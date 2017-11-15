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15 ноября 2017
21:21  15 ноября 2017 0

Познер: «Хочу, чтобы мир увидел Россию не такой, какой ее показывают»

«URA.RU» говорит с новым лицом заявки Екатеринбурга на «Экспо-2025». Перебивает Мантуров
Иван Некрасов
© Служба новостей «URA.Ru»
Интервью с Владимиром Познером. Париж, познер владимир
«Если в итоге Россия выиграет, я поставлю маленькое перышко в свою шляпу», — заявил Познер на пресс-конференции после презентацииФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Екатеринбург претендует на "ЭКСПО 2025"
все новости сюжета

Несколько дней назад «URA.RU» первым заявило, что телеведущий Владимир Познер вошел в команду по продвижению заявки Екатеринбурга на международную выставку «Экспо-2025». Сегодня, 15 ноября, Познер провел презентацию этой заявки в Париже. Сразу после этого шеф-редактор «URA.RU» Иван Некрасов расспросил ТВ-легенду о его роли в проекте и отношениях с властью.

— Владимир Владимирович, когда узнал, что вы будете презентовать заявку Екатеринбурга на «Экспо-2025», то сначала обрадовался за заявку: у вас гражданство России и Франции, вы связываете две страны. А потом задумался: вы поддерживаете проект государственной власти…

— Я бы не стал рассматривать это как проект власти. Получить всемирную выставку — все равно, что получить первенство мира по футболу — по-моему, власть здесь совершенно вторична. Это больше национальный проект. Власть же меняется, 2025 год — это…

Интервью с Владимиром Познером. Париж, мантуров денис, познер владимир
На презентациях заявок стран в Париже Познер сидит рядом с министром Мантуровым
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

[«Интересно, когда не Познеру дают интервью, а Познер», — здоровается министр промышленности РФ Денис Мантуров.]

— Но сейчас я бы не говорил о единогласной поддержке россиян. Когда проходила борьба за заявку Екатеринбурга на «Экспо-2020», некоторые горожане были против выставки. Звучало мнение: «Все равно выделенные деньги разворуют».

— В нашей стране — и не только у нас — всегда найдутся люди, которые чем-то или кем-то недовольны. Говорят, если не «своруют», то: «лучше бы на другое потратили». Это во всем мире так.

— Что нужно делать с этим?

— Надо убеждать людей, объяснять: «Нет, вы ошибаетесь».

— Кто это должен делать кроме журналистов, которые традиционно формируют мнения?

Интервью с Владимиром Познером. Париж, лиепа илзе
Илзе Лиепа — официальный амбассадор заявки Екатеринбурга на «Экспо-2025». Познер такого статуса сторонится
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Я не знаю, вот вы, например. Если мне задают вопрос, я это делаю. Конечно, СМИ играют главную роль. Телевидение, которое у нас является главным СМИ.

— Знаю, что [российская балерина] Илзе Лиепа — посол нашей заявки. А вас можно назвать послом?

— Я не дипломат, никаким послом заявки меня назвать нельзя. В данном случае я считаю себя журналистом, который очень хочет, чтобы как можно больше иностранцев приезжало в Россию. Чтобы они видели страну такой, какая она есть, а не такой, какой они себе ее представляют по телевидению. Какой ее показывают мои коллеги во Франции, в частности, в Америке, Англии. Я не употребляю слов «хуже» или «лучше». Важно, чтобы они видели ее [Россию] такой, какая она есть. Поэтому я поддерживаю проведение международной выставки в России.

Интервью с Владимиром Познером. Париж, познер владимир
Телеведущий говорит об «особом чувстве» к Екатеринбургу: «Когда в первый раз я туда приехал, это был совсем другой город. А сегодня это город-красавец»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Что вы будете делать для выставки в Екатеринбурге?

— Я сделал уже [вел презентацию заявки]. Будут задавать вопросы — буду отвечать, будут приглашать еще участвовать — буду участвовать.

— Вы много раз были на международных выставках?

— Никогда. [смеется]

— А как вам предложили помогать заявке?

— Позвонили. [Директор по коммуникациям российского заявочного комитета «Экспо-2025»] Азамат Цебоев знает мою супругу, позвонил ей, она передала мне. Я сказал: ну, а что? Так что очень все просто.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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