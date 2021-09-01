Силовики нашли способ давления на отца Сергия

Сторонники отца Сергия считают, что он подвергается давлению со стороны силовиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Дело отца Сергия

Задержание и последующий арест пресс-секретаря опального отца Сергия (Романова) Всеволода Могучева может быть попыткой надавить на экс-схиигумена, считают юристы и адепты Сергия. Предположительно следствие пошло на это, чтобы заключенный не стал читать проповеди во время открытых заседаний. Иначе его, как и Могучева могут обвинить в экстремизме, уверен адвокат Сергия Павел Бабиков.

Могучева задержали 1 сентября в Ишиме Тюменской области по дороге из Тобольска в Екатеринбург. Ему показали постановление о возбуждении уголовного дела об экстремизме по части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Изначально планировалось взять Могучева на вокзале в Екатеринбурге, однако задержание было решено форсировать. На суде 2 сентября было принято решение арестовать его до 20 октября.

Адепты Сергия считают, что задержание Могучева призвано оказать давление на экс-схимонаха Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Задержание было незаконным. Следствие объявило Могучева в розыск, хотя он ни от кого не скрывался. До объявления розыска ему должны были направить повестку, хотя по месту его регистрации ничего не приходило», — рассказал URA.RU адвокат Могучева Михаил Толмачев.

При этом адвокат Сергия Павел Бабиков полагает, что такое форсированное задержание Могучева является попыткой надавить на Сергия. «Могучев мог быть задержан месяца два назад. Но это произошло именно когда началась активная фаза рассмотрения дела по существу. Это открытое давление. [Следствие] опасается, что Сергий мог начать говорить на суде, ведь заседания открытые», — рассказал URA.RU Бабиков.

Такого же мнения придерживаются и адепты экс-схиигумена. В своем официальном telegram-канале «Защита отца Сергия» они пишут, что Могучева использовали для достижения целей следствия. «Могучева фактически „взяли в заложники“ для оказания давления на Сергия Романова», — заявили адепты. Они уверены, что угрозы новой статьей в отношении Сергия связаны также с его взглядами на организацию православной церкви в России. «Намерено создается ситуация выбора: либо схиигумен Сергий замолкает, не обнажая все проблемы РПЦ, либо связанных с ним людей ждет тюрьма», — написали адепты.

При этом Бабиков считает, что эти попытки давить на Сергия являются бессмысленными. «На сделку он точно не пойдет, потому что мы неоднократно предлагали и признать вину, и покаяться перед патриархом. Не такой человек», — сказал Бабиков. Сергий давно отказался от призывов к массовым беспорядкам, а история с Могучевым, кроме всего прочего, наносит эмоциональный удар по экс-схиигумену. Предполагается, что это может отразиться на поведении Сергия в суде.

«Все равно Могучев — это его духовное чадо, близкий человек. Как человек православный, Сергий будет переживать», — полагает Бабиков.

Экс-схиигумен Сергий отказался от призывов к массовыми беспорядкам, считает Бабиков Фото: С канала Всеволода Могучего на YouTube

Иного мнения придерживается зампредседателя экспертного совета при Минюсте РФ Роман Силантьев. «Романов опытный уголовник, и ему на Могучева плевать. Он ему даже не приближенный, а так», — уверен Силантьев. Собеседник убежден, что нахождение Могучева на свободе было вопросом времени и не связано с давлением на Сергия. По его словам, задержание было неизбежно, а Могучев на самом деле хотел отсидеться, чего ему в итоге так и не удалось.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Следственного комитета РФ. Ответа на момент публикации не поступало.

Бывший духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий находится в СИЗО «Матросская тишина». Экс-схиигумена задержали в ночь на 29 декабря во время операции по штурму обители и предъявили обвинения по трем уголовным статьям — о склонении к суициду, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о самоуправстве. За несколько месяцев до этого Романова отлучили от церкви. Дело Романова будет рассматривать Измайловский райсуд Москвы.