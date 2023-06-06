Каким запомнился легендарный шеф свердловской ГИБДД Демин

О чем полковник поспорил на погоны и как ему помог крокодил — в воспоминаниях сослуживцев

07 июня 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

Сослуживцы назвали Юрия Демина легендой свердловской полиции Фото: Александр Мамаев © URA.RU Екатеринбург прощается с трагически погибшим экс-начальником ГИБДД Свердловской области Юрием Деминым. Полковник ушел со службы пять лет назад, но легенды о нем до сих пор живы и ходят среди сослуживцев. Самыми яркими из них товарищи главного уральского гаишника поделились с URA.RU. По мнению товарищей, главной чертой бывшего шефа была принципиальность, которая кого-то восхищала, а кого-то бесила. Спор «Помню, был смотр, и Демин заметил сотрудника ГИБДД, скажем так, с лишним весом. Шеф сделал ему замечание — мол, вы следите за своей физической формой, вам же нормативы сдавать. А тот — мне это не мешает! Тогда Демин предложил: давай на спор, сейчас идем на стадион и бежим несколько кругов. Если ты их пробежишь за норматив — я сниму погоны. Если нет — снимешь ты. После этого сотрудник активно занялся спортом, пришел в норму. Юрий Алексеевич мог своим примером заставить человека что-то делать, начать меняться», — вспоминает один из бывших сослуживцев, проработавший бок о бок с Деминым немало лет. Штраф водителю скорой История с водителем скорой помощи, припарковавшимся в неположенном месте, в свое время получила широкую огласку, породила немало слухов, но бывшие коллеги Демина до сих пор вспоминают ее и не сомневаются в правоте своего тогдашнего шефа. Кто осуждал Демина за конфликт со скорой, а кто-то поддерживал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Демин заезжал к себе во двор на Жукова, он был на гражданской машине, без формы. Видит: на тротуаре возле дома стоит скорая. А при этом рядом есть дорога с шлагбаумом, по которой надо заезжать во двор. Демин вышел и говорит водителю: я вам сейчас открою, вы заезжайте, а потом также выедете. Водитель его послал. Тогда Демин предложил ему включить хотя бы мигалку, раз он нарушает правила движения. Но водитель и тут отмахнулся. Тогда Демин вызвал наряд, водителя оформили и оштрафовали за парковку на газоне. Такой он был человек: старался все неправильное исправить», — рассказывает другой собеседник агентства. Крокодил Ситуацией со скорой помощью воспользовались недоброжелатели Юрия Демина, коих у него было немало, в том числе и во власти. Вспыхнул скандал, что начальник ГИБДД якобы препятствовал работе фельдшеров. В эти дни в Екатеринбург на коллегию прибыл министр внутренних дел России Колокольцев. Под это дело недруги Демина активизировались и попытались придать скандалу новый виток. «Чтобы сместить акцент в информационной повестке, мы запустили фейк про крокодила, который якобы сбежал от хозяина и плавает в Исети. СМИ мгновенно переключились на рептилию, так и вывели Демина из-под удара скорой помощи», — признавался Алексей Свалов, который при Демине был советником начальника свердловского ГУ МВД. Стрелка в прямом эфире Проститься с бывшим шефом пришло много сотрудников полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Не менее резонансным было и противостояние с торговым центром «КомсоМОЛЛ», руководству которого Демин «забил стрелку» в прямом эфире. О ней рассказали сразу два сослуживца экс-главы ГИБДД. «„КомсоМОЛЛ“ только построился, но у них были неправильно сделаны подъездные и выездные пути. Демин принципиально не подписывал приемные документы, потому что дорога была заужена и небезопасна для пешеходов и транспорта, было много аварий. Владельцы ничего не хотели менять, и открыли ТРЦ без разрешения ГАИ. И что сделал Демин? Он просто перекрыл все въезды и выезды на „КомсоМОЛЛ“», — вспоминает один из собеседников. Недоброжелатели принципиального гаишника развернули очередную информационную кампанию, намекая, что Демин перегородил торговому центру дорогу, вымогая деньги. «И тогда Демин забил стрелку руководству ТРЦ в прямом эфире. Он фактически вынудил тогдашнего руководителя „КомсоМОЛЛа“ прийти на баттл в прямом эфире на ОТВ, где с документами, фактами, цифрами доказал свою правоту. Директор магазина выглядел очень бледно и пообещал устранить неполадку», — добавил другой бывший коллега полковника. Доска позора за грязные ботинки Похожа на эту историю и другая, в которой Демин вступил в конфликт с крупной торговой сетью «Магнит», которая тогда только заходила в Екатеринбург. Продуктовый гигант решил сэкономить и не сделал полосу разгона возле одного из своих объектов. «Они просто ограничили скорость движения на этом участке, и люди стояли в пробках. Тогда Демин пригнал экскаватор в этому складу и перекопал въезды и выезды. Реально сделал траншею. В итоге торговцы изменили проект, пробок не стало, Демин победил», — рассказывает один из бывших помощников Юрия Демина. Демина вспоминают, возможно, как противоречивую, но яркую личность Фото: Анна Майорова © URA.RU Сослуживцы признают, что принципиальность шефа восхищала далеко не всех. Так, подчиненные могли сильно огрести за казалось бы мелкую провинность. В пример приводят историю с грязными ботинками: во время объезда Екатеринбурга Демин заметил двух инспекторов, которые вышли на дежурство в нечищеной обуви. «Он устроил им бурный разнос, и вскоре их фото висели на доске позора. Шеф был уверен, что полицейский должен выглядеть аккуратно и опрятно в своей форменной одежде, быть своего рода образцом», — говорит один из бывших подчиненных Демина. «Да, он был жесткий и требовательный, но за своих парней впрягался всегда, если видел несправедливость. На мой взгляд, Демин — последняя легенда свердловской полиции», — добавил другой собеседник. Юрий Демин проработал на своем посту 13 лет. Он погиб 4 июня, упав со строительных лесов возле своего дома. Прощание с бывшим главой свердловской ГИБДД проходит в соборе Новотихвинского женского монастыря. Полковник будет похоронен на Широкореченском кладбище. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбург прощается с трагически погибшим экс-начальником ГИБДД Свердловской области Юрием Деминым. Полковник ушел со службы пять лет назад, но легенды о нем до сих пор живы и ходят среди сослуживцев. Самыми яркими из них товарищи главного уральского гаишника поделились с URA.RU. По мнению товарищей, главной чертой бывшего шефа была принципиальность, которая кого-то восхищала, а кого-то бесила. Спор «Помню, был смотр, и Демин заметил сотрудника ГИБДД, скажем так, с лишним весом. Шеф сделал ему замечание — мол, вы следите за своей физической формой, вам же нормативы сдавать. А тот — мне это не мешает! Тогда Демин предложил: давай на спор, сейчас идем на стадион и бежим несколько кругов. Если ты их пробежишь за норматив — я сниму погоны. Если нет — снимешь ты. После этого сотрудник активно занялся спортом, пришел в норму. Юрий Алексеевич мог своим примером заставить человека что-то делать, начать меняться», — вспоминает один из бывших сослуживцев, проработавший бок о бок с Деминым немало лет. Штраф водителю скорой История с водителем скорой помощи, припарковавшимся в неположенном месте, в свое время получила широкую огласку, породила немало слухов, но бывшие коллеги Демина до сих пор вспоминают ее и не сомневаются в правоте своего тогдашнего шефа. «Демин заезжал к себе во двор на Жукова, он был на гражданской машине, без формы. Видит: на тротуаре возле дома стоит скорая. А при этом рядом есть дорога с шлагбаумом, по которой надо заезжать во двор. Демин вышел и говорит водителю: я вам сейчас открою, вы заезжайте, а потом также выедете. Водитель его послал. Тогда Демин предложил ему включить хотя бы мигалку, раз он нарушает правила движения. Но водитель и тут отмахнулся. Тогда Демин вызвал наряд, водителя оформили и оштрафовали за парковку на газоне. Такой он был человек: старался все неправильное исправить», — рассказывает другой собеседник агентства. Крокодил Ситуацией со скорой помощью воспользовались недоброжелатели Юрия Демина, коих у него было немало, в том числе и во власти. Вспыхнул скандал, что начальник ГИБДД якобы препятствовал работе фельдшеров. В эти дни в Екатеринбург на коллегию прибыл министр внутренних дел России Колокольцев. Под это дело недруги Демина активизировались и попытались придать скандалу новый виток. «Чтобы сместить акцент в информационной повестке, мы запустили фейк про крокодила, который якобы сбежал от хозяина и плавает в Исети. СМИ мгновенно переключились на рептилию, так и вывели Демина из-под удара скорой помощи», — признавался Алексей Свалов, который при Демине был советником начальника свердловского ГУ МВД. Стрелка в прямом эфире Не менее резонансным было и противостояние с торговым центром «КомсоМОЛЛ», руководству которого Демин «забил стрелку» в прямом эфире. О ней рассказали сразу два сослуживца экс-главы ГИБДД. «„КомсоМОЛЛ“ только построился, но у них были неправильно сделаны подъездные и выездные пути. Демин принципиально не подписывал приемные документы, потому что дорога была заужена и небезопасна для пешеходов и транспорта, было много аварий. Владельцы ничего не хотели менять, и открыли ТРЦ без разрешения ГАИ. И что сделал Демин? Он просто перекрыл все въезды и выезды на „КомсоМОЛЛ“», — вспоминает один из собеседников. Недоброжелатели принципиального гаишника развернули очередную информационную кампанию, намекая, что Демин перегородил торговому центру дорогу, вымогая деньги. «И тогда Демин забил стрелку руководству ТРЦ в прямом эфире. Он фактически вынудил тогдашнего руководителя „КомсоМОЛЛа“ прийти на баттл в прямом эфире на ОТВ, где с документами, фактами, цифрами доказал свою правоту. Директор магазина выглядел очень бледно и пообещал устранить неполадку», — добавил другой бывший коллега полковника. Доска позора за грязные ботинки Похожа на эту историю и другая, в которой Демин вступил в конфликт с крупной торговой сетью «Магнит», которая тогда только заходила в Екатеринбург. Продуктовый гигант решил сэкономить и не сделал полосу разгона возле одного из своих объектов. «Они просто ограничили скорость движения на этом участке, и люди стояли в пробках. Тогда Демин пригнал экскаватор в этому складу и перекопал въезды и выезды. Реально сделал траншею. В итоге торговцы изменили проект, пробок не стало, Демин победил», — рассказывает один из бывших помощников Юрия Демина. Сослуживцы признают, что принципиальность шефа восхищала далеко не всех. Так, подчиненные могли сильно огрести за казалось бы мелкую провинность. В пример приводят историю с грязными ботинками: во время объезда Екатеринбурга Демин заметил двух инспекторов, которые вышли на дежурство в нечищеной обуви. «Он устроил им бурный разнос, и вскоре их фото висели на доске позора. Шеф был уверен, что полицейский должен выглядеть аккуратно и опрятно в своей форменной одежде, быть своего рода образцом», — говорит один из бывших подчиненных Демина. «Да, он был жесткий и требовательный, но за своих парней впрягался всегда, если видел несправедливость. На мой взгляд, Демин — последняя легенда свердловской полиции», — добавил другой собеседник. Юрий Демин проработал на своем посту 13 лет. Он погиб 4 июня, упав со строительных лесов возле своего дома. Прощание с бывшим главой свердловской ГИБДД проходит в соборе Новотихвинского женского монастыря. Полковник будет похоронен на Широкореченском кладбище.