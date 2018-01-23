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23 января 2018
13:17  23 января 2018 1

В 2018 году губернаторы начнут писать нам «в личку»

Как telegram-каналы, Гнойный и «ВДудь» изменили выборы
Марина Иванова
© Служба новостей «URA.RU»
Клипарт. Социальные сети. Екатеринбург, интернет, Facebook, Фейсбук, приложение, социальная сеть, комментарии
Главы регионов скоро будут комментить ваши посты во «Контакте» и FacebookФото: Анна Майорова © URA.RU

Прошлый, 2017 год запомнится обвинениями России в распространении фейк-ньюс, бумом telegram-каналов, взлетом популярности YouTubе и скандальным баттлом Гнойного и Oxxximyrona. «URA.RU» узнало все о главных сетевых трендах-2017 и о том, что нас ждет в 2018 году. Почему России не грозит фейк-ньюс, кто ввел в регионы моду на telegram-каналы, почему Собчак нужно задействовать искусственный интеллект и как губернаторы начнут закидывать нас SMS — читайте в интервью с генеральным директором компании «Интернет-агитация» Андреем Цепелевым.

— Что такое фейк-ньюс, в которых, если верить Госдепу, Россия преуспела. Хотелось бы понять, насколько эта технология действенна? Стоит ли ожидать появления фейк-ньюс в России в преддверии президентских выборов?

Интервью генерального директора агентства "Интернет- агитация" Андрея Цепелева. Москва, цепелев андрей
Руководитель агентства «Интернет-агитация» Андрей Цепелев рассказал о планах властей выйти с россиянами на связь в мессенджерах
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Фейк-ньюс — это явление, когда кто-то распространяет ненастоящие новости с помощью соцсетей. Проблему продвижения ложной информации соцсети признают и пытаются с этим бороться. Например, Facebook нанимает отдельные команды модераторов, которые будут проверять новости вручную. Потому что сейчас борьба за правду оборачивается забавными кейсами. Последний — это протестные акции в Румынии, где проходили уличные демонстрации против власти. Там Facebook в рамках тестирования новых алгоритмов добавил к постам кнопочку «Это фейк». То есть можно самостоятельно просигнализировать о том, что это фейк-ньюс. Протестующие активно постят фото, видео с акций. А провластные активисты нажимают на кнопку «это фейк». В итоге все эти новости блокируются алгоритмами Facebook и в ленту не выходят. Фейк-ньюс — это оружие обычной информационной войны. Такие войны были всегда, просто сейчас оружие стало точнее и быстрее. Но мне кажется, что нет ни одного значимого политического события в России в 2017 году, которое было связано с фейк-ньюс. Нас вовлекали в эту повестку извне.

— Тогда что запоминающееся, с твоей точки зрения, произошло в российской Сети в 2017-м году?

— Одним из наиболее интересных трендов, который будет иметь долгосрочные последствия, стал Telegram. Год назад этот мессенджер был нишевой историей. Очень сильно его раскрутке помог Роскомнадзор, который пытался его заблокировать. В итоге начался рост в политическом сегменте Telegram. В 2017 году окончательно сформировался его рынок: можно покупать посты в топовых политических каналах. Есть люди, которые только тем и занимаются, что перепродают или продают посты.

Средняя цена за пост в канале из топ-10 достигает 100—200 тысяч рублей.

В 2017 году Telegram начал развиваться в регионах. Самые активные каналы появились там, где были губернаторские выборы. Анонимные каналы абсолютно захватили все региональные элиты. Не важно, что на эти каналы подписано мало людей, по 200—300 человек, но аудитория — это губернаторы, их заместители, депутаты, местные элиты и журналисты. Даже маленькие каналы в регионах наводят шорох.

— Это федералы занесли моду на telegram-каналы в регионы?

— Пожалуй, что нет. Есть объективные процессы: если в регионе не осталось свободных СМИ, зато есть потребность в циркулировании слухов и вбросов в элитах, то появляются telegram-каналы. Надо признать, что это очень удобно технологически. Во-первых, Telegram сложно взломать. То есть, действительно, можно оставаться анонимным. Во-вторых, это крайне удобный формат отложенного потребления. После того как подписываешься на каналы, сообщения приходят в ленту. Причем, никто не ранжирует их выдачу: не как в соцсетях, когда видишь то, что Facebook хочет, чтобы ты видел. Когда есть время, какой-нибудь вице-губернатор дома садится и все пролистывает, со всем знакомится. Это очень удобно.

— Что еще стало трендовым?

Концерт рэпера Гнойного в Доме Печати. Екатеринбург, рэпер гнойный, слава кпсс, машнов вячеслав
Рэпер Гнойный после баттла с Oxxxymoron поймал «хайп» и стал гастролировать по России
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Слово этого года — «хайп». Мы видим, что во всем информационном шуме наружу вылазит только самое яркое, провокационное, креативное и безбашенное. Недостаточно просто говорить про себя что-то хорошее. Нужно хайпить, делать так, чтобы это вызывало какую-то эмоциональную реакцию. Когда рэп-баттл Гнойного — Oxxxymiron смотрят за сутки 10 миллионов человек, это о многом говорит. Во-первых, о том, что баттл — суперинтересный, эмоциональный формат. Два человека спорят друг с другом друга, используя много мата, и это сразу цепляет. Невозможно смотреть спокойно, когда люди такими словами разговаривают. При этом, если посмотреть текст, они поднимают целые пласты культуры. Это какое-то отдельное направление в культуре, которое будет и в другие сферы идти. Другой пример «хайпа» — интервью Юрия Дудя, которые смотрят во много раз больше людей, чем интервью уважаемого Владимира Познера на «Первом канале». Это говорит о запросе на свежесть, на новые лица, на искренние интервью, на вопросы, «а сколько вы зарабатываете», которые всегда считались неприличными. Обрати внимание, лидеры по просмотрам у Дудя, Гнойный и Фейс, — абсолютно маргинальные люди, олицетворение пощечины общественному вкусу.

— Ты сейчас говорил про «хайп», но больше вспоминал о YouTube. Он тоже в тренде?

— YouTube — это новый телевизор. Огромное количество просмотров и вовлеченность аудитории. Вообще трендом стало видео как таковое. Люди не хотят больше ничего читать. Они хотят или картиночки смотреть, или видео. Поэтому, например, для политической агитации лучший формат — это ролики. Например, если кандидат встретился с молодыми мамами, то не надо писать об этом пресс-релиз. Лучше сделать коротенькое (до минуты) вирусное видео с музычкой и субтитрами. Чтобы человек, который едет в трамвае или сидит на лекции и не хочет включать звук, мог посмотреть и все понять.

— Telegram, как и YouTube, стали популярными в 2017-м. А чего нам ждать в 2018 году? Что нового и интересного появится в политическом интернете?

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Партии и исполнительная власть уже во всю учатся пользоваться соцсетями
Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Насколько мне известно, в Кремле приняли стратегическое решение поменять подход власти в работе в Сети. В первую очередь речь идет о регионах. Губернаторы пойдут в интернет и в соцсети, а представители региональных властей будут проходить спецобучение. От них начнут требовать формирования повестки в интернете, мониторингов и реагирования. Например, если напишешь о разбитых дорогах в Подольске, то в течение трех часов, где бы ты это ни сделала — в сообществе или на своей страничке, тебе ответят от имени администрации города, пообещают разобраться, попросят оставить заявку в сервисе вроде «Добродела». Но ответ будет, и это гораздо лучше, чем молчание. И так будет в каждом регионе России. Например, партия «Единая Россия» уже сказала, что будет вводить в региональных отделениях ставки специалистов по работе в интернете. Потому что все понимают, что огромное число людей не только читает традиционные СМИ, но и сидит в интернете. Так, 60% избирателей пользуются «ВКонтакте», 45% — «Одноклассниками». Нельзя этого не замечать.

— Какую роль в политической агитации будет играть использование технологий бигдаты?

— После того, как Трамп выиграл выборы, многим небезосновательно показалось, что в этом участвовал интернет. Стали поступать запросы: как сделать также, но у нас в России? Мы взялись за политтехнологический проект с использованием big data для анализа всех пользователей социальных сетей одного из регионов России.

Пользователи, кроме обычных маркеров (пол, возраст, и место проживания), определены еще по трем категориям, важным для интернет-агитации: политическая позиция, психотип и готовность идти на выборы. Эти параметры определяются технологиями искусственного интеллекта на основе машинного обучения. Изначально мы провели во «ВКонтакте» опрос 10 000 пользователей из региона, в котором они проголосовали за ту или иную партию. После мы выгрузили данные пользователей, в том числе и такую информацию, на какие группы они подписаны, кто у них в друзьях, в каком стиле они пишут тексты, какие лайки и кому ставят и так далее. В итоге значимыми оказались примерно 200 признаков.

С вероятностью от 80% до 90% можно определить политическую позицию любого пользователя соцсетей. Сейчас мы можем показать, например, определенное видео молодым мамам, которые собираются идти голосовать за «Единую Россию» в нужном нам регионе.

Или, наоборот, другой ролик — только рассерженным мужчинам, которые решили не голосовать вовсе. Это помогает правильно вести агитационную, медийную, баннерную кампанию.

— Значит, на выборах-2018 нас ждет таргетированная онлайн-агитация, зомбирование избирателей через интернет?

— Это обыкновенная агитация, которая станет точнее. Как у кандидатов от системной оппозиции, так и у Собчак или Титова очень узкие электоральные ниши. Зачем им работать на всех? Им нужно в том числе с помощью искусственного интеллекта найти тех, кто уже сейчас готов отдать за них голос, сконцентрироваться на этих узких нишах. Это значительно увеличит эффективность агитации, потому что люди, которые подписаны на Собчак в Instagram, имеют мало отношения к ее избирателям. Она хвастается 5,5 миллионами подписчиков, но среди них 91% женщин. Это говорит о том, что Собчак на этой площадке читают не из политических побуждений. Иначе не было бы такой гендерной диспропорции.

— Какая соцсеть станет популярной в 2018 году? Как власти будут работать с избирателем онлайн?

Интервью генерального директора агентства "Интернет- агитация" Андрея Цепелева. Москва, цепелев андрей
Скоро все губернаторы начнут отвечать жителям своих регионов в соцсетях, уверяет Андрей Цепелев
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— На предстоящий год выпадает еще один интересный тренд — развитие Dark Social, скрытого сегмента интернета. Люди все меньше открыто делятся своим мнением в интернете, а все больше общаются с друзьями в формате личной переписки, закрытых чатов, мессенджеров. Например, ссылку на интересный материал они уже не выкладывают на свою страницу, а пересылают друзьям напрямую и обсуждают ее в личной переписке.

Чтобы поймать этот тренд, мы с некоторыми губернаторами продвигаем уже не обычные страницы в соцсетях, а именно прямую коммуникацию с жителями региона в мессенджерах. И тут включается совсем другая логика. Раньше губернатор открывал себе личную страничку во «ВКонтакте» и говорил: давайте-ка подписывайтесь и читайте, что я вам тут напишу. Теперь же гражданин сможет выбрать любой канал связи, который ему удобен, чтобы быть на связи с губернатором в формате личной переписки. Например, если он хочет общаться в Viber — будет общается в Viber.

А глава региона уже с помощью своих помощников сможет присылать жителю новости о своей работе, организовывать голосования или напрямую работать с обращениями. Это совершенно новое направление политтехнологий, которое будет персонифицироваться под избирателя. В этом смысле сайт мэра Москвы Сергея Собянина, созданный в 2017 году, выглядит, мягко говоря, странно. Тренд такой — общайся с людьми там, где они сидят, где им удобно. И выстраивай с ними прямую доверительную коммуникацию. Исполнительная власть должна доносить свою точку зрения до людей, общаться с ними с ними и формировать свою повестку.

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