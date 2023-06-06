В Екатеринбурге прощаются с погибшим экс-главой ГИБДД Деминым. Фото

07 июня 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Скорбящие друзья, коллеги и родные Демина принесли венки и гвоздики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге в храме Новотихвинского женского монастыря проходит прощание с бывшим главой свердловской ГИБДД Юрием Деминым. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Прощание проходит в соборе Александра Невского. Пришли друзья и родные погибшего офицера. Они вспоминают самые теплые моменты, связанные с Деминым, и выражают соболезнования», — сообщил корреспондент. На прощание пришли десятки человек, для которых освободили парковки вокруг монастыря и на его территории. Среди пришедших были замечены ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик, начальник УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области Алексей Спиридонов, начальник екатеринбургской полиции Максим Метелица, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Скорбящие друзья, коллеги и родные Демина принесли венки и гвоздики. В храме рассказали о биографии Демина. Близкие считают, что при рождении ему дали имя в честь космонавта Юрия Гагарина. Бывшие коллеги Демина во время прощальной речи рассказали, что ему удалось наладить хорошие отношения с МВД РФ, а также с властями Свердловской области. «Он пользовался огромным авторитетом у личного состава полиции. Его уважали все», — подчеркнули коллеги. Ранее стало известно, что бывший руководитель УГИБДД по Свердловской области Юрий Демин погиб 4 июня, упав со строительных лесов. Он занимался строительством бани возле своего дома в Верхней Сысерти. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования близким и семье погибшего. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге в храме Новотихвинского женского монастыря проходит прощание с бывшим главой свердловской ГИБДД Юрием Деминым. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Прощание проходит в соборе Александра Невского. Пришли друзья и родные погибшего офицера. Они вспоминают самые теплые моменты, связанные с Деминым, и выражают соболезнования», — сообщил корреспондент. На прощание пришли десятки человек, для которых освободили парковки вокруг монастыря и на его территории. Среди пришедших были замечены ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик, начальник УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области Алексей Спиридонов, начальник екатеринбургской полиции Максим Метелица, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Скорбящие друзья, коллеги и родные Демина принесли венки и гвоздики. В храме рассказали о биографии Демина. Близкие считают, что при рождении ему дали имя в честь космонавта Юрия Гагарина. Бывшие коллеги Демина во время прощальной речи рассказали, что ему удалось наладить хорошие отношения с МВД РФ, а также с властями Свердловской области. «Он пользовался огромным авторитетом у личного состава полиции. Его уважали все», — подчеркнули коллеги. Ранее стало известно, что бывший руководитель УГИБДД по Свердловской области Юрий Демин погиб 4 июня, упав со строительных лесов. Он занимался строительством бани возле своего дома в Верхней Сысерти. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования близким и семье погибшего.