Выборы в свердловский парламент превратятся в бойню

Свердловское заксобрание оказалось в центре целого клубка политических интересов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Выборы в свердловское заксобрание в 2021 году обещают быть крайне сложными, потому они окажутся на особом контроле у администрации президента (АП) РФ. Об этом сообщил URA.RU источник в региональной власти, знакомый с ситуацией. Такое внимание федерального центра связано с очень высокой политической конкуренцией в регионе, в условиях которой вице-губернатору Сергею Бидонько предстоит обеспечить преимущество «Единой России».

Средний Урал попал под пристальное внимание АП наряду с Московской областью, где в 2021 году переизберут думу, и Санкт-Петербургом, которому предстоит обновить законодательное собрание. В Кремле ожидают, что на выборы в том числе выдвинется большое количество кандидатов от новых партий, которые показали хороший результат на выборах 2020 года. Речь идет о партиях «За правду» писателя Захара Прилепина, «Новые люди» основателя компании Faberlic Алексея Нечаева и «Партии пенсионеров за социальную справедливость», которые преодолели 5%-ный барьер на парламентских выборах в целом ряде регионов. Политические администраторы не исключают, что эти политические силы привлекут повышенное внимание крупных игроков, стремящихся расширить лоббистские возможности.

«Екатеринбург и Свердловская область — один из ключевых регионов России, это политический центр Урала, поэтому ответственность за исход голосования здесь велика», — прокомментировал политконсультант Дмитрий Ковалев. По его мнению, АП и региональные власти могут курировать кампанию на паритетных началах.

Партия Захара прилепина уже «засветилась» на Урале — на выборах в челябинское заксобрание Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новая политическая реальность станет вызовом для модераторов свердловской политики, в частности, для отвечающего за выборы вице-губернатора Сергея Бидонько. На чиновника в 2021 году ляжет задача обеспечить «Единой России» большинство в региональном парламенте. По итогам Единого дня голосования 2020 года Бидонько добыл для кандидатов от власти больше 20 мандатов из 25, стоявших на кону. Как писало URA.RU, благодаря неплохим для региональной власти результатам выборов он получил от губернатора кредит доверия на проведение парламентской кампании в 2012 году. «Однако победить ресурсных федеральных игроков — это гораздо более сложная и масштабная задача, чем взять 22 мандата в уральской глуши», — иронизируют свердловские политики.

При этом под флагами новых политических сил в областной парламент могут просочиться и враждебные нынешней региональной элите элементы. Например, в партии «За правду» состоит экс-начальник управления культуры Екатеринбурга, а ныне исполнительный директор МХАТ им. М. Горького Татьяна Ярошевская. Бывшая чиновница близка опальному экс-главе администрации Владимиру Тунгусову, припоминают инсайдеры. Вполне возможно, что в обмен на финансовую поддержку в список «За правду» попадут и другие сторонники бывшего «серого кардинала» Екатеринбурга.

Кроме того, авторитетный местный бизнес может заинтересоваться новыми партиями в качестве инструмента для расширения собственных лоббистских возможностей, купив через них место в избирательном списке. Такой возможности не исключают и эксперты.

«У бизнеса могут быть интересы расширения лоббистских возможностей, и вхождение в политику для некоторых его представителей выглядит привлекательно», — прокомментировал директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

Представители вышеупомянутых партий полны решимости продолжать политическую экспансию. Секретарь Центрального комитета партии «За правду» Николай Новичков заявил URA.RU, что партия обязательно примет участие в свердловских выборах. «Точно пойдем. И сам пойду в Госдуму, правда пока не определился, от какого региона», — заявил Николай Новичков. По его словам, в настоящее время идет отбор кандидатов на предстоящие выборы. Председатель Центрального совета «Партии пенсионеров» Владимир Бураков на пресс-конференции заявил о готовности свердловского отделения участвовать в грядущих выборах. В исполкоме партии «Новые люди» обещали определиться по участию в региональных кампаниях не позже октября.

политического вице-губернатора Сергея Бидонько ждет очередной нервный год Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Появление на политической арене Среднего Урала новых политических игроков значительно усложнит и без того непростую кампанию. К выборам серьезно готовится и традиционная оппозиция. Например, глава свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев подтвердил URA.RU, что коммунисты выдвинут на выборы наиболее раскрученных своих представителей. Например, в Асбестовском округе готовится к выдвижению Наталья Крылова, которая на прошлых выборах всего на 2% голосов уступила единороссу Владимиру Власову. На севере области коммунисты выдвинут Габбаса Даутова, который на довыборах депутата Госдумы выиграл у биатлониста Антона Шипулина целый город — Качканар.

Мобилизуют силы справороссы и «яблочники». Последние, хоть и не преодолевали пятипроцентный барьер на выборах, рассчитывают на серьезную поддержку в Екатеринбурге.