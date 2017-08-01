16:56 01 августа 2017 0

107 ранее судимых свердловчан зарегистрировались кандидатами в депутаты на выборы 10 сентября 2017 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В избирательных комиссиях Свердловской области подводят итоги регистрации кандидатов в муниципальные депутаты. По предварительным данным, на выборы 10 сентября зарегистрировались 107 человек, ранее имевших судимости. «URA.RU» составило рейтинг самых популярных уголовных статей у кандидатов в депутаты.

Самая распространенная статья уголовного кодекса в биографиях кандидатов в депутаты 2017 года — это «кража», тайное хищение имущества.

107 ранее судимых рвутся во власть в Свердловской области Фото: pixabay.com

По ней были осуждены 19 человек. На втором месте по массовости статья «причинение телесных повреждений, повлекших тяжкий вред здоровью» — судимость у 11 кандидатов. За «побои» получили срок 10 человек. Столько же осуждены за «нарушение правил дорожного движения», причем в двух случаях погибли люди.

За «хулиганство» получили судимость семь человек. По шесть человек были осуждены по статьям: «грабеж», «самоуправство», «причинение телесных повреждений, повлекших легкий вред здоровью». За «нелегальное хранение оружия» и «подделку документов» имеют судимости по пять кандидатов в депутаты.

Четверо были осуждены за «вымогательство» и «превышение служебных полномочий». По три кандидата в депутаты имели срок за «разбой» и за «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». У двух кандидатов статья «мошенничество», за «присвоение и растрату» и «неправомерный доступ к компьютерной информации» получили сроки также двое.

Алапаевск на первом месте по числу судимых среди выдвинутых и зарегистрированных кандидатов Фото: ikso.org

Больше всего людей, имеющих за спиной уголовное прошлое, среди самовыдвиженцев — это 57 человек. У этой категории кандидатов также самая популярная статья — «кража». По этой статье имеют судимости 10 человек. Семь человек осуждены за «угрозу убийства» или «тяжкие телесные, повлекшие тяжкий вред здоровью». Шесть человек сидели за «грабеж», шестеро же осуждены за «побои». За «подделку документов» и «хулиганство» осуждены по пять кандидатов. По четыре кандидата судимы по статьям «незаконное хранение оружия», «превышение должностных полномочий», «самоуправство» и «умышленное причинение легкого вреда здоровью».

За «разбой» и «нарушение ПДД» осуждены по три человека. Двое самовыдвиженцев получили срок за «присвоение и растрату». Все остальные имеют по одной судимости по самым разным статьям. Это «получение взятки», «посягательство на жизнь сотрудника органов», «оскорбление» «физическое и психическое принуждение», «клевета», «уклонение от уплаты налогов», «браконьерство», «коммерческий подкуп» и многие другие статьи.

15 кандидатов партии «Единая Россия» в прошлом имели неприятности с законом.

Четверо были осуждены за «побои». Три человека были осуждены за «кражу». По два человека получили судимость за «присвоение или растрату», «уклонение от уплаты налогов» и «нарушение ПДД, повлекшие тяжкий вред здоровью». Есть статьи «мошенничество», «самоуправство», «приготовление к покушению на человека» и другие.

Под знаменами ЛДПР на выборы идут 14 ранее судимых кандидатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У ЛДПР зарегистрированы 14 кандидатов в депутаты с подобными пометками в биографии. Четверо сидели за «кражу». По два человека получили сроки за «причинение тяжких телесных повреждений» и «нарушение ПДД с тяжкими последствиями». Фигурируют статьи «уклонение от уплаты алиментов», «истязание», «угон», «незаконное предпринимательство» и «легализация денег, добытых преступным путем».

На четвертом месте партия «Справедливая Россия» — девять человек ранее были судимы. По двое за «причинение тяжких телесных повреждений» и «нарушение ПДД с тяжкими последствиями». Среди иных статей встречаются «халатность», «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и другие.

Сосьва на втором месте по количеству судимых Фото: ikso.org

Пятое место в рейтинге у коммунистов. Восемь членов КПРФ в прошлом имели судимости. Среди статей «кража», «вымогательство», «угон», «мошенничество», «незаконное предпринимательство» и так далее.

У «Партии Роста» зарегистрированы два ранее судимых кандидата. Они были осуждены за «кражу» и «нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью». К одному из них применялись принудительные меры медицинского характера.

В «Российском общенациональном союзе» оказался один судимый. В свое время он получил срок по статье «неправомерный доступ к компьютерной информации».

От «Патриотов России» один судимый, зато какой! Кандидат от партии имел срок по статье «причинение смерти по неосторожности», дважды был судим за «хулиганство» и дважды привлекался по статье «умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Замыкает тройку по числу судимых кандидатов Невьянск Фото: ikso.org

Большинство кандидатов в депутаты имеют по одной судимости, однако встречаются и рецидивисты. Имеют по две судимости 15 человек. Среди них девять самовыдвиженцев, трое единороссов, один коммунист, один либерал-демократ и один справедливоросс.

Трижды были судимы шесть самовыдвиженцев. Один самовыдвиженец был четырежды судим, член «Партии Роста» привлекался у головной ответственности пять раз.

Вся информация взята из открытых источников, судимости всех кандидатов уже погашены. В рейтинге не участвовали поселок Гари (на сайте избиркома здесь не указана информация о судимых кандидатах) и Тавда, избирком которой назвал закрытой информацией статьи, по которым были осуждены их кандидаты в депутаты.