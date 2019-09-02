Цуканов показал Путину больницы: «Придешь лечить одно, уйдешь с другим»

Николай Цуканов объяснил, чего он ждет от одного из старейших медвузов страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Национальные проекты

Полпредство президента РФ в УрФО открыло новый учебный год большим экспериментом. Глава округа Николай Цуканов впервые с назначения в июне 2018 года вышел на диалог с аудиторией — он больше часа общался со студентами Уральского государственного медицинского университета (УГМУ). Несмотря на заготовленные вопросы чиновник проявил себя как любопытный спикер и искренне делился, в каком шоке от уральских больниц, фото которых показывает президенту.

В УГМУ полпред прибыл в восхитительном настроении: с утра, позже рассказал Цуканов, он отвел в первый класс сына, а в Калининграде в школу пошел его внук. Выбор уральского медицинского вуза очевиден: президент России Владимир Путин неоднократно обращал внимание на необходимость модернизировать первичное звено здравоохранения. Кроме того, полпредство не могло оставаться в стороне от скандала с уволившимися хирургами Нижнего Тагила: Цуканов эту проблему до сегодняшнего дня не комментировал.

Часть вопросов полпреду были заготовлены заранее. Только это не помешало прорваться искреннему интересу студентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Студентов УГМУ судьба тагильских хирургов интересовала в меньшей степени, нежели их собственная. Поэтому в серии вопросов и ответов позицию полпредства Николай Цуканов озвучил лишь спустя полтора часа пребывания в вузе: «На этот неприятный прецедент отреагировали органы региональной власти. Минздрав РФ проводит служебную проверку. Я дал поручение создать комиссию — будем проверять не только Тагил, но и все прочие проблемы, чтобы их не повторять. Мы не застрахованы от таких случаев, когда где-то нарушается может быть законодательство, может быть требования, может быть не в полной мере работает система».

Предваряя разговор со студентами, полпред попросил помимо заранее срежиссированных руководством вуза вопросов, задавать и те, которые «по-настоящему волнуют». Распознать заготовленные вопросы было очень просто — они содержали заранее отрепетированные формулировки.

Павлу Крекову (в очках справа) повезло — публично отчитывать за провал с хирургами в Нижнем Тагиле полпред его не стал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Таким был вопрос о возвращении ставок врачей-наставников — полпред легко заверил, что на федеральном уровне возвращение этой институции уже прорабатывается, просто нужно время. И сам наставнически добавил: «Вы хотите, чтобы был наставник, разделяющий ответственность за ваши ошибки, но пусть не будет этих ошибок».

Подготовленным, очевидно, был и вопрос об Универсиаде-2023: девушка, которая его задавала, вспомнила про «праздник спорта — чемпионат мира по футболу 2018», но опустила скандал УГМУ с общежитиями, на выселения из которых во время мундиаля жаловались студенты. Студентка уточняла, может ли часть наследия Универсиады (в том числе помещения, которые можно использовать под общежития) перейти вузу.

За полпреда ответил вице-губернатор Павел Креков, заверивший: «Губернатор уже принял решение, что часть наследия Универсиады уйдет медицинскому университету, а [спортивная] деревня в будущем станет общежитиями». И здесь полпред не остался безучастным: «Обещать не значит жениться. Нужно пока не поздно заключить соглашение, потому что меняется жизнь.

В каком там году срок полномочий губернатора заканчивается? Так что береженого бог бережет».

И это прозвучало не только как подтрунивание над Крековым, но и как проявление приписываемых полпреду губернаторских амбиций (срок текущих полномочий у главы региона Евгения Куйвашева заканчивается в 2022 году, Универсиада пройдет в 2023-м).

С участием высказался полпред и о больном для молодых преподавателей вопросе низких зарплат: «Человек каждый день делает операции, держит в руках и сердце, и другие органы. Зарплата в 25 тысяч рублей, а ответственность — лишение свободы. Конечно же, эти вещи нужно соизмерять, и об этом говорил президент, и такие задачи правительству поставил».

Николай Цуканов в отличие от ректора Ольги Ковтун был со студентами мягок и участливо отвечал на их вопросы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ректор УГМУ Ольга Ковтун попыталась заверить полпреда в том, что «указ президента (200% к средней зарплате по экономике региона) выполняется по профессорско-преподавательскому составу». Полпред парировал: «А молодые должны по логике бесплатно работать, а когда станут старые — тогда и наступит у них финансовое благополучие? Неправильно, и молодые должны быть финансово защищены, чтобы они могли быть уверены в завтрашнем дне», — возразил полпред, чем вызвал нервный смешок у руководителя вуза.

Учащиеся спросили про перспективы президентской инициативы о распределении студентов медуниверситетов — особенно с точки зрения тех студентов, кто вступил в брак до окончания учебы. «Мы лет 10 или 15 бьемся за то, чтобы институт распределения был и не только для врачей, потому что не хватает специалистов на Севере, в труднодоступных городах — в Магадане, в Иркутске и других регионах, в которые не очень стремятся молодые специалисты», — в этот момент студентка выглядела будто немного напуганной. В ответ она получила только благодарность и обещание озвучить вопрос на заседаниях рабочей группы.

Полпредство взяло на себя массу обязательств. Одной из студенток, например, практически гарантирована ординатура Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Неожиданным для ректора оказался вопрос студентки пятого курса, которая пожаловалась на крайне малое количество мест в ординатуре для будущих стоматологов. В вузе она учится по целевому направлению и после учебы должна будет вернуться на три года в Нижний Тагил. Этот вопрос, чувствовалось, прорвался через срежиссированную ректором беседу.

— Возвращайтесь в Нижний Тагил работать, а потом в ординатуру. Поработаете, определитесь, на какую специальность вы хотите — и пойдете. Ответ на ваш вопрос знает Минздрав РФ: сегодня госполитика ориентирована на укомплектование первичного звена, а также узкими специалистами — кардиологи нужны, неврологи, онкологи, — бескомпромиссно ответила на предназначавшийся не ей вопрос Ковтун, которая, кажется, не совсем осознавала, что говорит она это не студентке, но всему факультету.

— Стоматологи тоже нужны, — попытался вставить Павел Креков, будто опасаясь, что на на стоматологию перестанут поступать вовсе.

— Стоматологи тоже нужны, но это регулируется цифрами… — не унималась Ольга Ковтун.

А полпред увидел здесь не цифры, а человеческую судьбу: «Девушка правильно вопрос задает: ей обидно, если она отличница, и нет возможности дальше двигаться — так сделайте исключение. Я поговорю мэром Нижнего Тагила, с главврачом и с вице-губернатором — посмотрим, чтобы вы нашли свое место в ординатуре, но только если у вас все хорошо [с оценками]».

Последний вопрос касался возможности организовать при УГМУ университетскую клинику, каких много на Западе. Полпреду тема оказалась, как он сам признался, близкой («так вышло, что самому пришлось лечить сына»), а потому он высказался достаточно откровенно: «В районных поликлиниках и больницах — это катастрофа, я думал, что таких больниц уже нет, как в Уральском округе. Это большой задел работы для органов муниципальной и госвласти. Надо приводить в порядок — чудовищные, убитые здания с грязными стенами, замызганными коридорами.

Приходишь полечиться от одного — можешь уйти с совершенно другой болезнью. Когда я показывал фотографии президенту — он был крайне удивлен, что еще такое есть, и очень огорчен.

Была поставлена задача, и на это направлен в том числе национальный проект, чтобы все такие поликлиники были приведены в порядок», — сказал Цуканов, сказав, что готов поддержать строительство современной клиники при университете.