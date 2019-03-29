Мы больше не можем скрывать эти снимки! Выпуск 32

Депутат залип в Instagram, наркоманская весна на Уралмаше, свадьба бомжей, гонки на оленях

URA.RU
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 13:32
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В Басманном суде на оглашении меры пресечения Ишаеву. Москва, ишаев виктор
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев. Басманный суд, МоскваФото: Владимир Андреев © URA.RU

Фотослужба «URA.RU» такая крупная, а наши фотокорреспонденты работают так качественно, что каждую неделю мы демонстрируем большую порцию новых снимков, которыми мы гордимся. В свежей подборке: главные аресты недели, депутат залип в Instagram, наркоманская весна на Уралмаше, свадьба бомжей, гонки на оленях и еще много интересного.

Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург
Депутат Андрей Гориславцев рассматривает Instagram на заседании Заксобрания Свердловской области
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Басманном суде на оглашении меры пресечения Ишаеву. Москва
Экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева ведут на заседание суда по избрании ему меры пресечения. Басманный суд, Москва
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Национальный праздник «Слёт оленеводов, рыбаков и охотников» в деревне Русскинская, Сургутского района.
Женские соревнования по бегу на слете оленеводов, рыбаков и охотников ХМАО
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Поездка Алексея Текслера в Магнитогорск. Челябинская область
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер знакомится с жителями региона
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Ретач. Абызов
Избрание меры пресечения экс-министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову. Басманный суд, Москва
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Национальный праздник «Слёт оленеводов, рыбаков и охотников» в деревне Русскинская, Сургутского района.
На слете оленеводов, рыбаков и охотников ХМАО
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Виды Екатеринбурга
Весна на Уралмаше. Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Творческая мастерская «Куклы». Екатеринбург
Творческая мастерская «Куклы». Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Свадьба и венчание семьи Крюковых, бывших бездомных. Сургут
Венчание семьи Крюковых, бывших бездомных. Сургут
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Храм Александра Невского
Православный храм Александра Невского. Курган
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Поездка Алексея Текслера в Магнитогорск. Челябинская область
Останки дома после взрыва 31 декабря 2018 года в Магнитогорске
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Виды Перми
Поздний вечер в ЦПКиО Перми
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
Торжество, посвященное дню работника культуры. Курган
На Дне работника культуры. Курган
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Национальный праздник «Слёт оленеводов, рыбаков и охотников» в деревне Русскинская, Сургутского района.
Слет оленеводов, рыбаков и охотников ХМАО
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Репетиция парада на 2-ой Новосибирской. Екатеринбург
Танкист на репетиции Парада Победы. Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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