«Четверку» и ОТВ дополнят десятком каналов

11:56 23 октября 2017 0

Александр Иванов пришел чуть больше 500 дней назад - и вот он уже практически полноценный министр по СМИ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

500 дней назад директором департамента информполитики региона стал Александр Иванов — экс-заместитель начальника информационно-аналитического департамента мэрии Екатеринбурга. Придя в новый кабинет, он первым делом поменял мебель, а за все последующее время провел реформу, о которой мечтали все его предшественники. В интервью «URA.RU» Иванов рассказал о судьбе существующих телеканалов и организации десятка новых, «холодном» противостоянии города и области, новом сайте власти, конфликтах с министрами и ледовом городке.

— Получается, 515 дней вы директор департамента.

— Я не знаю, не считал. Ну 500 дней — это уже целая программа, как у Явлинского.

— Что вы осознаете как свое главное достижение за это время?

— Мне трудно сказать, что является главным достижением. Я реализовал то, что изначально не планировал реализовывать в ближайшей перспективе. Тем не менее, как показало время, это, наверное, было правильно. В этом году Департамент информационной политики стал полноценным исполнительным органом и теперь фактически ничем не отличается от министерства.

Александру Иванову нравится образ простодушного и доброго свояка — так сразу и не подучаешь, что перед тобой продуманный и жесткий «топ-менеджер» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Это как-то кардинально поменяло подходы в работе?

— Теперь департамент может делать то, что не мог сделать раньше. Сейчас можно оперативно реагировать на изменения, во-первых — рынка СМИ, во-вторых — на изменения социально-политической ситуации. Например, поручение губернатора активно включиться департаменту в работу по защите заявки на проведение ЭКСПО-2025.

Очевидно, что в прошлом году мы такую работу не планировали, но сейчас есть все возможности оперативно изменить свою стратегию, стратегию работы со СМИ, запустить новый проект. Для этого теперь не нужно заниматься межведомственным взаимодействием, необходимо просто самостоятельно внести изменения в госзадания: ввожу новую тему, исключаю устаревшую, что позволяет экономить деньги. Стали ли мы работать хуже или лучше? Это решать губернатору. И традиционно вам, журналистам. Могу сказать, что количество жалоб, которые я получаю, на то, что органы власти неудовлетворительно отрабатывают запросы СМИ, не растет — это уже радует. Жалобы, безусловно, устные, поэтому это тоже радует — значит, есть контакт со всеми.

— По рассказам окружающих, переход директором департамента и нынешние усиления полномочий стали причиной аппаратной зависти на прежнем месте работы, в администрации Екатеринбурга.

— Нет, зависти нет. Есть недостаток общения. Взаимодействия достаточно, межличностного общения нет. Нагрузка у всех колоссальная. Надеюсь на заявочную кампанию ЭКСПО-2025, что она вернет нас к такому общению, как прежде. Так что это не зависть, а скорее — недостаток человеческого контакта. Я знаю о тех изменениях, которые происходят в городе. Они, безусловно, меня радуют, потому что команда с каждым днем становится все профессиональнее, появляются новые лица. Старые лица растут. Вообще, не ощущается, что две команды работают. Фактически у нас сейчас проблемы одни на двоих. Все работаем дружно. Это относится не только к Екатеринбургу.

— Говоря о советах, я помню, когда вы заступили на должность, было мнение, что вы крайне часто будете консультироваться с главой администрации губернатора. Как часто это есть на практике?

— Каждый день. Он мой руководитель. Непосредственный руководитель.

— При этом я на себе ощущаю, как быстро и оперативно вы выдаете какие-то комментарии, объяснения по тем или иным вопросам. Какой коридор свободы?

— У каждого руководителя есть свой коридор свободы, который, зачастую, он сам себе определяет, исходя из собственного профессионализма. Но все зависит от вопроса. Когда речь идет о сиюминутных ваших желаниях или медиаповодах — пожалуйста, здесь все просто. Если мы говорим о чем-то серьезном, будь то строительство какого-либо объекта на территории Екатеринбурга или проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году, здесь такой легкости в ответе, конечно, не будет.

— Предыдущему директору департамента очень льстило обозначение «уральский Песков». Вам близок этот образ?

— Нет, он уже занят Рыжковым. (смеется) Мне очень не нравится, когда меня с кем-то сравнивают. К тому же мне далеко до профессионалов этого дела. Задача поставлена передо мной немного другая. Для меня сейчас самое главное — обеспечивать финансово-хозяйственное функционирование всего сложного механизма, который занимается информированием населения о деятельности органов госвласти, и осуществлять межведомственное взаимодействие. Можно было «терпеть» такие, безусловно, льстящие комплименты тогда, когда департамент занимался исключительно информированием населения. Сейчас уже нет.

— Для меня в работе ДИПа практически ничего не изменилось.

— Да, действительно, мы ничего не поменяли. Но это как в айсберге. Все видимые изменения у нас впереди. Качественный рывок мы предполагаем в 2018 году. Если конкретнее, то опять же это хозяйственные вопросы. Все-таки более 30 государственных газет. Ими нужно управлять, оптимизировать. Будем искать средства на создание муниципальных телевизионных студий и местных телеканалов. Они есть не во всех городах. Это очень интересно, поскольку местные зрители перенасыщены новостями федерального уровня и субъекта. Местные новости — что происходит в городе — не в каждом муниципалитете получают. Где-то есть по три по четыре канала, например, в Нижнем Тагиле, где-то нет вообще.

Финансирование СМИ со стороны власти будет сокращаться. Если это повлечет сокращение числа СМИ — значит, такова жизнь и требования рынка Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Был обещан новый сайт.

— Сегодня мы закончили его создание — это информационный портал Свердловской области. Он действительно будет достойным, скажу любимую свою фразу: изготовлен «в рамках текущего финансирования». Мы создали его своими силами. Этот ресурс уже как информационная автоматизированная система работает. Осталось его «накачать» информацией и представить на ваш суд. Думаю, к Дню печати успеем.

— Он упразднит существующие?

— Нет, он будет отдельный. Сейчас смотрим, как будет удобнее работать юридически. Возможно, он будет закреплен за Информационно-аналитическим центром. Это даст больше свободы. А официальный сайт ждет перерождение, но оно будет касаться, прежде всего, программной части. Я говорю о сайтах www.midural.ru и www.gubernator96.ru. «Мидурал», вы же понимаете, призван прежде всего обеспечить выполнение норм действующего законодательства по обнародованию информации. Тут не до популярной подачи информации, не до фотографий.

— Если отвлечься от порталов и поговорить о других медиаресурсах. Знаю, что затевается масштабная медиареформа. Можете озвучить параметры? А то очень много догадок: Расулову поменяют на Стуликова, Стуликова поставят на АТН, Путинцев перешел на «Четверку» — а будет ли он ее возглавлять или нет, и так далее. Хочется услышать из первых уст, какая все-таки из этих конфигураций верная.

— Вообще, уже полтора года мы рассматриваем проекты реформ. Год назад у нас был проект создания единой информационной службы и новостной службы на базе ИАЦа. По итогу он был нами успешно отклонен, потому что явно приводил к повышению затрат. Сейчас мы продолжаем рассчитывать, писать, рисовать какие-то планы, но мы еще не готовы выйти ни с одним из этих проектов на губернатора. Кто это мы? Сразу же скажу, что это все те, кто заинтересован в их реализации и может быть не заинтересован. Это и Расулова, и Стуликов, и Злоказов — все игроки телевизионного рынка. Я бы так сказал, что на данный момент точно не рассматривается вопрос объединения тех или иных каналов. Скажу еще конкретнее: не рассматривается вопрос закрытия какого-то из каналов.

Тактично не стали интересоваться у хозяина кабинета, что за фильмы он хранит на видеокассетах VHS Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Но сейчас уже вырисовывается четкая концепция: это один канал — информационный, для кого-то скучный, для кого-то, наоборот, интересный. Второй канал — развлекательный. Возможно, это приведет к смене пакетов или сетевых партнеров. Мне это неизвестно, этим занимаются директора каналов, они завязаны на деньги, они считают. Фактически они ставят в известность — что надо сделать так, потому что с их точки зрения это выгодно. И опять же, учитывая, что это независимые финансовые субъекты, я могу им на это сказать только спасибо за то, что проинформировали. Тоже надо понимать, для них главное — обеспечить прибыльность проектов. Получается, что 2018 год принесет нам изменения в формате: это серьезное изменение информационного вещания ОТВ, прежде всего, вечернего эфира. И второе — это превращение «четверки» в развлекательный канал. Точнее сказать, научно-популярный, где новости будут подаваться в популярном виде, в более интересном и доступном для обычного рядового зрителя. Но этот телезритель будет только телезрителем Екатеринбурга. А ОТВ, конечно, ориентируется в своем формате на область.

— А «Студию 41» ждет та же судьба, что «Уральский рабочий»? Когда в 2018-м тот лишится своего сетевого партнера «Домашний» — область возьмет телеканал под свое крыло?

Нет. Это вообще отдельный финансовый субъект со своими учредителями. Ну и не сравнивайте с «Уральским». Там учредители безвозмездно передали области бренд «Уральского», а не ООО с имуществом.

— Правда, что вы лоббировали Путинцева на «Четверку»?

— Нет, я лоббировал Енина на ОТВ. Мне очень понравилась эта идея. Концептуально сейчас все друг другу подходят больше, чем это было раньше.

— Аппаратчики увидели во-первых, Путинцева на «Четверке», во-вторых, увеличение финансирования телеканала, и, наконец, самое явное и главное: только что избранный губернатор выходит в эфире первый раз именно на «Четвертом канале», а не на ОТВ, который раньше считался главным. Приоритеты поменялись?

— Совпадение? Не думаю (смеется). У каждого руководителя есть определенные лоббистские возможности. У каждого из нас есть, в то же время, профессиональные черты. Одна из них — уметь уступать. То, что в этот раз Антон уступил Элеоноре, сказав: «Делай, приглашай к себе!», — я думаю, так и было. То, что Стуликов и его команда делают для Свердловской области и для губернатора — это выше всяких денег, потому что весь канал работает только на позитив, на объективность, на освещение жизни даже в самом удалённом уголке области. В конце концов, он лучше всех разъясняет населению нашу работу. Ему большое спасибо за это. Поэтому он может себе позволить не вступать в подковерные игры, а договориться. Но я думаю, что у них есть какие-то договоренности, допустим, что после этого три раза все пойдут на ОТВ, а не на «4 канал».

Опять же, это их дело, я поддерживаю все, мне это очень нравится.

То, что Путинцев никогда не станет директором «Четверки», то, что Енин никогда не станет директором ОТВ — это совершенно понятно.

Каждый должен заниматься своим делом. Поэтому здесь можно искать любые подводные камни, но то, что мы уже видим хорошие отклики от ОТВ и от «Четверки» по итогам телесмотрения — это да. Это как раз один из тех шагов в сторону повышения привлекательности каналов. Область не видела никогда Енина, но всегда мечтала его увидеть, а телезрители «Четверки» прекрасно знают Путинцева.

— Тем не менее, говоря о вопросе финансирования СМИ, для нас всех очевидно, что оно сегодня тает. Становится меньше контрактов с теми, кто раньше обслуживал и областную власть, и городскую. Мы видим, что обе стороны сокращают сотрудничество с какими-либо ресурсами. Это то самое уменьшение денег и числа СМИ, о которых ты говорил, как только пришел в департамент?

Иванов не любит сравнений, а потому звание «уральский Песков» ему не льстит Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Как говорится, все так и не так. Прежде чем это обсуждать, нужно понять для себя, что для СМИ госконтракт равно доход от рекламы. И все становится понятно. Если представить, что не существует Департамента информационной политики или этих средств, то будут действительно закрыты многие СМИ, поскольку они просто потеряют эти доходы, к которым сейчас они уже привыкли. Это самое главное слово — привыкли (получать, выигрывать). Для них это традиционные деньги, а мне это не нравится. Падает эффективность работы. Поэтому и в 2017 году произошло сокращение разыгранных контрактов с интернет-агентствами. В 2018 году будет еще одно сокращение. А уж, вы, директора, принимайте сами решение: участвовать в розыгрыше какого-то контракта, который вам подходит по параметрам, и вы можете его реализовать или нет. Но если в прошлом году вы выиграли контракт на 1,5 миллиона, будете ли в этом году участвовать в конкурсе на контракт в 500 тысяч.

— То есть финансирование СМИ будет со временем усыхать?

— Совершенно верно. Этот процесс начался, и, слава богу, он стартанул безболезненно. К тому же, я знаю, что происходит с другими рекламодателями, которые довольно серьезно сокращают финансирование. Это общий спад. Но СМИ все с этим справились. Эта оптимизация не нанесла урон. Если кого и выгоняют, то есть увольняют, сокращают, я понимаю, что — самых отстающих. Вы же еще работаете? Так что речь идет, прежде всего, о профессионализме.

— Долги «Малины», которая формировалась на деньги «Четвертого канала», который, в свою очередь, живет на деньги Монетно-щебеночного завода — проданы за бесценок.

— Нет. Я смотрел документы. Сейчас «четверка» наш реальный ресурс, в том числе по информированию населения. Исходя из бумаг, там были проведены все необходимые мероприятия. Долги действительно столько стоят. То, что Расулова пошла на такой шаг, я считаю правильно. С паршивой овцы, хоть шерсти клок, как говорится. Она купила себе на эти деньги камеры, наконец-то они ушли от кассет и пленок. Теперь могут нормально работать, не прося у коллег записи. Самое главное, люди, должны отвечать за то, что делают. Деньги потрачены. К чему это дальше приведет? Пока я вижу, что все идет к тому, что долги будут взыскиваться с них. Надеюсь, что получится.

Иванов — сторонник технического прогресса, но может отвлечься и на спиннер, подаренный «URA.RU» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Для меня, погруженного в политику, очевидно, что есть вялотекущее противостояние области и города. Показателем стала простая ситуация: два релиза про ЭКСПО в разное время. Первый про заявочную книгу, второй — про то, что Дворкович возглавит комитет и список людей, которые войдут в оргкомитет от Свердловской области. Во всех есть свердловские чиновники, и ни в одном релизе нет главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба, хотя он там вполне себе действующее лицо. В чем дело?

— Только не надо искать подводных камней. Все ж зависит от роли человека в конкретной встрече. Если Александр Эдмундович просто сопровождает губернатора, то он скорее будет на фотографиях к релизу, а если выступает, докладывает, то, безусловно, в релизе областных властей он будет занимать центральное место. Это касается всех глав городов. А про данный конкретный пример — все тоже просто. Администрация города выпустила свой релиз со стороны муниципалитета. Стреляем, так сказать, из двух пушек.

— Ну то есть противостояние есть или нет?

— Нет, противостояния никакого нет. Но тезис о том, что каждый должен заниматься своим делом, есть. И здесь, как раз и возникает ситуация, которая приводит к критике. Например, к критике со стороны министра о затягивании реализации каких-то проектов, к критике со стороны жителей, которая появляется в СМИ. И в Областной газете критикуют, и на ОТВ, и на «четверке» — везде выходят материалы, которые критикуют деятельность администрации города и вообще городов! Ну, а как без нее? Критика должна быть, и, слава Богу, мы все это понимаем. Но купировать ее, разъяснять гражданам, наверное, это должен делать город. И он это делает очень хорошо.

Так что забудьте о противостоянии. Это уже вчерашний день. Сейчас есть попытка заставить друг друга работать. Посмотрите, как город включился в работу по заявке на ЭКСПО? Кузница релизов по ЭКСПО — администрация города.

От предыдущего директора не осталось даже геометрии — даже стол повернут на 90 градусов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Поделюсь своей болью. Куча релизов по ЭКСПО, но не все четыре миллиона жителей области читают релизы департамента. Где-то, что называется «работа с людьми»?

— Сейчас закончился условно первый этап — формирование документации. Заявочная книга представлена. Я прошу только об одном — подождите немного. Все идет по плану. Будут и значки, будут и нашивки на форму, и сама спортивная форма для наших ребят-спортсменов, будут массовые мероприятия. Будет все намного круче и лучше, чем в прошлый раз в прошлую заявку.

Не буду раскрывать карты обо всех зимних мероприятиях, но вы догадываетесь, что один из ключевых городских зимних объектов будет посвящен этой теме. Ждите. Работают профессионалы. Кстати, продвижением Экспо-2025 занимаются те же специалисты, что занимались продвижением заявки Олимпиады в Сочи.

Кстати, Евгений Владимирович Куйвашев поставил очень четко задачу — дойти до каждого жителя не только через СМИ, но и в живую.

— В силу постоянного общения с министрами и вице-губернаторами я сталкиваюсь с их недовольством: мол, Иванов нас совсем «зарезал». А как расставляются приоритеты в подаче членов кабмина?

С главой администрации губернатора Владимиром Тунгусовым взаимодействие происходит каждый день Фото: читатели «URA.RU»

— Нужно пошутить. Мне очень приятно слышать, что министры нашли такой простой способ передавать мне свои пожелания. Через СМИ. Но если серьезно, то приоритетов кроме главы региона нет. Правительство работает как единый организм, выполняет поручения, задачи Евгения Владимировича. Межвед сегодня зашел на столько далеко, что порой весь кабмин работает на одного конкретного министра. Ни один из министров сегодня не занимается самопиаром и не считает собственную упоминаемость в СМИ. А вот эффективность освещения тех или иных проектов, которые курирует его министерство, смотрит. К примеру, помощь обманутым дольщикам или переселение из ветхого и аварийного жилья. Волков все силы министерства бросил на эти проекты. Есть тектонические сдвиги, а его в релизах чаще нет.

— Например, Высокинского в повестке вашей нет.

Слушайте, хорошо. Вот у меня есть бумажка — план на следующую неделю. 10-й пункт — конкурс «Рублевая зона», пригласить журналистов. Там ключевой спикер — Высокинский. Кроме того, в чем его конек? Это стратегическое развитие области и муниципалитетов. Непубличная для министра плоскость. Но сегодня он ушел в подготовку по ЭКСПО. И с завтрашнего дня, уже кстати в буквальном смысле, ему придется давать интервью на эту тему. Но будет ли эффективным рассказ населению про плюсы от проведения выставки только устами Высокинского? Сомневаюсь. И все это понимают. У меня нет никаких задач кого-то «зарезать». Как я уже выше говорил, сегодня мы все заставляем друг друга работать, двигаться вперед.