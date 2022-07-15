Ученые из Екатеринбурга решат пять проблем мирового масштаба

В стране появятся технологии, которых нет нигде за рубежом

15 июля 2022 в 16:43 Размер текста - 17 +

В рамках программы «Приоритет-2030» УрФУ получил миллиард рублей Фото: УрФУ Ученые Уральского федерального университета разработают пять технологий, которые решат сразу несколько глобальных проблем страны и мира. Исследования проводятся в рамках проекта «Академическое превосходство» государственной программы «Приоритет-2030». В целом, на нее вуз получил почти миллиард рублей. Новый виток в развитии уральской науки Как рассказал URA.RU руководитель проекта «Академическое превосходство», первый заместитель проректора по науке УрФУ Владимир Кружаев, главная цель проекта — создание на базе университета научного центра мирового уровня. Чтобы ее достичь, для ученых создадут все необходимые условия — приобретут, при необходимости, нужные оборудование и материалы, а также поддержат их финансово. По словам первого заместителя проректора по науке УрФУ Владимира Кружаева, главная цель проекта — создание на базе университета научного центра мирового уровня Фото: УрФУ «Окладная часть зарплаты ученых — не слишком высокая. И если мы можем оказать им поддержку за хорошие результаты, то мы это делаем», — прокомментировал Кружаев. Он добавил, что в этом году в рамках проекта будут созданы пять новых молодежных научных лабораторий. Сейчас в университете как раз занимаются организационными вопросами, связанными с этим. «Кроме того, есть проекты, которые выполняются в партнерстве с индустриальными партнерами. Сейчас, на основе конкурсных процедур, определены пять победивших проектов такого типа, и мы занимаемся тем, что организационно „запускаем“ эти проекты. Издаем соответствующие приказы, делаем назначения, составляем штатное расписание, определяем помещения, то есть это такой организационный этап», — прокомментировал проректор по науке УрФУ Александр Германенко. Технологии, которые позволят избежать продовольственного кризиса В рамках пяти проектов с индустриальными партнерами в этом году будут вести исследования и разработки по пяти направлениям. Одна из них связана с решением мировой проблемы, связанной с потреблением белка. «Суть проблемы в том, что население нашей планеты увеличивается, спрос на сельскохозяйственную продукцию тоже. И человеку нужна не просто еда, а некий обязательный сбалансированный набор белков, углеводов и так далее. Потребность в белке растет, при этом его производство ограничено, оно не поспевает за спросом», — рассказал руководитель лаборатории моделирования многофазных физико-биологических сред УрФУ Илья Стародумов. Одна из проблем, которую решают ученые, связана с потреблением белка Фото: УрФУ По словам ученого, сейчас над решением этой проблемы работают сразу несколько групп в различных центрах России. В том числе этим занимаются сотрудники НПО «Биосинтез», которое является партнером УрФУ. Задача университета — помочь предприятию создать биореактор для производства биомассы, которая используется для кормления животных и рыбы. «Есть несколько сложных моментов при конструировании биореакторов, которые готовят питательную среду для бактерий. Грубо говоря, чтобы бактерия развивалась с нужной скоростью, необходимо, чтобы внутри биореактора в воде растворялся газ метан и кислород, которые эта бактерия кушает. И ключевая проблема устройства в том, чтобы этот биореактор с максимальной эффективностью растворял газы в воде. Эта проблема глобально не решена, мы понимаем, как к ней подойти, у нас есть задел. В новой лаборатории он должен превратиться в конкретный результат», — пояснил Стародумов. Промышленные отходы превратят в стройматериалы Еще один проект ученых запускают совместно с ООО УСМУ «Ресурс» (Первоуральский городской округ). Он касается проектирования оборудования для переработки промышленных отходов. По словам директора института новых материалов и технологий УрФУ Олега Шешукова, конкретно речь идет о цинкосодержащих отходах. Сейчас львиная доля этих отходов просто складируется. В переработку пускается лишь сырье, обогащенное цинком больше чем на 15%. Ученые разрабатывают технологию, чтобы извлекать пользу из 100% такого материала. По словам директора института новых материалов и технологий УрФУ Олега Шешукова, благодаря новой технологии можно будет на 100% перерабатывать промышленные отходы Фото: УрФУ «Мы хотим сделать технологию, которая бы позволяла обогащать эти отходы с содержанием цинка менее 15%, затем извлекать цинк и получать металлоконцентрат, который можно было бы возвращать в сталеплавильное производство. А из остатков — это силикатная часть — можно получать различные изделия для строительной индустрии. Это могут быть, например, газосиликат или портландцемент», — объяснил Шешуков. По словам ученого, российская технология станет по-настоящему инновационной. Сейчас ничего подобного нет ни в одной из стран мира. Новые сплавы для авиации Проекты программы направлены и на решение проблем авиационной промышленности, рассказал Кружаев. Сейчас перед учеными стоит задача — усовершенствовать технологии получения и обработки материалов на основе титана для корпорации «ВСМПО-Ависма». Технологии для получения новых сплавов представители УрФУ разрабатывают и для Чепецкого механического завода, входящего в госкорпорацию «Росатом». «Продукция „Росатома“ имеет большие конкурентные преимущества и продается во всем мире. Они все время внедряют новые устройства, в частности, для переработки отходов ядерных станций, создают новые типы реакторов. И для этого им нужны материалы, которые в агрессивных средах не портятся и не подвергаются коррозии. Ученые физико-технологического института УрФУ как раз их разработкой и занимаются», — пояснил Кружаев. Решения ученых можно будет внедрять на предприятиях Фото: УрФУ Для АО «Интер РАО — Электрогенерация» в УрФУ готовят программное обеспечение, которое позволит российским предприятиям электрогенерации максимально эффективно производить и использовать электроэнергию. Ученые разработают интеллектуальную систему создания так называемых цифровых двойников электроэнергетических систем и их элементов. Как уточнил Кружаев, сейчас в университете есть все необходимое для реализации проектов в интересах промышленных партнеров. Ученые создадут готовые решения, которые можно будет внедрить на предприятиях, уже в течение ближайших двух-трех лет.

Ученые Уральского федерального университета разработают пять технологий, которые решат сразу несколько глобальных проблем страны и мира. Исследования проводятся в рамках проекта «Академическое превосходство» государственной программы «Приоритет-2030». В целом, на нее вуз получил почти миллиард рублей. Новый виток в развитии уральской науки Как рассказал URA.RU руководитель проекта «Академическое превосходство», первый заместитель проректора по науке УрФУ Владимир Кружаев, главная цель проекта — создание на базе университета научного центра мирового уровня. Чтобы ее достичь, для ученых создадут все необходимые условия — приобретут, при необходимости, нужные оборудование и материалы, а также поддержат их финансово. «Окладная часть зарплаты ученых — не слишком высокая. И если мы можем оказать им поддержку за хорошие результаты, то мы это делаем», — прокомментировал Кружаев. Он добавил, что в этом году в рамках проекта будут созданы пять новых молодежных научных лабораторий. Сейчас в университете как раз занимаются организационными вопросами, связанными с этим. «Кроме того, есть проекты, которые выполняются в партнерстве с индустриальными партнерами. Сейчас, на основе конкурсных процедур, определены пять победивших проектов такого типа, и мы занимаемся тем, что организационно „запускаем“ эти проекты. Издаем соответствующие приказы, делаем назначения, составляем штатное расписание, определяем помещения, то есть это такой организационный этап», — прокомментировал проректор по науке УрФУ Александр Германенко. Технологии, которые позволят избежать продовольственного кризиса В рамках пяти проектов с индустриальными партнерами в этом году будут вести исследования и разработки по пяти направлениям. Одна из них связана с решением мировой проблемы, связанной с потреблением белка. «Суть проблемы в том, что население нашей планеты увеличивается, спрос на сельскохозяйственную продукцию тоже. И человеку нужна не просто еда, а некий обязательный сбалансированный набор белков, углеводов и так далее. Потребность в белке растет, при этом его производство ограничено, оно не поспевает за спросом», — рассказал руководитель лаборатории моделирования многофазных физико-биологических сред УрФУ Илья Стародумов. По словам ученого, сейчас над решением этой проблемы работают сразу несколько групп в различных центрах России. В том числе этим занимаются сотрудники НПО «Биосинтез», которое является партнером УрФУ. Задача университета — помочь предприятию создать биореактор для производства биомассы, которая используется для кормления животных и рыбы. «Есть несколько сложных моментов при конструировании биореакторов, которые готовят питательную среду для бактерий. Грубо говоря, чтобы бактерия развивалась с нужной скоростью, необходимо, чтобы внутри биореактора в воде растворялся газ метан и кислород, которые эта бактерия кушает. И ключевая проблема устройства в том, чтобы этот биореактор с максимальной эффективностью растворял газы в воде. Эта проблема глобально не решена, мы понимаем, как к ней подойти, у нас есть задел. В новой лаборатории он должен превратиться в конкретный результат», — пояснил Стародумов. Промышленные отходы превратят в стройматериалы Еще один проект ученых запускают совместно с ООО УСМУ «Ресурс» (Первоуральский городской округ). Он касается проектирования оборудования для переработки промышленных отходов. По словам директора института новых материалов и технологий УрФУ Олега Шешукова, конкретно речь идет о цинкосодержащих отходах. Сейчас львиная доля этих отходов просто складируется. В переработку пускается лишь сырье, обогащенное цинком больше чем на 15%. Ученые разрабатывают технологию, чтобы извлекать пользу из 100% такого материала. «Мы хотим сделать технологию, которая бы позволяла обогащать эти отходы с содержанием цинка менее 15%, затем извлекать цинк и получать металлоконцентрат, который можно было бы возвращать в сталеплавильное производство. А из остатков — это силикатная часть — можно получать различные изделия для строительной индустрии. Это могут быть, например, газосиликат или портландцемент», — объяснил Шешуков. По словам ученого, российская технология станет по-настоящему инновационной. Сейчас ничего подобного нет ни в одной из стран мира. Новые сплавы для авиации Проекты программы направлены и на решение проблем авиационной промышленности, рассказал Кружаев. Сейчас перед учеными стоит задача — усовершенствовать технологии получения и обработки материалов на основе титана для корпорации «ВСМПО-Ависма». Технологии для получения новых сплавов представители УрФУ разрабатывают и для Чепецкого механического завода, входящего в госкорпорацию «Росатом». «Продукция „Росатома“ имеет большие конкурентные преимущества и продается во всем мире. Они все время внедряют новые устройства, в частности, для переработки отходов ядерных станций, создают новые типы реакторов. И для этого им нужны материалы, которые в агрессивных средах не портятся и не подвергаются коррозии. Ученые физико-технологического института УрФУ как раз их разработкой и занимаются», — пояснил Кружаев. Для АО «Интер РАО — Электрогенерация» в УрФУ готовят программное обеспечение, которое позволит российским предприятиям электрогенерации максимально эффективно производить и использовать электроэнергию. Ученые разработают интеллектуальную систему создания так называемых цифровых двойников электроэнергетических систем и их элементов. Как уточнил Кружаев, сейчас в университете есть все необходимое для реализации проектов в интересах промышленных партнеров. Ученые создадут готовые решения, которые можно будет внедрить на предприятиях, уже в течение ближайших двух-трех лет.