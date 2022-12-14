Из-за перестрелки в Екатеринбурге депутат теряет деньги

15 декабря 2022 в 21:08 Размер текста - 17 +

По словам источника, депутат обещал бизнесмену покровительство, но схема не сработала Фото: Анна Майорова © URA.RU Перестрелка на ул. Татищева, 77 утром 7 декабря обернулась убытками для депутата гордумы Екатеринбурга, представляющего группу авторитетных бизнесменов. По данным URA.RU, Антон Шишкин, которого называют лидером ОПС «Центр», возложил на него ответственность за последствия стычки и увел под свое крыло ряд бизнесменов. Как писало URA.RU, в потасовке, закончившейся стрельбой, участвовали по меньшей мере десять человек от двух группировок — «Центр» и «Четырехсотые». При этом известно, что первые лишь оказывали силовую поддержку депутату, попросившему вынести торговый объект, который «Четырехсотые» установили рядом с объектом бизнесмена Ивана Стародубцева. Ему депутат, по словам источника агентства, покровительствует. Впрочем, сам Стародубцев заявляет, что это неправда. В МВД отчитывались о двух задержанных (по одному человеку в каждой группировке). При этом были неофициальные данные о том, что в отдел полиции был доставлен еще один человек (представитель «Центра»), но якобы сумел скрыться. Новость по теме Участники перестрелки в Екатеринбурге заключили перемирие за ужином «Шишкин заявил депутату, что тот его подставил: его людей ищет полиция, репутационные издержки велики. Ссылки депутата на Вениаминовича (источник не уточнил, о ком идет речь — прим. URA.RU) не помогли. В итоге Шишкин заявил, что забирает Стародубцева и еще нескольких бизнесменов под свой контроль», — поделился источник. «Ни с Антоном Шишкиными, ни с депутатом, которого вы называете, я не знаком», — сказал корреспонденту Стародубцев. Еще один источник заявил, что подобного разговора у депутата с Шишкиным в действительности не было. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Перестрелка на ул. Татищева, 77 утром 7 декабря обернулась убытками для депутата гордумы Екатеринбурга, представляющего группу авторитетных бизнесменов. По данным URA.RU, Антон Шишкин, которого называют лидером ОПС «Центр», возложил на него ответственность за последствия стычки и увел под свое крыло ряд бизнесменов. Как писало URA.RU, в потасовке, закончившейся стрельбой, участвовали по меньшей мере десять человек от двух группировок — «Центр» и «Четырехсотые». При этом известно, что первые лишь оказывали силовую поддержку депутату, попросившему вынести торговый объект, который «Четырехсотые» установили рядом с объектом бизнесмена Ивана Стародубцева. Ему депутат, по словам источника агентства, покровительствует. Впрочем, сам Стародубцев заявляет, что это неправда. В МВД отчитывались о двух задержанных (по одному человеку в каждой группировке). При этом были неофициальные данные о том, что в отдел полиции был доставлен еще один человек (представитель «Центра»), но якобы сумел скрыться. «Шишкин заявил депутату, что тот его подставил: его людей ищет полиция, репутационные издержки велики. Ссылки депутата на Вениаминовича (источник не уточнил, о ком идет речь — прим. URA.RU) не помогли. В итоге Шишкин заявил, что забирает Стародубцева и еще нескольких бизнесменов под свой контроль», — поделился источник. «Ни с Антоном Шишкиными, ни с депутатом, которого вы называете, я не знаком», — сказал корреспонденту Стародубцев. Еще один источник заявил, что подобного разговора у депутата с Шишкиным в действительности не было.