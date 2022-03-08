Путин оградит от санкций российские семьи

Политологи: решение президента не даст им стать беднее

08 марта 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Глава РФ Владимир Путин оградит от санкций российские семьи. Это стало понятно из его поздравления с Международным женским днем, где он анонсировал новые выплаты. Эксперты считают, что президент показал, что власти могут защитить не только жителей Донбасса от обстрелов, но и своих людей от санкций Запада. Владимир Путин: россиянки делают этот мир лучше Фото: Денис Моргунов © URA.RU Путин в начале своего выступления подчеркнул, что россияне живут в сложное время, когда существуют глобальные экономические вызовы, и есть неизбежная необходимость защитить людей и страну. Он подчеркнул, что продолжается борьба с пандемией коронавируса за жизнь и здоровье миллионов граждан. «Но даже в период тяжелейших испытаний времен Великой Отечественной войны ничто не могло помешать мужчинам России признаваться в любви своим женщинам, и эта любовь служила опорой и вдохновляла. Сегодня звучат искренние слова восхищения и благодарности женам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям, подругам за вашу верность, надежность и поддержку в любых испытаниях», — заметил российский лидер. Президент подчеркнул, что россиянки делают это мир лучше, «благодаря чуткости, состраданию и душевной щедрости». Путин добавил, что они сочетают в себе «очаровательную нежность и удивительную внутреннюю силу». Поддержка семей — один из приоритетов в политике президента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Безусловным приоритетом для государства является поддержка семей, заметил президент. Он напомнил, что выплачиваются ежемесячные пособия для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где воспитываются дети до семи лет включительно. Также выплаты получают родители в одиночку занимающимися детьми в возрасте от восьми до 16 лет, подчеркнул президент. «Считаю, что мы должны принять новое решение, — установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае», — сказал Путин. Президент понимает, что западные санкции ударят в первую очередь по населению, удар не будет смертельным, но он будет чувствительным, считает руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, государству нужно в первую очередь защитить являющиеся более слабыми и наиболее чувствительные к ударам группы населения — семьи с детьми. В России будет выстроена единая система поддержки семей с детьми до 18 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Возник удар по уровню жизни людей. Путин показал, что мы способны защитить не только людей на Донбассе от обстрелов, но и своих людей от нищеты, которые нам готовили эти санкции, защитить граждан от тех проблем, которые создаются в первую очередь внешними игроками», — заявил политолог. Для таких мер поддержки существует основания: особое внимание к семье и детям — это одна из основных генеральных линий в политическом курсе Путина, заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. «Россия находится под беспрецедентным давлением из-за санкций Запада, в связи с этим принимается такое решение. Подобные меры ожидаются от власти, и президент действует в связи с запросом населения», — добавил эксперт. Статья по теме Путин объяснил, как на России отразится уход западных компаний Положение семей с детьми с низкими доходами ухудшилось, России фактически объявлена экономическая война со стороны большого количества стран, полагает политолог и социальный психолог Алексей Рощин. По его словам, экономика страны замедляется, часть людей потеряет работу и прекратит зарабатывать деньги, что ударит по наиболее уязвимым частям населения, таким как семьи с детьми. «Для того, чтобы поддержать эти семьи, Путин выступает с такой инициативой. Это своеобразный подарок президента женщинам», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава РФ Владимир Путин оградит от санкций российские семьи. Это стало понятно из его поздравления с Международным женским днем, где он анонсировал новые выплаты. Эксперты считают, что президент показал, что власти могут защитить не только жителей Донбасса от обстрелов, но и своих людей от санкций Запада. Путин в начале своего выступления подчеркнул, что россияне живут в сложное время, когда существуют глобальные экономические вызовы, и есть неизбежная необходимость защитить людей и страну. Он подчеркнул, что продолжается борьба с пандемией коронавируса за жизнь и здоровье миллионов граждан. «Но даже в период тяжелейших испытаний времен Великой Отечественной войны ничто не могло помешать мужчинам России признаваться в любви своим женщинам, и эта любовь служила опорой и вдохновляла. Сегодня звучат искренние слова восхищения и благодарности женам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям, подругам за вашу верность, надежность и поддержку в любых испытаниях», — заметил российский лидер. Президент подчеркнул, что россиянки делают это мир лучше, «благодаря чуткости, состраданию и душевной щедрости». Путин добавил, что они сочетают в себе «очаровательную нежность и удивительную внутреннюю силу». Безусловным приоритетом для государства является поддержка семей, заметил президент. Он напомнил, что выплачиваются ежемесячные пособия для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где воспитываются дети до семи лет включительно. Также выплаты получают родители в одиночку занимающимися детьми в возрасте от восьми до 16 лет, подчеркнул президент. «Считаю, что мы должны принять новое решение, — установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае», — сказал Путин. Президент понимает, что западные санкции ударят в первую очередь по населению, удар не будет смертельным, но он будет чувствительным, считает руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, государству нужно в первую очередь защитить являющиеся более слабыми и наиболее чувствительные к ударам группы населения — семьи с детьми. «Возник удар по уровню жизни людей. Путин показал, что мы способны защитить не только людей на Донбассе от обстрелов, но и своих людей от нищеты, которые нам готовили эти санкции, защитить граждан от тех проблем, которые создаются в первую очередь внешними игроками», — заявил политолог. Для таких мер поддержки существует основания: особое внимание к семье и детям — это одна из основных генеральных линий в политическом курсе Путина, заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. «Россия находится под беспрецедентным давлением из-за санкций Запада, в связи с этим принимается такое решение. Подобные меры ожидаются от власти, и президент действует в связи с запросом населения», — добавил эксперт. Положение семей с детьми с низкими доходами ухудшилось, России фактически объявлена экономическая война со стороны большого количества стран, полагает политолог и социальный психолог Алексей Рощин. По его словам, экономика страны замедляется, часть людей потеряет работу и прекратит зарабатывать деньги, что ударит по наиболее уязвимым частям населения, таким как семьи с детьми. «Для того, чтобы поддержать эти семьи, Путин выступает с такой инициативой. Это своеобразный подарок президента женщинам», — резюмировал эксперт.