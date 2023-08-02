ВСУ используют извращенные методы ведения войны под Авдеевкой. Линия соприкосновения здесь почти не изменилась с начала спецоперации — она проходит по окраинам города. Киев превратил Авдеевку и Марьинку в мощные укрепрайоны, разместив там многочисленную военную группировку. Но российские бойцы идут вперед, выдавливая врага с долговременных защищенных огневых позиций. Ключевую роль в этом играют штурмовые подразделения «Шторм» и «Шторм Z», о работе которых URA.RU рассказал Герой ДНР Ваня Русский.
— Какое предназначение подразделения, в котором ты служишь?
— Это подразделение «Шторм» — ударно-штурмовое подразделение, которое применяется для нанесения очень важных и решительных ударов по противнику. Например, когда нужно взломать сильно укрепленную, эшелонированную оборону противника. Там, где обычные войска по разным причинам могут не справиться, применяются ударные отряды «Шторм» и «Шторм Z». Мы там, где сложно. В этом наше предназначение.
— Есть у вас какие-то специальные правила, нюансы, которые важно соблюдать при штурме?
— Одно из правил, написанных кровью: когда наступаешь, останавливаться нельзя, надо идти вперед. Если вы в течение трех, четырех, пяти минут не смогли подавить огневые точки, это, конечно, беда. Солдаты ВСУ сидят в этом окопе, в этом блиндаже месяцами и ждут, что придет противник. Каждый день готовятся к этому. Там каждый знает свою огневую точку, пристреливается, тренируется, как будет принимать нас.
И вот этот момент наступает. Если вы их укрепы продавите в течение этих четырех-пяти минут времени, успех есть. Дальше заскакиваете в их окопы, блиндажи, закрепляетесь там, занимаете оборону. Тактика простая: одни стреляют, другие движутся вперед.
Всегда быстро идти вперед — это правило выживания штурмовика, правило успеха. Если ты медлишь, тормозишь, трусишь, приостанавливаешься или начинаешь пятиться назад, потому что кругом летит все, гремит, взрывается, начинаются потери. Самые большие потери у тех, кто идет сзади, кто медлит. Чем быстрее группа сближается с врагом, тем больше шансов, что не будет потерь от артиллерийского огня противника.
Еще нюанс — рассчитать свои силы, не брать с собой лишнего. Экипировка, снаряжение, боекомплект — каждые 100 граммов веса играют очень большую роль. Для броска даже на километр вес необходимо учитывать. Через два-четыре километра ты понимаешь, как выматывают эти лишние 100 граммов, которые на тебе. Все эти мелочи учитывать — это важное правило штурмовика.
— Как опыт влияет на поведение бойцов при штурме? Когда ты замечаешь, что твой товарищ стал профессионалом?
— Профессионал в «Шторме» всегда стремится идти первым — это признак опыта. Когда ребята только приезжают в подразделение, первый-второй штурмы первыми идти никто не хочет. А потом, примерно с третьего-четвертого, идут только первыми, потому что видят — последних хоронят в первую очередь. Враг «набрасывает» назад: мы подходим к их позициям, они запрашивают артиллерию, сообщают, что подошла группа неукрытой пехоты, и их артиллерия начинает работать по тебе. Сейчас потери у нас значительно снизились, и это очень радует. Потому что бойцы поняли, как выглядит война, осознали, что нужно идти, двигаться быстрее и единым напором. Каждый, кто был на штурме, понимает, о чем я говорю.
— Изменились ли за это время бойцы ВСУ — их подготовка, оснащенность вооружением?
— Их подготовка на достаточно хорошем уровне. По крайней мере, характер у них есть. Они принимают бой. Конечно, бывают моменты, когда бегут. Часто используют извращенные методы ведения войны. Например, заходят на позицию, оставляют там самых слабых бойцов и отходят назад. Наши контратакуют, заходят на позиции и сразу попадают под огонь украинской артиллерии, которая стреляет не только по нам, но и по своим. Вот такая бесчеловечная тактика ВСУ — бить по своим.
— Когда я говорил с штурмовиками ЧВК, они мне рассказывали, что главное — пересечь открытое пространство и закрепиться в любом доме, а дальше они, как раковая опухоль, расползаются и «берут» все. У вас похожая тактика?
— Конечно. В городе всегда есть где укрыться. Воевать в городских условиях, от подвала до подвала, от девятиэтажки до девятиэтажки — это правильно. Но сейчас мы воюем в полях. Мы можем только проламывать их оборону, двигаться вперед и вперед. Берешь позицию, какой-то блиндаж, закрепляешься там, и снова — вперед. Артиллерия противника бьет очень сильно, очень точно.
И дроны — это проблема каждой стороны. Наши операторы БПЛА — талантливые ребята. Я вижу, как они закидывают за воротник врагам. Применение дронов заставляет врага оставлять позиции. Но считать, что мы заняли эти позиции, можно только тогда, когда там будет наша пехота.
Современная война — это война технологий. К сожалению, благодаря помощи разных стран, расходников у них гораздо больше, чем у нас. Мы работаем тремя «птицами» — они работают десятью. Они их не так жалеют. Тем не менее, несмотря на все эти расклады, мы на своей харизме справляемся, на своем таланте.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.