Штурмовик — об извращенных методах ведения войны ВСУ у Авдеевки

Как армия РФ противостоит украинскому контрнаступлению

02 августа 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Российский штурмовик рассказал об извращенных методах ведения войны ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ используют извращенные методы ведения войны под Авдеевкой. Линия соприкосновения здесь почти не изменилась с начала спецоперации — она проходит по окраинам города. Киев превратил Авдеевку и Марьинку в мощные укрепрайоны, разместив там многочисленную военную группировку. Но российские бойцы идут вперед, выдавливая врага с долговременных защищенных огневых позиций. Ключевую роль в этом играют штурмовые подразделения «Шторм» и «Шторм Z», о работе которых URA.RU рассказал Герой ДНР Ваня Русский. — Какое предназначение подразделения, в котором ты служишь? В Донбассе Ваня Русский успел стать народным героем Фото: Евгений Линин © URA.RU — Это подразделение «Шторм» — ударно-штурмовое подразделение, которое применяется для нанесения очень важных и решительных ударов по противнику. Например, когда нужно взломать сильно укрепленную, эшелонированную оборону противника. Там, где обычные войска по разным причинам могут не справиться, применяются ударные отряды «Шторм» и «Шторм Z». Мы там, где сложно. В этом наше предназначение. — Есть у вас какие-то специальные правила, нюансы, которые важно соблюдать при штурме? Бойцы штурмовых подразделений первыми идут вперед там, где опаснее всего Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Одно из правил, написанных кровью: когда наступаешь, останавливаться нельзя, надо идти вперед. Если вы в течение трех, четырех, пяти минут не смогли подавить огневые точки, это, конечно, беда. Солдаты ВСУ сидят в этом окопе, в этом блиндаже месяцами и ждут, что придет противник. Каждый день готовятся к этому. Там каждый знает свою огневую точку, пристреливается, тренируется, как будет принимать нас. И вот этот момент наступает. Если вы их укрепы продавите в течение этих четырех-пяти минут времени, успех есть. Дальше заскакиваете в их окопы, блиндажи, закрепляетесь там, занимаете оборону. Тактика простая: одни стреляют, другие движутся вперед. Всегда быстро идти вперед — это правило выживания штурмовика, правило успеха. Если ты медлишь, тормозишь, трусишь, приостанавливаешься или начинаешь пятиться назад, потому что кругом летит все, гремит, взрывается, начинаются потери. Самые большие потери у тех, кто идет сзади, кто медлит. Чем быстрее группа сближается с врагом, тем больше шансов, что не будет потерь от артиллерийского огня противника. Еще нюанс — рассчитать свои силы, не брать с собой лишнего. Экипировка, снаряжение, боекомплект — каждые 100 граммов веса играют очень большую роль. Для броска даже на километр вес необходимо учитывать. Через два-четыре километра ты понимаешь, как выматывают эти лишние 100 граммов, которые на тебе. Все эти мелочи учитывать — это важное правило штурмовика. — Как опыт влияет на поведение бойцов при штурме? Когда ты замечаешь, что твой товарищ стал профессионалом? ВСУ намеренно подставляют под удар своей же артиллерии самых слабых и неподготовленных бойцов Фото: Министерство обороны Украины — Профессионал в «Шторме» всегда стремится идти первым — это признак опыта. Когда ребята только приезжают в подразделение, первый-второй штурмы первыми идти никто не хочет. А потом, примерно с третьего-четвертого, идут только первыми, потому что видят — последних хоронят в первую очередь. Враг «набрасывает» назад: мы подходим к их позициям, они запрашивают артиллерию, сообщают, что подошла группа неукрытой пехоты, и их артиллерия начинает работать по тебе. Сейчас потери у нас значительно снизились, и это очень радует. Потому что бойцы поняли, как выглядит война, осознали, что нужно идти, двигаться быстрее и единым напором. Каждый, кто был на штурме, понимает, о чем я говорю. — Изменились ли за это время бойцы ВСУ — их подготовка, оснащенность вооружением? — Их подготовка на достаточно хорошем уровне. По крайней мере, характер у них есть. Они принимают бой. Конечно, бывают моменты, когда бегут. Часто используют извращенные методы ведения войны. Например, заходят на позицию, оставляют там самых слабых бойцов и отходят назад. Наши контратакуют, заходят на позиции и сразу попадают под огонь украинской артиллерии, которая стреляет не только по нам, но и по своим. Вот такая бесчеловечная тактика ВСУ — бить по своим. — Когда я говорил с штурмовиками ЧВК, они мне рассказывали, что главное — пересечь открытое пространство и закрепиться в любом доме, а дальше они, как раковая опухоль, расползаются и «берут» все. У вас похожая тактика? Ведение штурма в городских условиях отличается от тактики боя на открытой местности Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Конечно. В городе всегда есть где укрыться. Воевать в городских условиях, от подвала до подвала, от девятиэтажки до девятиэтажки — это правильно. Но сейчас мы воюем в полях. Мы можем только проламывать их оборону, двигаться вперед и вперед. Берешь позицию, какой-то блиндаж, закрепляешься там, и снова — вперед. Артиллерия противника бьет очень сильно, очень точно. И дроны — это проблема каждой стороны. Наши операторы БПЛА — талантливые ребята. Я вижу, как они закидывают за воротник врагам. Применение дронов заставляет врага оставлять позиции. Но считать, что мы заняли эти позиции, можно только тогда, когда там будет наша пехота. Статья по теме Молодой штурмовик из Перми рассказал о ближнем бое с наемниками Современная война — это война технологий. К сожалению, благодаря помощи разных стран, расходников у них гораздо больше, чем у нас. Мы работаем тремя «птицами» — они работают десятью. Они их не так жалеют. Тем не менее, несмотря на все эти расклады, мы на своей харизме справляемся, на своем таланте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ используют извращенные методы ведения войны под Авдеевкой. Линия соприкосновения здесь почти не изменилась с начала спецоперации — она проходит по окраинам города. Киев превратил Авдеевку и Марьинку в мощные укрепрайоны, разместив там многочисленную военную группировку. Но российские бойцы идут вперед, выдавливая врага с долговременных защищенных огневых позиций. Ключевую роль в этом играют штурмовые подразделения «Шторм» и «Шторм Z», о работе которых URA.RU рассказал Герой ДНР Ваня Русский. — Какое предназначение подразделения, в котором ты служишь? — Это подразделение «Шторм» — ударно-штурмовое подразделение, которое применяется для нанесения очень важных и решительных ударов по противнику. Например, когда нужно взломать сильно укрепленную, эшелонированную оборону противника. Там, где обычные войска по разным причинам могут не справиться, применяются ударные отряды «Шторм» и «Шторм Z». Мы там, где сложно. В этом наше предназначение. — Есть у вас какие-то специальные правила, нюансы, которые важно соблюдать при штурме? — Одно из правил, написанных кровью: когда наступаешь, останавливаться нельзя, надо идти вперед. Если вы в течение трех, четырех, пяти минут не смогли подавить огневые точки, это, конечно, беда. Солдаты ВСУ сидят в этом окопе, в этом блиндаже месяцами и ждут, что придет противник. Каждый день готовятся к этому. Там каждый знает свою огневую точку, пристреливается, тренируется, как будет принимать нас. И вот этот момент наступает. Если вы их укрепы продавите в течение этих четырех-пяти минут времени, успех есть. Дальше заскакиваете в их окопы, блиндажи, закрепляетесь там, занимаете оборону. Тактика простая: одни стреляют, другие движутся вперед. Еще нюанс — рассчитать свои силы, не брать с собой лишнего. Экипировка, снаряжение, боекомплект — каждые 100 граммов веса играют очень большую роль. Для броска даже на километр вес необходимо учитывать. Через два-четыре километра ты понимаешь, как выматывают эти лишние 100 граммов, которые на тебе. Все эти мелочи учитывать — это важное правило штурмовика. — Как опыт влияет на поведение бойцов при штурме? Когда ты замечаешь, что твой товарищ стал профессионалом? — Профессионал в «Шторме» всегда стремится идти первым — это признак опыта. Когда ребята только приезжают в подразделение, первый-второй штурмы первыми идти никто не хочет. А потом, примерно с третьего-четвертого, идут только первыми, потому что видят — последних хоронят в первую очередь. Враг «набрасывает» назад: мы подходим к их позициям, они запрашивают артиллерию, сообщают, что подошла группа неукрытой пехоты, и их артиллерия начинает работать по тебе. Сейчас потери у нас значительно снизились, и это очень радует. Потому что бойцы поняли, как выглядит война, осознали, что нужно идти, двигаться быстрее и единым напором. Каждый, кто был на штурме, понимает, о чем я говорю. — Изменились ли за это время бойцы ВСУ — их подготовка, оснащенность вооружением? — Когда я говорил с штурмовиками ЧВК, они мне рассказывали, что главное — пересечь открытое пространство и закрепиться в любом доме, а дальше они, как раковая опухоль, расползаются и «берут» все. У вас похожая тактика? — Конечно. В городе всегда есть где укрыться. Воевать в городских условиях, от подвала до подвала, от девятиэтажки до девятиэтажки — это правильно. Но сейчас мы воюем в полях. Мы можем только проламывать их оборону, двигаться вперед и вперед. Берешь позицию, какой-то блиндаж, закрепляешься там, и снова — вперед. Артиллерия противника бьет очень сильно, очень точно. Современная война — это война технологий. К сожалению, благодаря помощи разных стран, расходников у них гораздо больше, чем у нас. Мы работаем тремя «птицами» — они работают десятью. Они их не так жалеют. Тем не менее, несмотря на все эти расклады, мы на своей харизме справляемся, на своем таланте.