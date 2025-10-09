Российские ПВО перехватили первую украинскую ракету «Фламинго»

Российские ПВО впервые сбили украинскую «фламинго»
Российские ПВО впервые сбили украинскую «фламинго» Фото:

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили первую украинскую ракету «Фламинго». Инцидент произошел на высоте 100 метров, при скорости цели 600 километров в час. Об этом сообщил военный блогер Алексей Воевода.

По словам Воеводы, отсутствие стелс-технологий, значительные размеры и невысокая скорость делают «Фламинго» легкой мишенью для современных зенитных ракетных комплексов. «С таким же успехом можно прицепить две ФАБ-500 на Л-29 и отправить в один конец», — прокомментировал ситуацию блогер в своем telegram-канале, подчеркивая низкую эффективность новой украинской разработки.

Военный эксперт также уточнил, что для перехвата ракеты был задействован ЗРК «Бук». Он добавил, что двигатель для «Фламинго» был позаимствован у чешского учебно-боевого самолета Л-29 «Альбатрос». После падения ракеты ее уцелевшие блоки были изъяты для дальнейшего изучения специалистами.

