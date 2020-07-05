Как получить пособия на детей, обещанные Путиным

Российский бюджет выделяет сотни миллиардов на поддержку семей Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020

Российским семьям не всегда удается вовремя получить новые пособия на детей, рассказали URA.RU читатели. Несмотря на то, что государство значительно упростило систему помощи, в некоторых случаях начисление средств из-за ошибок родителей может затянуться даже на несколько месяцев. Чтобы этого не произошло, URA.RU подготовило инструкцию для своих читателей.

Пять тысяч рублей на детей до трех лет

Российские семьи с детьми до трех лет (рожденные с 1 апреля 2017 по 30 июня 2020 года) могут получить от государства ежемесячную выплату 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь 2020 года, указ об этом президент Владимир Путин подписал 11 мая. Деньги начисляются на каждого ребенка в семье, подходящего заданным критериям. Подать заявление на выплату можно до октября 2020 года.

Владимир Путин 11 мая подписал указ о пособиях на детей до трех лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как получить средства?

Выплата положена как тем семьям, которые имеют право на материнский капитал, так и тем, которые не имеют.

Во вторую категорию попадают родители, у которых первый ребенок родился с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2019 года.

Маткапитал может быть уже использован ранее — это не повлияет на сумму выделяемых средств.

Во время эпидемии коронавируса был введен дистанционный порядок начисления денег. Для этого нужно подать заявление на портале «Госуслуги», либо в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России. При открытии страницы нужно кликнуть на соответствующий пункт и заполнить предложенную анкету. Правда, в последнем случае все равно понадобится подтверждение учетной записи «Госуслуг».

Заявления в бумажном виде уже начали принимать МФЦ. Специалистам центра от вас потребуются:

Документы о праве на маткапитал (при наличии)

Паспорт заявителя

Номер СНИЛС заявителя

Документы, подтверждающие рождение ребенка

Реквизиты банковского счета

Около 5,5 тысяч рублей на детей от трех до семи лет

При подаче заявления онлайн необходим аккаунт на портале «Госуслуг» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину регионального прожиточного минимума, могут рассчитывать на еще один вид помощи от государства. Малообеспеченным россиянам начисляются пособия на детей от трех до семи лет (включительно). Сумма выплаты на каждого ребенка в семье составляет половину от регионального прожиточного минимума, установленного во втором квартале 2019 года. В среднем по стране это порядка 5,5 тысячи рублей.

Первые пособия выплачиваются с июня 2020 года. Причем начисляются они с января 2020 года. То есть если ребенку на тот момент было от трех до семи лет то с начала лета родители имеют право получить единовременно денежные средства за полгода. Затем деньги будут выплачиваться помесячно.

Что для этого нужно?

Министр труда Антон Котяков в начале июня сообщал, что всего выплатой будут охвачены порядка двух миллионов детей, на это предусмотрено более 130 млрд рублей. Средства будут выделяться семьям без каких-либо справок о доходах до конца года, а в 2021 году ведомство рассмотрит вопрос об увеличении сумм.

Заявление на получение государственной помощи можно направить через сайт «Госуслуг» (если имеется подтвержденная учетная запись), указав в нем всех детей, на кого вы хотите получить выплаты. Здесь же есть онлайн-калькулятор, который позволит предварительно рассчитать семейные доходы. Для родителей, которые потеряли работу после 1 марта 2020 года, действует особый порядок выделения помощи — их доходы по предыдущему месту занятости не учитываются.

По словам Антона Котякова, помощь получат около 2 млн детей из малоимущих семей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бумаги также принимаются в традиционной форме в МФЦ и органах созащиты. Им потребуются:

Паспортные данные обоих родителей

Свидетельство о браке

Номер СНИЛС

Документы, подтверждающие рождение ребенка

Реквизиты банковского счета.

10 тысяч рублей на детей от трех до 16 лет

За апрель—май 2020 года российские семьи также могут получить единовременную выплату 10 тысяч рублей. Она начисляется за каждого ребенка от 3 до 16 лет вне зависимости от финансового положения родителей. По свежим данным, государственная помощь уже коснулась 21 млн детей. Выплаты можно получить с 1 июня по 1 октября.

Какие есть тонкости?

Портал «Госуслуг» начал принимать заявления на получение пособий с 12 мая.

Важно помнить, что право на получение выплаты должно возникнуть до 1 июля 2020. То есть ребенку должно исполниться три года не позднее 30 июня, а 16 лет — не раньше 11 мая.

После выхода регионов из карантина отделения Пенсионного фонда и МФЦ также стали обрабатывать заявления. Им потребуется:

Паспорт заявителя

Номер СНИЛС заявителя

Документы, подтверждающие рождение ребенка

Реквизиты банковского счета

10 тысяч рублей на детей до 16 лет

23 июня президент озвучил новый этап помощи семьям Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Самая свежая мера поддержки семей была озвучена президентом Владимиром Путиным во время обращения к нации 23 июня. Родители около 28 млн детей до 16 лет получат от государства единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Средства будут начисляться с июля 2020 года.

Куда обращаться за деньгами?

Тем родителям, кто ранее уже получил от государства пособия на детей до 3 лет или на детей от 3 до 16 лет, ничего делать не надо. Деньги поступят к ним на счет автоматически. Другие семи получат дополнительные 10 тысяч рублей после того, как подадут заявление на получение указанных выше мер поддержки.

3 тысячи рублей на детей безработных родителей

Как сообщало URA.RU, дополнительные меры поддержки были введены для безработных россиян. Если же речь идет о потерявших работу родителях, то им полагаются выплаты по 3 тысяч рублей на каждого ребенка. Для этого необходимо встать на учет в службе занятости. URA.RU подробно рассказывало, как это сделать онлайн.

Что может пойти не так?

Для некоторых родителей нововведения оказались неожиданными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Свердловской области Анна рассказала URA.RU, что столкнулась с серьезными трудностями при получении выплат по 10 тысяч рублей на двух своих детей. Проблема в том, что у женщины не было ни аккаунта на «Госуслугах», ни банковского счета, а предложенные во время карантина дистанционные формы получения средств оказались не приспособлены к такому варианту.

«Несколько дней я ходила из кабинета в кабинет в Пенсионном фонде, принося всякие документы, а потом выяснилось, что еще нужно открыть банковский счет. Но банки в середине мая были закрыты, поэтому мне пришлось ждать открытия счета почти месяц», — поделилась собеседница агентства. Положенные ей деньги она смогла получить только 1 июля.