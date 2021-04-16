Полпред Якушев впервые пришел в «клуб олигархов» и дал установки

Владимир Якушев отметил, что СОСПП должен уделить повышенное внимание увеличению реальных доходов населения, росту зарплат жителей и сокращению безработицы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев впервые посетил заседание Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), которое было приурочено к 30-летнему юбилею организации. Якушев дал установки для представителей бизнеса, которых возглавляет президент группы «Синара» и председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский.

Якушев отметил, что в ближайшие годы союз должен будет уделить повышенное внимание увеличению реальных доходов населения, росту зарплат жителей и сокращению безработицы. «Это те задачи, которые придется решать предприятиям, входящим в Союз промышленников и предпринимателей Свердловской области. За время пандемии безработица увеличилась в пять раз. Задача, которую поставил президент, — вернуться к цифрам, которые были перед началом пандемии. Это серьезный вызов, порядка 35 тысяч рабочих мест необходимо создать. Предприятия должны более активно инвестировать, чтобы оставаться конкурентоспособными, но и те задачи, которые поставил глава государства — рост реальных доходов и снижение безработицы — их придется решать», — заявил Якушев.

Дмитрий Пумпянский является президентом Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей с 2010 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На это Дмитрий Пумпянский ответил, что услышал множество задач, которые будут взяты в работу. Глава союза отметил, в течение 30-летней истории СОСППу всегда помогали региональные власти. «За эти годы союз прошел огромную трансформацию. СОСПП всегда успешно и плодотворно работал с исполнительной властью Свердловской области. Союз всегда находил общий язык с властью в диалоге, иногда не простом, но всегда продуктивном», — уточнил глава союза.

Уже в официальной части заседания Пумпянский отметил, что из-за коронавируса встреча проходит в очно-заочном формате: около 160 членов союза приняли участие лично, а еще 250 были подключены через онлайн. На мероприятии выступили свердловский губернатор Евгений Куйвашев (отметил помощь бизнеса в борьбе с пандемией и ее последствиями), глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и депутат Госдумы, глава ассоциации юристов России, соавтор поправок в Конституцию Павел Крашенинников (рассказал бизнесменам о наследном праве).

На этом отчетная работа была выполнена. В «клуб олигархов» единогласно выбрали 19 новых членов, среди которых оказались гендиректор корпорации «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Осипов, председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Все они были включены в президиум совета СОСПП.

Перед юбилейным заседанием СОСПП Дмитрий Пумпянский провел персональную экскурсию свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. Историю некоторых картин, размещенных в «Синара Центре» глава союза рассказывал лично Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самостоятельно осмотреть галерею «Синара Центра» решил гендиректор и владелец «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. Первые десять минут ему удавалось сохранять незаметность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пока свердловский губернатор, полпред президента в УрФО и руководство «клуба олигархов» общалось с журналистами, в «Синара Центр» прибывали гости. Девушки на регистрации, к сожалению Аркадия Чернецкого, не узнали его и попросили представиться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владимир Якушев отметил, что СОСПП является мощнейшей экспертной площадкой и лоббистом. «В хорошем смысле этого слова. Потому что все новые нормативные документы на уровне правительства и федеральных законов не принимаются без их оценки. Работу союза переоценить очень сложно», — отметил полпред президента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В собрании, приуроченном к 30-летию со дня основания СОСПП, не смогли принять участия представители крупнейших ФПГ Среднего Урала. При этом в Екатеринбург вернулся Владимир Черкашин (на фото справа), который стал советником главы Сбербанка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В то же время новоизбранные и молодые члены союза поблагодарили Дмитрия Пумпянского за участие в мероприятии и подарили ему капсулу времени, которую положено открыть в 50-летний юбилей союза. «Замуруем в стенах офиса. Надо будет продлить аренду „Синара Центра“», — в шутку отметил Пумпянский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Под конец официальной части мероприятия прошли награждения памятными знаками, грамотами и благодарностями. Среди награжденных оказался вице-президент АО «Группа Синара» Михаил Черепанов. По слухам, он в ближайшее время может покинуть состав СОСПП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На лестнице «Синары Центра» встретились два мэра Екатеринбурга: Аркадий Чернецкий (с 1992 по 2010 год) и Александр Высокинский (с 2018 по 2020 годы). Оба чиновника были рады встрече за пределами официальной части собрания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU