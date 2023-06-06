Каким запомнился легендарный шеф свердловской ГИБДД Демин

Екатеринбург прощается с трагически погибшим экс-начальником ГИБДД Свердловской области Юрием Деминым. Полковник ушел со службы пять лет назад, но легенды о нем до сих пор живы и ходят среди сослуживцев. Самыми яркими из них товарищи главного уральского гаишника поделились с URA.RU. По мнению товарищей, главной чертой бывшего шефа была принципиальность, которая кого-то восхищала, а кого-то бесила.
Спор
«Помню, был смотр, и Демин заметил сотрудника ГИБДД, скажем так, с лишним весом. Шеф сделал ему замечание — мол, вы следите за своей физической формой, вам же нормативы сдавать. А тот — мне это не мешает! Тогда Демин предложил: давай на спор, сейчас идем на стадион и бежим несколько кругов. Если ты их пробежишь за норматив — я сниму погоны. Если нет — снимешь ты. После этого сотрудник активно занялся спортом, пришел в норму. Юрий Алексеевич мог своим примером заставить человека что-то делать, начать меняться», — вспоминает один из бывших сослуживцев, проработавший бок о бок с Деминым немало лет.
Штраф водителю скорой
История с водителем скорой помощи, припарковавшимся в неположенном месте, в свое время получила широкую огласку, породила немало слухов, но бывшие коллеги Демина до сих пор вспоминают ее и не сомневаются в правоте своего тогдашнего шефа.
Кто осуждал Демина за конфликт со скорой, а кто-то поддерживал
«Демин заезжал к себе во двор на Жукова, он был на гражданской машине, без формы. Видит: на тротуаре возле дома стоит скорая. А при этом рядом есть дорога с шлагбаумом, по которой надо заезжать во двор. Демин вышел и говорит водителю: я вам сейчас открою, вы заезжайте, а потом также выедете. Водитель его послал. Тогда Демин предложил ему включить хотя бы мигалку, раз он нарушает правила движения. Но водитель и тут отмахнулся. Тогда Демин вызвал наряд, водителя оформили и оштрафовали за парковку на газоне. Такой он был человек: старался все неправильное исправить», — рассказывает другой собеседник агентства.
Крокодил
Ситуацией со скорой помощью воспользовались недоброжелатели Юрия Демина, коих у него было немало, в том числе и во власти. Вспыхнул скандал, что начальник ГИБДД якобы препятствовал работе фельдшеров. В эти дни в Екатеринбург на коллегию прибыл министр внутренних дел России Колокольцев. Под это дело недруги Демина активизировались и попытались придать скандалу новый виток.
«Чтобы сместить акцент в информационной повестке, мы запустили фейк про крокодила, который якобы сбежал от хозяина и плавает в Исети. СМИ мгновенно переключились на рептилию, так и вывели Демина из-под удара скорой помощи», — признавался Алексей Свалов, который при Демине был советником начальника свердловского ГУ МВД.
Стрелка в прямом эфире
Проститься с бывшим шефом пришло много сотрудников полиции
Не менее резонансным было и противостояние с торговым центром «КомсоМОЛЛ», руководству которого Демин «забил стрелку» в прямом эфире. О ней рассказали сразу два сослуживца экс-главы ГИБДД.
«„КомсоМОЛЛ“ только построился, но у них были неправильно сделаны подъездные и выездные пути. Демин принципиально не подписывал приемные документы, потому что дорога была заужена и небезопасна для пешеходов и транспорта, было много аварий. Владельцы ничего не хотели менять, и открыли ТРЦ без разрешения ГАИ. И что сделал Демин? Он просто перекрыл все въезды и выезды на „КомсоМОЛЛ“», — вспоминает один из собеседников.
Недоброжелатели принципиального гаишника развернули очередную информационную кампанию, намекая, что Демин перегородил торговому центру дорогу, вымогая деньги. «И тогда Демин забил стрелку руководству ТРЦ в прямом эфире. Он фактически вынудил тогдашнего руководителя „КомсоМОЛЛа“ прийти на баттл в прямом эфире на ОТВ, где с документами, фактами, цифрами доказал свою правоту. Директор магазина выглядел очень бледно и пообещал устранить неполадку», — добавил другой бывший коллега полковника.
Доска позора за грязные ботинки
Похожа на эту историю и другая, в которой Демин вступил в конфликт с крупной торговой сетью «Магнит», которая тогда только заходила в Екатеринбург. Продуктовый гигант решил сэкономить и не сделал полосу разгона возле одного из своих объектов. «Они просто ограничили скорость движения на этом участке, и люди стояли в пробках. Тогда Демин пригнал экскаватор в этому складу и перекопал въезды и выезды. Реально сделал траншею. В итоге торговцы изменили проект, пробок не стало, Демин победил», — рассказывает один из бывших помощников Юрия Демина.
Демина вспоминают, возможно, как противоречивую, но яркую личность
Сослуживцы признают, что принципиальность шефа восхищала далеко не всех. Так, подчиненные могли сильно огрести за казалось бы мелкую провинность. В пример приводят историю с грязными ботинками: во время объезда Екатеринбурга Демин заметил двух инспекторов, которые вышли на дежурство в нечищеной обуви. «Он устроил им бурный разнос, и вскоре их фото висели на доске позора. Шеф был уверен, что полицейский должен выглядеть аккуратно и опрятно в своей форменной одежде, быть своего рода образцом», — говорит один из бывших подчиненных Демина.
«Да, он был жесткий и требовательный, но за своих парней впрягался всегда, если видел несправедливость. На мой взгляд, Демин — последняя легенда свердловской полиции», — добавил другой собеседник.
Юрий Демин проработал на своем посту 13 лет. Он погиб 4 июня, упав со строительных лесов возле своего дома. Прощание с бывшим главой свердловской ГИБДД проходит в соборе Новотихвинского женского монастыря. Полковник будет похоронен на Широкореченском кладбище.
Екатеринбург прощается с трагически погибшим экс-начальником ГИБДД Свердловской области Юрием Деминым. Полковник ушел со службы пять лет назад, но легенды о нем до сих пор живы и ходят среди сослуживцев. Самыми яркими из них товарищи главного уральского гаишника поделились с URA.RU. По мнению товарищей, главной чертой бывшего шефа была принципиальность, которая кого-то восхищала, а кого-то бесила. Спор «Помню, был смотр, и Демин заметил сотрудника ГИБДД, скажем так, с лишним весом. Шеф сделал ему замечание — мол, вы следите за своей физической формой, вам же нормативы сдавать. А тот — мне это не мешает! Тогда Демин предложил: давай на спор, сейчас идем на стадион и бежим несколько кругов. Если ты их пробежишь за норматив — я сниму погоны. Если нет — снимешь ты. После этого сотрудник активно занялся спортом, пришел в норму. Юрий Алексеевич мог своим примером заставить человека что-то делать, начать меняться», — вспоминает один из бывших сослуживцев, проработавший бок о бок с Деминым немало лет. Штраф водителю скорой История с водителем скорой помощи, припарковавшимся в неположенном месте, в свое время получила широкую огласку, породила немало слухов, но бывшие коллеги Демина до сих пор вспоминают ее и не сомневаются в правоте своего тогдашнего шефа. «Демин заезжал к себе во двор на Жукова, он был на гражданской машине, без формы. Видит: на тротуаре возле дома стоит скорая. А при этом рядом есть дорога с шлагбаумом, по которой надо заезжать во двор. Демин вышел и говорит водителю: я вам сейчас открою, вы заезжайте, а потом также выедете. Водитель его послал. Тогда Демин предложил ему включить хотя бы мигалку, раз он нарушает правила движения. Но водитель и тут отмахнулся. Тогда Демин вызвал наряд, водителя оформили и оштрафовали за парковку на газоне. Такой он был человек: старался все неправильное исправить», — рассказывает другой собеседник агентства. Крокодил Ситуацией со скорой помощью воспользовались недоброжелатели Юрия Демина, коих у него было немало, в том числе и во власти. Вспыхнул скандал, что начальник ГИБДД якобы препятствовал работе фельдшеров. В эти дни в Екатеринбург на коллегию прибыл министр внутренних дел России Колокольцев. Под это дело недруги Демина активизировались и попытались придать скандалу новый виток. «Чтобы сместить акцент в информационной повестке, мы запустили фейк про крокодила, который якобы сбежал от хозяина и плавает в Исети. СМИ мгновенно переключились на рептилию, так и вывели Демина из-под удара скорой помощи», — признавался Алексей Свалов, который при Демине был советником начальника свердловского ГУ МВД. Стрелка в прямом эфире Не менее резонансным было и противостояние с торговым центром «КомсоМОЛЛ», руководству которого Демин «забил стрелку» в прямом эфире. О ней рассказали сразу два сослуживца экс-главы ГИБДД. «„КомсоМОЛЛ“ только построился, но у них были неправильно сделаны подъездные и выездные пути. Демин принципиально не подписывал приемные документы, потому что дорога была заужена и небезопасна для пешеходов и транспорта, было много аварий. Владельцы ничего не хотели менять, и открыли ТРЦ без разрешения ГАИ. И что сделал Демин? Он просто перекрыл все въезды и выезды на „КомсоМОЛЛ“», — вспоминает один из собеседников. Недоброжелатели принципиального гаишника развернули очередную информационную кампанию, намекая, что Демин перегородил торговому центру дорогу, вымогая деньги. «И тогда Демин забил стрелку руководству ТРЦ в прямом эфире. Он фактически вынудил тогдашнего руководителя „КомсоМОЛЛа“ прийти на баттл в прямом эфире на ОТВ, где с документами, фактами, цифрами доказал свою правоту. Директор магазина выглядел очень бледно и пообещал устранить неполадку», — добавил другой бывший коллега полковника. Доска позора за грязные ботинки Похожа на эту историю и другая, в которой Демин вступил в конфликт с крупной торговой сетью «Магнит», которая тогда только заходила в Екатеринбург. Продуктовый гигант решил сэкономить и не сделал полосу разгона возле одного из своих объектов. «Они просто ограничили скорость движения на этом участке, и люди стояли в пробках. Тогда Демин пригнал экскаватор в этому складу и перекопал въезды и выезды. Реально сделал траншею. В итоге торговцы изменили проект, пробок не стало, Демин победил», — рассказывает один из бывших помощников Юрия Демина. Сослуживцы признают, что принципиальность шефа восхищала далеко не всех. Так, подчиненные могли сильно огрести за казалось бы мелкую провинность. В пример приводят историю с грязными ботинками: во время объезда Екатеринбурга Демин заметил двух инспекторов, которые вышли на дежурство в нечищеной обуви. «Он устроил им бурный разнос, и вскоре их фото висели на доске позора. Шеф был уверен, что полицейский должен выглядеть аккуратно и опрятно в своей форменной одежде, быть своего рода образцом», — говорит один из бывших подчиненных Демина. «Да, он был жесткий и требовательный, но за своих парней впрягался всегда, если видел несправедливость. На мой взгляд, Демин — последняя легенда свердловской полиции», — добавил другой собеседник. Юрий Демин проработал на своем посту 13 лет. Он погиб 4 июня, упав со строительных лесов возле своего дома. Прощание с бывшим главой свердловской ГИБДД проходит в соборе Новотихвинского женского монастыря. Полковник будет похоронен на Широкореченском кладбище.