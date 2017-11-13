Познер поможет Екатеринбургу заполучить ЭКСПО 2025

Владимир Познер вошел в команду по продвижению заявки Екатеринбурга на право проведения выставки ЭКСПО 2025. Как сообщили «URA.RU» в заявочном комитете, 15 ноября телеведущий выступит на заседании генассамблеи Международного бюро выставок в Париже.
В заявочном комитете нашему агентству рассказали, что Познер вошел в состав российской делегации, но называть его послом нельзя. «Он лишь выступит на презентации заявки в Париже», — лаконично пояснила руководитель пресс-службы Василина Васильева, находясь в самолете.
По словам источника «URA.RU» в администрации губернатора, предложение войти в состав делегации Познеру сделал глава Свердловской области Евгений Куйвашев, когда телеведущий приезжал в Екатеринбург с творческим вечером.
Напомним, официальным послом заявки Екатеринбурга для участия в выставке ЭКСПО 2025 стала балерина, лауреат театральной премии «Золотая маска» Илзе Лиепа. Стать спикером ее пригласил также губернатор региона.
Тема, предложенная Екатеринбургом для выставки ЭКСПО 2025 — «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений». Выставку предлагается провести со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Кроме Екатеринбурга на право проведения выставки претендуют Париж (Франция), Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).