На большие дороги Южного Урала выходят «ивановские»

17:07 26 апреля 2018 0

Ремонтировать дороги Южного Урала будут «варяги» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В преддверии сезона большого дорожного ремонта в Челябинской области в регион заходят новые игроки. Фирма из Ивановской области, зарегистрированная в деревне, где нет даже улиц, а только номера домов, заявила о намерении освоить миллиарды рублей на федеральных дорогах Южного Урала. Кто эти «варяги», уже получившие тендеры в соседней Свердловской области? По удивительному совпадению появлению гостей из Ивановской области предшествует смена руководителей дочерних фирм Росавтодора.

26 марта 2017 года управление федеральных дорог «Южный Урал» заключило контракт с ООО «ДСУ-1» на 139,9 млн рублей на ремонт трассы М5, подъезд к Екатеринбургу. Заявки двух других фирм, подавших документы, были отклонены. «ДСУ-1» впервые участвовало и сразу победило в конкурсе на ремонт дорог в Челябинской области. Фирма зарегистрирована в деревне Гулиха Лежневского района Ивановской области в июне 2009 года. Через год стала выигрывать контракты в Ивановской области. Летом 2016 года получила тендер на 219 млн рублей на ремонт участка дороги «Пермь — Екатеринбург». В мае 2017 года выиграла тендер на один миллиард рублей на ремонт той же трассы и в это же время получила контракт на ремонт участка трассы М5 в Свердловской области, на 284,8 млн рублей. Заказчиком выступило управление федеральных дорог (Упрдор) «Урал», дочернего предприятия Росавтодора в Екатеринбурге. При этом работой «ДСУ-1» в Свердловской области были недовольны в ГИБДД Свердловской области.

На Урале поменялись игроки в дорожной сфере с приходом Алексея Борисова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как отмечало «URA.RU», ивановская фирма появилась в Свердловской области после того, как Упрдор «Урал» возглавил Алексей Борисов. Сам Борисов никак свое назначение с появлением фирмы из ивановской деревни не связывал. Подчеркивал, что все проводится на открытых торгах. Ходили слухи о его аффилированности с «ДСУ-1», но, согласно данным СБИС, у Борисова ничего общего с этой фирмой нет. Начальника управления если и связывает что-то с бизнесом, то в ООО «Дорога», где учредителями были его отец и сын. Эта фирма получала крупные контракты по дорогам России, но в 2016 году признана банкротом.

Учредителем ивановской фирмы с 2009 по 2017 годы был Александр Брусникин. В июне 2015 года в отношении Брусникина в Ивановской области возбудили уголовное дело по мошенничеству. По данным СМИ Иваново, Брусникин объявлен в федеральный розыск. С ноября 2017-го по февраль 2018-го собственником «ДСУ-1» числился Вячеслав Комаров, он же директор фирмы. С 20 февраля 2018 года 100% предприятия принадлежат Роману Носову. Как пишет местная пресса, «ДСУ-1» контролируется известным в Иваново бизнесменом, экс-депутатом облдумы Телманом Ферояном и его сыновьями. С семьей Ферояна в городе было несколько скандалов — его сын избил инспектора ГИБДД, а племянник поколотил конкурента по бизнесу. Фероян-старший считает, что все проблемы в его бизнесе связаны с «полицейским произволом» и попыткой рейдерского захвата.

В Ивановской области «ДСУ-1» не исправляет выявленные нарушения СБИС

В апреле 2017 года управление федеральных дорог «Южный Урал» возглавил Александр Лебедев. Спустя год «ДСУ-1» получило первый тендер в регионе. Челябинский Упрдор уже запустил новые тендеры, на которые подает заявку «ДСУ-1». Между тем к самому «ДСУ-1» есть претензии в Иваново не только от силовиков. С 2015 года на предприятии прошли 19 проверок со стороны надзорных органов — Госавтонадзора, Гостройнадзора, Ростехнадзора, ГИБДД и инспекции труда. По 11 проверкам нарушения так и не исправлены. Это связано с природоохранным законодательством, несчастными случаями на производстве и состоянием дорог.

Получить комментарий ивановской фирмы не удалось. «Контракт с ООО „ДСУ-1“ заключён в строгом соответствии с ФЗ-44, а значит, исключает ангажированность и возможность повлиять на принятие решения в пользу любого из заявившихся участников ввиду анонимности, — сообщили „URA.RU“ в пресс-службе Упрдор „Южный Урал“. — По условиям государственного контракта, подрядчик несет гарантийные обязательства, утверждённые законодательством РФ. Управление федеральных дорог „Южный Урал“ осуществляет контроль исполнения контрактов по срокам и качеству исполнения на всех этапах».