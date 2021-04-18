OQJAV спели Мандельштама, а Сатир спародировал Дудя

OQJAV выпустили клип по стихотворению Осипа Мандельштама Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В отличном настроении начинаем новую неделю вместе с Афишей URA.RU. Пусть эта неделя будет для вас такой же легкой, позитивной и увлекательной, как наши новые рекомендации: отличная музыка, интригующие новинки кино и сразу два новых онлайн-шоу, способных развеселить и любителей театра, и поклонников блогинга.

Что сделать утром

Новую неделю начнем с замечательной музыки. Российская инди-поп-группа OQJAV представила клип на песню «Я буду метаться по табору улицы темной», в основу которого легло одноименное стихотворение Осипа Мандельштама. Срежессировал клип Дима Смолин. За создание ролика отвечала кинокомпания Red Pepper Film.

Что сделать днем

Познакомимся с превью большой премьеры — вышел первый тизер фильма про Сергея Есенина с Александром Петровым в главной роли. В фильме также засветились Кристина Асмус, Владимир Вдовиченков, Кирилл Нагиев и другие. Режиссером картины стал Клим Шипенко — автор «Холопа» и «Текста».

Что сделать вечером

Команда московского театра «Современник» разместила дебютный выпуск нового шоу «Современник с современником», в котором актеры пробуют себя в новых амплуа. Зрителям расскажут о закулисье театра, а актерам — о тонкостях других профессий, которые им интересны. Первым гостем проекта стал актер Шамиль Хаматов, который попытается освоить работу диджея. В следующих выпусках поучаствуют Алена Бабенко, мечтавшая стать балериной, Владислав Ветров, который пообщается с космонавтами, и Чулпан Хаматова, которая могла стать водительницей трамвая.

А если захочется посмеяться от души, то можно оценить новое онлайн-шоу — пародист и блогер Satyr запустил собственное шоу, где он в характерной манере пародирует «вДудя», Comment Out, Соловьева и другие популярные телевизионные и интернет-проекты. Первый выпуск уже доступен: