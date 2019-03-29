Мы больше не можем скрывать эти снимки! Выпуск 32

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев. Басманный суд, МоскваФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Депутат Андрей Гориславцев рассматривает Instagram на заседании Заксобрания Свердловской области
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева ведут на заседание суда по избрании ему меры пресечения. Басманный суд, Москва
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Женские соревнования по бегу на слете оленеводов, рыбаков и охотников ХМАО
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер знакомится с жителями региона
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Избрание меры пресечения экс-министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову. Басманный суд, Москва
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
На слете оленеводов, рыбаков и охотников ХМАО
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Весна на Уралмаше. Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Творческая мастерская «Куклы». Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Венчание семьи Крюковых, бывших бездомных. Сургут
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Православный храм Александра Невского. Курган
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Останки дома после взрыва 31 декабря 2018 года в Магнитогорске
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Поздний вечер в ЦПКиО Перми
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
На Дне работника культуры. Курган
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Слет оленеводов, рыбаков и охотников ХМАО
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Танкист на репетиции Парада Победы. Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU