае того же года в Софии. Однако за шесть месяцев до запланированного начала, даты концертов были перенесены на 2026 год.
*Oxxxymiron признан в РФ иностранным агентом
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