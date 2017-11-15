16:59 15 ноября 2017 0

В Париже прошла презентация заявки Екатеринбурга на «Экспо-2025» Фото: depositphotos.com © URA.RU

Для «Экспо-2025» в Екатеринбурге может быть построен город будущего. По словам главы российского заявочного комитета Светланы Сагайдак, площадь, выделенная под «Экспо» в Екатеринбурге — самая большая за всю историю международных выставок. Город станет прообразом мира, где технологии делают людей счастливыми. Эта концепция выставки «Экспо-2025», которая может пройти в Екатеринбурге, была только что представлена в Париже.

Презентацию на сессии генассамблеи Международного бюро выставок вел телеведущий Владимир Познер. По словам Познера, он был удивлен, что в России международная выставка ни разу не проводилась в то время, как вторая родина журналиста, Париж, принимала ее шесть раз. «Поэтому россияне так ее хотят. В некотором смысле, это национальная гордость», — объяснил Познер.

Спич министра промышленности РФ Дениса Мантурова был в том же духе. Он напомнил, что с 1881 года Россия принимает участие в каждой международной выставке, но ни разу ее не принимала: «Думаю, что настало время».

Посол заявки, балерина Илзе Лиепа представляла Екатеринбург как молодой город («более 300 тысяч горожан моложе 30 лет») с богатым наследием (конструктивизм) и событиями (ЧМ-2018, Уральская биеннале современного искусства, фестиваль «Стенограффия»).

Светлана Сагайдак, глава заявочного комитета, говорила о теме выставки — «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений». Она ответит на вопросы, «являются ли технологии панацеей или угрозой, почему технологии разрабатываются, но они недоступны для людей».

В заключение 22-минутной презентации (Россия превысила выделенный лимит на 2 минуты) был показан ролик о том, как технологии помогают людям с разными сложностями в жизни быть счастливыми. В ближайшие минуты на «URA.RU» этот ролик будет представлен.

Сессия генассамблеи Международного бюро выставок продолжается в эти минуты. На ней презентации заявок на «Экспо-2025» представляют конкуренты Екатеринбурга: Осака (Япония), Баку (Азербайджан) и Париж (Франция). Город «Экспо-2025» будет выбран в ноябре 2018 года путем голосования всех стран мира, участвующих в международных выставках.