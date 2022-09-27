Свердловские беженцы из ЛДНР ответили всему русофобскому миру

Репортаж URA.RU с решающего дня референдума о присоединении освобожденных территорий к РФ

27 сентября 2022 в 20:32 Размер текста - 17 +

С раннего утра беженцы из ДНР и ЛНР прибывали на участок для голосования Фото: telegram-канал «ЦОН.Свердловская область» В Свердловской области завершились референдумы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей. О значимости этого события — в материале корреспондента «URA.RU». Журналист агентства в завершающий день голосования побывал на участке, который расположен в Екатеринбурге на улице Крылова, 2. С раннего утра беженцы из ДНР и ЛНР прибывали на избирательную площадку, чтобы отдать свои голоса в решающий исторический момент. По словам Олега, который приехал в мае 2022 из ДНР, благодаря референдуму восстанавливается историческая справедливость. «Скажу честно, я „за“ воссоединение Донецкой Народной Республики с Россией. Можно сказать, что восстанавливается историческая справедливость — Новороссия вновь в составе России», — сказал он. Беженцы уверены, что благодаря референдуму восстанавливается историческая справедливость Фото: telegram-канал «ЦОН.Свердловская область» Люди прибывали на избирательную площадку, чтобы отдать свои голоса в решающий исторический момент Фото: Центр обслуживания населения (ЦОН) Свердловская область Галина, которая застала все ужасы националистов в Мариуполе, считает, что референдум нужно было провести еще в 2014 году. «Мы прожили 18 лет в Мариуполе. Строили дом, родили детей и уже планировали свою старость. Когда прошел Евромайдан, мне с мужем стало понятно, что ничем хорошим это все не закончится. Мы ждали референдум еще в 2014 году, но не случилось. Но лучше поздно, чем никогда. Мы уверены, что все, кто пришел отдать свой голос, понимают, какой важный и правильный шаг они делают, голосуя сегодня за присоединение к России», — поделилась женщина. «Сегодня мы вместе противостоим всему русофобскому миру. Мы стоим плечом к плечу. Мы должны быть вместе. Поэтому референдум — это первый, но очень важный шаг в нашем общем историческом будущем», — отметила Елена. «В 2014 году я приехала из Донецка. Сейчас живу в Свердловской области. Хотелось бы сказать огромное спасибо за то, что сейчас происходит референдум. Хотелось бы, конечно, чтобы он прошел раньше, но сейчас тот самый момент, когда он — референдум, нужен. Также сейчас происходит частичная мобилизация. Хотелось бы пожелать удачи и здоровья тем, кто сейчас идет защищать нашу Родину», — сказала студентка УрФУ Анна, которая в 2014 году со всей семьей переехала жить на Урал из Донецка. Еще одна уроженка Донецка, которая приехала в столицу Урала с двумя детьми, желает быстрее присоединиться к России. «Хотелось бы присоединиться к России побыстрее, чтобы все было на законодательном уровне. Просто у нас, в ДНР такого пока нет. Хотелось бы, чтобы мир настал. У нас двое детей Полина и София. Мы проживаем в отеле, нас сюда распределили. Мы приехали с Донецка 10 сентября», — отметила женщина. Член избирательной комиссии Наталья Костюкова в разговоре с корреспондентом URA.RU пояснила, что люди, которые пришли проголосовать за присоединение к России, говорят, что давно ждали такой возможности. «Все, чего они хотят — защитить себя от террора со стороны киевского режима», — поделилась она. Отдельную благодарность Костюкова выразила диаспоре Узбекистана, которая организовала питание членам избирательной комиссии. «Диаспора Узбекистана устроила „пир живота“ всем членам комиссии. Ребята привезли потрясающий узбекский плов, тандырный хлеб, свежие овощи, фрукты и финики. Все члены комиссии были накормлены. Это очередной раз показывает, что Россия — многонациональная и дружная страна. И нам, беженцам, готовы помогать все, независимо от нации», — резюмировала она. Диаспора Узбекистана организовала обед для членов комиссии Фото: Джанита Джаллатова / URA.RU Стол накрыли потрясающим узбекским пловом, тандырным хлебом, свежими овощами, фруктами и финиками Фото: Джанита Джаллатова / URA.RU Несмотря на то, что референдум подошел к завершению, помощь беженцам ДНР и ЛНР не заканчивается. Жители столицы Урала продолжают приносить вещи и канцтовары для переселенцев из освобожденных территорий. Дом добровольцев Свердловской области объявляет сбор вещей. Принимается любая теплая одежда для детей и взрослых — в хорошем состоянии или новая. Пункт сбора гуманитарной помощи в Екатеринбурге находится по адресу: улица Крылова, 2, работает круглосуточно и без выходных. Задать вопросы можно по телефону: +7 (343) 382-23-77. Фото: telegram-канал «ЦОН.Свердловская область» Фото: telegram-канал «ЦОН.Свердловская область» Фото: telegram-канал «ЦОН.Свердловская область» Ранее URA.RU писало, что с 23 по 27 сентября на освобожденных Россией, в ходе спецоперации на Украине, на освобожденных вооруженными силами РФ территориях проходят референдумы о присоединении к РФ. Там работают наблюдатели из стран ООН Греции, Испании и Бразилии. На всех территориях явка голосующих составила свыше 50%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области завершились референдумы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей. О значимости этого события — в материале корреспондента «URA.RU». Журналист агентства в завершающий день голосования побывал на участке, который расположен в Екатеринбурге на улице Крылова, 2. С раннего утра беженцы из ДНР и ЛНР прибывали на избирательную площадку, чтобы отдать свои голоса в решающий исторический момент. По словам Олега, который приехал в мае 2022 из ДНР, благодаря референдуму восстанавливается историческая справедливость. «Скажу честно, я „за“ воссоединение Донецкой Народной Республики с Россией. Можно сказать, что восстанавливается историческая справедливость — Новороссия вновь в составе России», — сказал он. Галина, которая застала все ужасы националистов в Мариуполе, считает, что референдум нужно было провести еще в 2014 году. «Мы прожили 18 лет в Мариуполе. Строили дом, родили детей и уже планировали свою старость. Когда прошел Евромайдан, мне с мужем стало понятно, что ничем хорошим это все не закончится. Мы ждали референдум еще в 2014 году, но не случилось. Но лучше поздно, чем никогда. Мы уверены, что все, кто пришел отдать свой голос, понимают, какой важный и правильный шаг они делают, голосуя сегодня за присоединение к России», — поделилась женщина. «В 2014 году я приехала из Донецка. Сейчас живу в Свердловской области. Хотелось бы сказать огромное спасибо за то, что сейчас происходит референдум. Хотелось бы, конечно, чтобы он прошел раньше, но сейчас тот самый момент, когда он — референдум, нужен. Также сейчас происходит частичная мобилизация. Хотелось бы пожелать удачи и здоровья тем, кто сейчас идет защищать нашу Родину», — сказала студентка УрФУ Анна, которая в 2014 году со всей семьей переехала жить на Урал из Донецка. Еще одна уроженка Донецка, которая приехала в столицу Урала с двумя детьми, желает быстрее присоединиться к России. «Хотелось бы присоединиться к России побыстрее, чтобы все было на законодательном уровне. Просто у нас, в ДНР такого пока нет. Хотелось бы, чтобы мир настал. У нас двое детей Полина и София. Мы проживаем в отеле, нас сюда распределили. Мы приехали с Донецка 10 сентября», — отметила женщина. Член избирательной комиссии Наталья Костюкова в разговоре с корреспондентом URA.RU пояснила, что люди, которые пришли проголосовать за присоединение к России, говорят, что давно ждали такой возможности. «Все, чего они хотят — защитить себя от террора со стороны киевского режима», — поделилась она. Отдельную благодарность Костюкова выразила диаспоре Узбекистана, которая организовала питание членам избирательной комиссии. «Диаспора Узбекистана устроила „пир живота“ всем членам комиссии. Ребята привезли потрясающий узбекский плов, тандырный хлеб, свежие овощи, фрукты и финики. Все члены комиссии были накормлены. Это очередной раз показывает, что Россия — многонациональная и дружная страна. И нам, беженцам, готовы помогать все, независимо от нации», — резюмировала она. Несмотря на то, что референдум подошел к завершению, помощь беженцам ДНР и ЛНР не заканчивается. Жители столицы Урала продолжают приносить вещи и канцтовары для переселенцев из освобожденных территорий. Дом добровольцев Свердловской области объявляет сбор вещей. Принимается любая теплая одежда для детей и взрослых — в хорошем состоянии или новая. Пункт сбора гуманитарной помощи в Екатеринбурге находится по адресу: улица Крылова, 2, работает круглосуточно и без выходных. Задать вопросы можно по телефону: +7 (343) 382-23-77. Ранее URA.RU писало, что с 23 по 27 сентября на освобожденных Россией, в ходе спецоперации на Украине, на освобожденных вооруженными силами РФ территориях проходят референдумы о присоединении к РФ. Там работают наблюдатели из стран ООН Греции, Испании и Бразилии. На всех территориях явка голосующих составила свыше 50%.