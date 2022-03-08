Глава РФ Владимир Путин оградит от санкций российские семьи. Это стало понятно из его поздравления с Международным женским днем, где он анонсировал новые выплаты. Эксперты считают, что президент показал, что власти могут защитить не только жителей Донбасса от обстрелов, но и своих людей от санкций Запада.
Путин в начале своего выступления подчеркнул, что россияне живут в сложное время, когда существуют глобальные экономические вызовы, и есть неизбежная необходимость защитить людей и страну. Он подчеркнул, что продолжается борьба с пандемией коронавируса за жизнь и здоровье миллионов граждан.
«Но даже в период тяжелейших испытаний времен Великой Отечественной войны ничто не могло помешать мужчинам России признаваться в любви своим женщинам, и эта любовь служила опорой и вдохновляла. Сегодня звучат искренние слова восхищения и благодарности женам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям, подругам за вашу верность, надежность и поддержку в любых испытаниях», — заметил российский лидер.
Президент подчеркнул, что россиянки делают это мир лучше, «благодаря чуткости, состраданию и душевной щедрости». Путин добавил, что они сочетают в себе «очаровательную нежность и удивительную внутреннюю силу».
Поддержка семей — один из приоритетов в политике президента
Безусловным приоритетом для государства является поддержка семей, заметил президент. Он напомнил, что выплачиваются ежемесячные пособия для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где воспитываются дети до семи лет включительно. Также выплаты получают родители в одиночку занимающимися детьми в возрасте от восьми до 16 лет, подчеркнул президент.
«Считаю, что мы должны принять новое решение, — установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае», — сказал Путин.
Президент понимает, что западные санкции ударят в первую очередь по населению, удар не будет смертельным, но он будет чувствительным, считает руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, государству нужно в первую очередь защитить являющиеся более слабыми и наиболее чувствительные к ударам группы населения — семьи с детьми.
В России будет выстроена единая система поддержки семей с детьми до 18 лет
«Возник удар по уровню жизни людей. Путин показал, что мы способны защитить не только людей на Донбассе от обстрелов, но и своих людей от нищеты, которые нам готовили эти санкции, защитить граждан от тех проблем, которые создаются в первую очередь внешними игроками», — заявил политолог.
Для таких мер поддержки существует основания: особое внимание к семье и детям — это одна из основных генеральных линий в политическом курсе Путина, заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. «Россия находится под беспрецедентным давлением из-за санкций Запада, в связи с этим принимается такое решение. Подобные меры ожидаются от власти, и президент действует в связи с запросом населения», — добавил эксперт.
Положение семей с детьми с низкими доходами ухудшилось, России фактически объявлена экономическая война со стороны большого количества стран, полагает политолог и социальный психолог Алексей Рощин. По его словам, экономика страны замедляется, часть людей потеряет работу и прекратит зарабатывать деньги, что ударит по наиболее уязвимым частям населения, таким как семьи с детьми. «Для того, чтобы поддержать эти семьи, Путин выступает с такой инициативой. Это своеобразный подарок президента женщинам», — резюмировал эксперт.
Глава РФ Владимир Путин оградит от санкций российские семьи. Это стало понятно из его поздравления с Международным женским днем, где он анонсировал новые выплаты. Эксперты считают, что президент показал, что власти могут защитить не только жителей Донбасса от обстрелов, но и своих людей от санкций Запада. Путин в начале своего выступления подчеркнул, что россияне живут в сложное время, когда существуют глобальные экономические вызовы, и есть неизбежная необходимость защитить людей и страну. Он подчеркнул, что продолжается борьба с пандемией коронавируса за жизнь и здоровье миллионов граждан. «Но даже в период тяжелейших испытаний времен Великой Отечественной войны ничто не могло помешать мужчинам России признаваться в любви своим женщинам, и эта любовь служила опорой и вдохновляла. Сегодня звучат искренние слова восхищения и благодарности женам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям, подругам за вашу верность, надежность и поддержку в любых испытаниях», — заметил российский лидер. Президент подчеркнул, что россиянки делают это мир лучше, «благодаря чуткости, состраданию и душевной щедрости». Путин добавил, что они сочетают в себе «очаровательную нежность и удивительную внутреннюю силу». Безусловным приоритетом для государства является поддержка семей, заметил президент. Он напомнил, что выплачиваются ежемесячные пособия для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где воспитываются дети до семи лет включительно. Также выплаты получают родители в одиночку занимающимися детьми в возрасте от восьми до 16 лет, подчеркнул президент. «Считаю, что мы должны принять новое решение, — установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае», — сказал Путин. Президент понимает, что западные санкции ударят в первую очередь по населению, удар не будет смертельным, но он будет чувствительным, считает руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, государству нужно в первую очередь защитить являющиеся более слабыми и наиболее чувствительные к ударам группы населения — семьи с детьми. «Возник удар по уровню жизни людей. Путин показал, что мы способны защитить не только людей на Донбассе от обстрелов, но и своих людей от нищеты, которые нам готовили эти санкции, защитить граждан от тех проблем, которые создаются в первую очередь внешними игроками», — заявил политолог. Для таких мер поддержки существует основания: особое внимание к семье и детям — это одна из основных генеральных линий в политическом курсе Путина, заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. «Россия находится под беспрецедентным давлением из-за санкций Запада, в связи с этим принимается такое решение. Подобные меры ожидаются от власти, и президент действует в связи с запросом населения», — добавил эксперт. Положение семей с детьми с низкими доходами ухудшилось, России фактически объявлена экономическая война со стороны большого количества стран, полагает политолог и социальный психолог Алексей Рощин. По его словам, экономика страны замедляется, часть людей потеряет работу и прекратит зарабатывать деньги, что ударит по наиболее уязвимым частям населения, таким как семьи с детьми. «Для того, чтобы поддержать эти семьи, Путин выступает с такой инициативой. Это своеобразный подарок президента женщинам», — резюмировал эксперт.