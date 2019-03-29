Мы больше не можем скрывать эти снимки! Выпуск 32

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев. Басманный суд, Москва Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фотослужба «URA.RU» такая крупная, а наши фотокорреспонденты работают так качественно, что каждую неделю мы демонстрируем большую порцию новых снимков, которыми мы гордимся. В свежей подборке: главные аресты недели, депутат залип в Instagram, наркоманская весна на Уралмаше, свадьба бомжей, гонки на оленях и еще много интересного.

Депутат Андрей Гориславцев рассматривает Instagram на заседании Заксобрания Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева ведут на заседание суда по избрании ему меры пресечения. Басманный суд, Москва Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Женские соревнования по бегу на слете оленеводов, рыбаков и охотников ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер знакомится с жителями региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Избрание меры пресечения экс-министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову. Басманный суд, Москва Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На слете оленеводов, рыбаков и охотников ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Весна на Уралмаше. Екатеринбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Творческая мастерская «Куклы». Екатеринбург Фото: Анна Майорова © URA.RU

Венчание семьи Крюковых, бывших бездомных. Сургут Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Православный храм Александра Невского. Курган Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Останки дома после взрыва 31 декабря 2018 года в Магнитогорске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Поздний вечер в ЦПКиО Перми Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

На Дне работника культуры. Курган Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Слет оленеводов, рыбаков и охотников ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU