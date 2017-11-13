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Главные новости Свердловской области
12:28  13 ноября 2017 0

Познер поможет Екатеринбургу заполучить ЭКСПО 2025

Владимир Познер. Екатеринбург, познер владимир
Познер известен не только в России, но и за рубежомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владимир Познер вошел в команду по продвижению заявки Екатеринбурга на право проведения выставки ЭКСПО 2025. Как сообщили «URA.RU» в заявочном комитете, 15 ноября телеведущий выступит на заседании генассамблеи Международного бюро выставок в Париже.

В заявочном комитете нашему агентству рассказали, что Познер вошел в состав российской делегации, но называть его послом нельзя. «Он лишь выступит на презентации заявки в Париже», — лаконично пояснила руководитель пресс-службы Василина Васильева, находясь в самолете.

По словам источника «URA.RU» в администрации губернатора, предложение войти в состав делегации Познеру сделал глава Свердловской области Евгений Куйвашев, когда телеведущий приезжал в Екатеринбург с творческим вечером.

Напомним, официальным послом заявки Екатеринбурга для участия в выставке ЭКСПО 2025 стала балерина, лауреат театральной премии «Золотая маска» Илзе Лиепа. Стать спикером ее пригласил также губернатор региона.

Тема, предложенная Екатеринбургом для выставки ЭКСПО 2025 — «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений». Выставку предлагается провести со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Кроме Екатеринбурга на право проведения выставки претендуют Париж (Франция), Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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